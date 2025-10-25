A tájékoztatás szerint a biztonsági helyzet kiértékelését követően újraindulhatott a járműforgalom a nagyjából fél napra lezárt Salcininkai és a Medininkai határátkelőn. Inga Ruginiene litván miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy Litvánia szombat délig lezárja a Belarussziával közös határán az átkelőket a Belarusszia irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt, amelyek következtében október 24-én lezárták a litván főváros, Vilnius, valamint a balti ország második legnagyobb városa, Kaunas repülőterét. Egy hét alatt ez már a második ilyen jellegű incidens volt.
Váratlan fordulat a litván–belarusz határon
Litvánia szombaton megnyitotta két határátkelőjét Belarusszia felé – közölte a balti ország határőrszolgálata.
A litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC) szerint kedden késő este több tucat, cigarettacsempészek által is használt léggömb repült be a szomszédos Belarussziából a főváros légterébe, ami miatt szerda reggelig bezárták a vilniusi repülőteret.
A belarusz vámhatóság közleményében észszerűtlennek és alaptalannak nevezte a határátkelők előzetes értesítés nélküli lezárását.
Litvánia és Belarusszia határán összesen hat közúti átkelőhely van, amelyekből jelenleg csak kettő, a Salcininkai és a Medininkai településeknél található üzemel.
Litvánia tiltakozott, amiért két orosz repülő megsértette a légterét
Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a litván hatóságok bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és hevesen tiltakoztak, amiért két, a Kalinyingrádi terület felől érkező orosz repülőgép rövid időre berepülve a területe fölé megsértette a légterét. Litvánia elnöke is elítélte az incidenst.
