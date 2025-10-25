Váratlan fordulat a litván–belarusz határon

Litvánia és Belarusszia határán összesen hat közúti átkelőhely van, amelyekből jelenleg csak kettő, a Salcininkai és a Medininkai településeknél található üzemel.

Litvánia tiltakozott, amiért két orosz repülő megsértette a légterét

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a litván hatóságok bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és hevesen tiltakoztak, amiért két, a Kalinyingrádi terület felől érkező orosz repülőgép rövid időre berepülve a területe fölé megsértette a légterét. Litvánia elnöke is elítélte az incidenst.

Borítókép: Inga Ruginiene litván miniszterelnök (Fotó: AFP)