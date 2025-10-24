LitvániaNATOEurofighter Typhoon

Litvánia tiltakozott, amiért két orosz repülő megsértette a légterét

A litván hatóságok bekérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és „hevesen” tiltakoztak, amiért két, a Kalinyingrádi terület felől érkező orosz repülőgép rövid időre berepülve a területe fölé megsértette a légterét. Litvánia elnöke is elítélte az incidenst.

„Csütörtök délután egy Szuhoj SzU-30 repülőgép – feltehetően légi utántöltés gyakorlása közben – és egy IL-78 légi utántöltő repülőgép mintegy 700 méternyire behatolt Litvánia területe fölé, amelyet 18 másodperccel később hagytak el Kybartai város közelében” – áll a litván hadsereg közleményében.

Litvánia elnöke, Gitanas Nauseda szerint a nemzetközi jogot is megsértették az orosz gépek
Az incidens övezetében azonnal felvonultattak két spanyol Eurofighter Typhoon repülőgépet, amelyek a NATO balti országokban végzett légtérvédelmi missziójában teljesítenek szolgálatot.

A litván külügyminiszter közleménye szerint a minisztériumba kérették az orosz nagykövetség ügyvivőjét, tiltakozó jegyzéket adtak át neki, és „hevesen tiltakoztak” a légtérsértés miatt.

A közlemény szerint Vilnius azonnali magyarázatot követelt Oroszországtól a légtérsértés okait illetően, és kérte, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést a hasonló incidensek jövőbeli elkerülése érdekében.

Gitanas Nauseda litván elnök az X közösségi portálon a nemzetközi jog és Litvánia területi integritása nyilvánvaló megsértésének nevezte a légtérsértést, Inga Ruginiene miniszterelnök pedig a Facebookon hangsúlyozta, hogy a helyzetet teljesen ellenőrzés alatt tartották.

Orosz harci gépek szeptember 19-én hatoltak be az észt légtérbe.

A NATO 2004 óta biztosítja Észtország, Lettország és Litvánia légterét, miután a három balti országnak nincsen saját harci repülőgépe – közölte az MTI.

