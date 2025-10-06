MerzNémetországOroszországdrónválaszincidens

Merz Oroszországot gyanítja a titokzatos drónincidensek mögött

Az elmúlt napok titokzatos drónincidensei riasztóan megsokasodtak Nyugat-Európa egén: repülőterek álltak le, kritikus létesítmények felett észleltek felderítő repüléseket, a politikai vezetés pedig új, gyors intézkedéseket sürget. Friedrich Merz német kancellár szerint a helyzet „komoly fenyegetést jelent a biztonságunkra”, és a háttérben valószínűleg Oroszország áll.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2025. 10. 06. 9:46
Friedrich Merz, német kancellár Fotó: Jean-Christophe Verhaegen Forrás: AFP
A müncheni repülőtéren az elmúlt napokban több alkalommal is le kellett zárni a kifutópályákat, miután a légi forgalmi irányítás drónokat észlelt a légtérben. Az incidensek miatt járatok tucatjait törölték, a légi forgalom órákra megbénult. Hasonló eseteket jelentettek Frankfurtban és Koppenhágában is – utóbbi a skandináv légtér legforgalmasabb csomópontja.

Merz
Egy rendőrautó halad át a müncheni repülőtér területén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Armin Weigel)

A német sajtóban olyan hírek is megjelentek, hogy katonai eredetű, felderítő drónokat észleltek, ezt azonban hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. Fegyverzett drónról vagy támadóeszközről nem tudni, írja a Tagesschau.

Friedrich Merz szerint a helyzet új jelenség:

Ilyen mértékű és ilyen gyakoriságú dróntevékenységgel korábban még nem találkoztunk. Ezek felderítési kísérletek és próbálkozások a lakosság megfélemlítésére

– mondta egy interjúban.

dpatop - 03 October 2025, Saxony-Anhalt, Halle (Saale): Federal Chancellor Friedrich Merz (CDU) stands on the stage during candle singing on the market square in Halle. The Federal Chancellor visits the city of Halle on October 3, 2025 to mark the Day of German Unity. Photo: Heiko Rebsch/dpa (Photo by Heiko Rebsch / dpa Picture-Alliance via AFP)
Friedrich Merz (CDU) német szövetségi kancellár Moszkvát sejti a drónincidensek mögött (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Heiko Rebsch)

Berlin: Moszkva „teszteli” Európát

A kancellár egyértelműen utalt arra, hogy Berlin Moszkvát látja a háttérben.

„A fenyegetés azok felől jön, akik minket tesztelni akarnak” – fogalmazott Merz, hozzátéve, hogy a német titkosszolgálatok szerint Oroszország hibrid műveletekkel próbálja felmérni a nyugati reakcióképességet.

Moszkva természetesen tagadta az állításokat, ám a német kormány szerint a drónok megjelenése beleillik abba a hibrid hadviselési mintába, amelyet az orosz fél az utóbbi években több NATO-országban is alkalmazott – kiber- és dezinformációs akciókkal együtt.

Oroszország célja a második világháború utáni politikai rend aláásása. Nekünk kötelességünk megvédeni Európát, és megerősíteni a NATO-t, hogy Moszkva el se gondolkodhasson újabb támadásokon

– figyelmeztetett a német kancellár. Merz szerint Moldova, a balti államok és Lengyelország lehetnek következő célpontok.

Merz: Törvényhozási és katonai válasz készül

A német kormány gyors intézkedéseket sürget. A belügyminiszter, Alexander Dobrindt bejelentette: közös drónelhárító központ létrehozását tervezi, amelyben a szövetségi rendőrség, a vámhatóság, a bűnügyi hivatal és a tartományi hatóságok együttműködnének. Emellett a kabinet a héten napirendre tűzi a szövetségi rendőrségi törvény módosítását, hogy a német hadsereg belföldön is segíthessen a drónok lelövésében, ha szükséges.

Bajorország miniszterelnöke, Markus Söder szintén gyors lépéseket sürgetett: 

Most már nem a vita, hanem a cselekvés ideje jött el. A jogi és technikai feltételeket meg kell teremteni, hogy hatékonyan védekezhessünk a drónok ellen.

Drónháború Európa felett

Az elmúlt hónapokban több európai országban történt gyanús drónincidens. Norvégiában és Dániában energetikai infrastruktúrákat, míg Lengyelországban és a balti államokban katonai létesítményeket közelítettek meg ismeretlen eszközök. A NATO-partnerek közös figyelmeztetést is kiadtak, miszerint a civil drónok mellett „valószínűsíthetően állami hátterű felderítő eszközök” is megjelentek az európai légtérben.

A biztonságpolitikai szakértők szerint a jelenlegi helyzet nemcsak a légi közlekedést veszélyezteti, hanem az európai védelmi rendszerek sebezhetőségét is felfedi. 

„A drónok olcsók, nehezen észlelhetők, és ideális eszközei a hibrid hadviselésnek” – mondta egy berlini katonai elemző.

Borítókép: Friedrich Merz, német kancellár (Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen) 

