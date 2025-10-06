A müncheni repülőtéren az elmúlt napokban több alkalommal is le kellett zárni a kifutópályákat, miután a légi forgalmi irányítás drónokat észlelt a légtérben. Az incidensek miatt járatok tucatjait törölték, a légi forgalom órákra megbénult. Hasonló eseteket jelentettek Frankfurtban és Koppenhágában is – utóbbi a skandináv légtér legforgalmasabb csomópontja.
Merz Oroszországot gyanítja a titokzatos drónincidensek mögött
Az elmúlt napok titokzatos drónincidensei riasztóan megsokasodtak Nyugat-Európa egén: repülőterek álltak le, kritikus létesítmények felett észleltek felderítő repüléseket, a politikai vezetés pedig új, gyors intézkedéseket sürget. Friedrich Merz német kancellár szerint a helyzet „komoly fenyegetést jelent a biztonságunkra”, és a háttérben valószínűleg Oroszország áll.
A német sajtóban olyan hírek is megjelentek, hogy katonai eredetű, felderítő drónokat észleltek, ezt azonban hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. Fegyverzett drónról vagy támadóeszközről nem tudni, írja a Tagesschau.
Friedrich Merz szerint a helyzet új jelenség:
Ilyen mértékű és ilyen gyakoriságú dróntevékenységgel korábban még nem találkoztunk. Ezek felderítési kísérletek és próbálkozások a lakosság megfélemlítésére
– mondta egy interjúban.
Berlin: Moszkva „teszteli” Európát
A kancellár egyértelműen utalt arra, hogy Berlin Moszkvát látja a háttérben.
„A fenyegetés azok felől jön, akik minket tesztelni akarnak” – fogalmazott Merz, hozzátéve, hogy a német titkosszolgálatok szerint Oroszország hibrid műveletekkel próbálja felmérni a nyugati reakcióképességet.
Moszkva természetesen tagadta az állításokat, ám a német kormány szerint a drónok megjelenése beleillik abba a hibrid hadviselési mintába, amelyet az orosz fél az utóbbi években több NATO-országban is alkalmazott – kiber- és dezinformációs akciókkal együtt.
Oroszország célja a második világháború utáni politikai rend aláásása. Nekünk kötelességünk megvédeni Európát, és megerősíteni a NATO-t, hogy Moszkva el se gondolkodhasson újabb támadásokon
– figyelmeztetett a német kancellár. Merz szerint Moldova, a balti államok és Lengyelország lehetnek következő célpontok.
Merz: Törvényhozási és katonai válasz készül
A német kormány gyors intézkedéseket sürget. A belügyminiszter, Alexander Dobrindt bejelentette: közös drónelhárító központ létrehozását tervezi, amelyben a szövetségi rendőrség, a vámhatóság, a bűnügyi hivatal és a tartományi hatóságok együttműködnének. Emellett a kabinet a héten napirendre tűzi a szövetségi rendőrségi törvény módosítását, hogy a német hadsereg belföldön is segíthessen a drónok lelövésében, ha szükséges.
Bajorország miniszterelnöke, Markus Söder szintén gyors lépéseket sürgetett:
Most már nem a vita, hanem a cselekvés ideje jött el. A jogi és technikai feltételeket meg kell teremteni, hogy hatékonyan védekezhessünk a drónok ellen.
Drónháború Európa felett
Az elmúlt hónapokban több európai országban történt gyanús drónincidens. Norvégiában és Dániában energetikai infrastruktúrákat, míg Lengyelországban és a balti államokban katonai létesítményeket közelítettek meg ismeretlen eszközök. A NATO-partnerek közös figyelmeztetést is kiadtak, miszerint a civil drónok mellett „valószínűsíthetően állami hátterű felderítő eszközök” is megjelentek az európai légtérben.
A biztonságpolitikai szakértők szerint a jelenlegi helyzet nemcsak a légi közlekedést veszélyezteti, hanem az európai védelmi rendszerek sebezhetőségét is felfedi.
„A drónok olcsók, nehezen észlelhetők, és ideális eszközei a hibrid hadviselésnek” – mondta egy berlini katonai elemző.
Borítókép: Friedrich Merz, német kancellár (Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen)
