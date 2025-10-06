Merz Oroszországot gyanítja a titokzatos drónincidensek mögött

Berlin: Moszkva „teszteli” Európát

A kancellár egyértelműen utalt arra, hogy Berlin Moszkvát látja a háttérben.

„A fenyegetés azok felől jön, akik minket tesztelni akarnak” – fogalmazott Merz, hozzátéve, hogy a német titkosszolgálatok szerint Oroszország hibrid műveletekkel próbálja felmérni a nyugati reakcióképességet.

Moszkva természetesen tagadta az állításokat, ám a német kormány szerint a drónok megjelenése beleillik abba a hibrid hadviselési mintába, amelyet az orosz fél az utóbbi években több NATO-országban is alkalmazott – kiber- és dezinformációs akciókkal együtt.

Oroszország célja a második világháború utáni politikai rend aláásása. Nekünk kötelességünk megvédeni Európát, és megerősíteni a NATO-t, hogy Moszkva el se gondolkodhasson újabb támadásokon

– figyelmeztetett a német kancellár. Merz szerint Moldova, a balti államok és Lengyelország lehetnek következő célpontok.

Merz: Törvényhozási és katonai válasz készül

A német kormány gyors intézkedéseket sürget. A belügyminiszter, Alexander Dobrindt bejelentette: közös drónelhárító központ létrehozását tervezi, amelyben a szövetségi rendőrség, a vámhatóság, a bűnügyi hivatal és a tartományi hatóságok együttműködnének. Emellett a kabinet a héten napirendre tűzi a szövetségi rendőrségi törvény módosítását, hogy a német hadsereg belföldön is segíthessen a drónok lelövésében, ha szükséges.