Drónfenyegetés: Dánia fontos lépésre szánta el magát

Dánia vasárnap betiltotta a civil drónrepüléseket, miután több katonai bázison is UAV-kat észleltek. A drónok miatt az elmúlt időszakban több repülőteret is kénytelenek voltak lezárni a dán hatóságok. A kormány hibrid támadásként értékeli az eseteket, bár a felelőst egyelőre nem nevezték meg.

2025. 09. 28. 20:39
Dániában aggódnak a folyamatos drónfenyegetés miatt
Dániában aggódnak a folyamatos drónfenyegetés miatt Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
Dánia szeptember 28-án vasárnap elrendelte a civil drónrepülések betiltását, miután több katonai létesítménynél is drónokat figyeltek meg. Ráadásul az eset mindössze egy héttel azután történt, hogy drónok miatt ideiglenesen több dán repülőteret is le kellett zárni – írja a Reuters.

Drón-fenyegetés: Dánia fontos lépésre szánta el magát
A folyamatos drónfenyegetés miatt Dánia fontos lépésre szánta el magát. Fotó: NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg 

Dániában betiltották a drónokat

A dán hadsereg közleménye szerint több erőforrást irányítottak a katonai bázisokra az éjszaka tapasztalt drónészlelések miatt, további részleteket azonban nem árultak el. Dánia a drónokat egy „hibrid támadás” részének nevezte. A dán vezetés egyelőre nem határozta meg, kit tart a felelősnek az incidensekért, de Mette Frederiksen miniszterelnök utalt arra, hogy Moszkva is érintett lehet, Oroszországról pedig azt mondta:

A fő ország, ami veszélyt jelent az európai biztonságra.

A Kreml tagadta érintettségét a dániai drónincidens kapcsán.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége*

A vasárnap életbe léptetett tiltás értelmében a civil drónok jövő hét hétfő és péntek között nem léphetnek be a dán légtérbe, mivel ebben az időszakban Dánia európai vezetőket fogad majd. 

*Az Európai Unió Tanácsának elnökségét hathavonta más uniós tagállam látja el. Július 1-jétől az év végéig Dánia tölti be ezt a fontos szerepet.

Dánia szerdán fogadja az EU-vezetőket, majd csütörtökön kerül sor az 47 tagú Európai Politikai Közösség ülésére.

Jelenleg nehéz biztonsági helyzetben vagyunk, és biztosítanunk kell a lehető legjobb munkakörülményeket a fegyveres erők és a rendőrség számára, akik az EU-csúcs biztonságáért felelnek majd

 – mondta Troels Lund Poulsen védelmi miniszter vasárnap kiadott közleményében.

A dán hadsereg közleményben erősítette meg, hogy szeptember 28-ára virradóra ismét több katonai létesítmény felett is drónokat figyeltek meg.

Borítókép: Dániában aggódnak a folyamatos drónfenyegetés miatt (Fotó: AFP)

