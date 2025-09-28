Drónfenyegetés: Dánia fontos lépésre szánta el magát

Dánia szeptember 28-án vasárnap elrendelte a civil drónrepülések betiltását, miután több katonai létesítménynél is drónokat figyeltek meg. Ráadásul az eset mindössze egy héttel azután történt, hogy drónok miatt ideiglenesen több dán repülőteret is le kellett zárni – írja a Reuters.
Dánia vasárnap betiltotta a civil drónrepüléseket, miután több katonai bázison is UAV-kat észleltek. A drónok miatt az elmúlt időszakban több repülőteret is kénytelenek voltak lezárni a dán hatóságok. A kormány hibrid támadásként értékeli az eseteket, bár a felelőst egyelőre nem nevezték meg.
Dániában betiltották a drónokat
A dán hadsereg közleménye szerint több erőforrást irányítottak a katonai bázisokra az éjszaka tapasztalt drónészlelések miatt, további részleteket azonban nem árultak el. Dánia a drónokat egy „hibrid támadás” részének nevezte. A dán vezetés egyelőre nem határozta meg, kit tart a felelősnek az incidensekért, de Mette Frederiksen miniszterelnök utalt arra, hogy Moszkva is érintett lehet, Oroszországról pedig azt mondta:
A fő ország, ami veszélyt jelent az európai biztonságra.
A Kreml tagadta érintettségét a dániai drónincidens kapcsán.
Az Európai Unió Tanácsának elnöksége*
A vasárnap életbe léptetett tiltás értelmében a civil drónok jövő hét hétfő és péntek között nem léphetnek be a dán légtérbe, mivel ebben az időszakban Dánia európai vezetőket fogad majd.
*Az Európai Unió Tanácsának elnökségét hathavonta más uniós tagállam látja el. Július 1-jétől az év végéig Dánia tölti be ezt a fontos szerepet.
Dánia szerdán fogadja az EU-vezetőket, majd csütörtökön kerül sor az 47 tagú Európai Politikai Közösség ülésére.
Jelenleg nehéz biztonsági helyzetben vagyunk, és biztosítanunk kell a lehető legjobb munkakörülményeket a fegyveres erők és a rendőrség számára, akik az EU-csúcs biztonságáért felelnek majd
– mondta Troels Lund Poulsen védelmi miniszter vasárnap kiadott közleményében.
A dán hadsereg közleményben erősítette meg, hogy szeptember 28-ára virradóra ismét több katonai létesítmény felett is drónokat figyeltek meg.
