Drónfenyegetés: Dánia fontos lépésre szánta el magát

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége*

A vasárnap életbe léptetett tiltás értelmében a civil drónok jövő hét hétfő és péntek között nem léphetnek be a dán légtérbe, mivel ebben az időszakban Dánia európai vezetőket fogad majd.

*Az Európai Unió Tanácsának elnökségét hathavonta más uniós tagállam látja el. Július 1-jétől az év végéig Dánia tölti be ezt a fontos szerepet.

Dánia szerdán fogadja az EU-vezetőket, majd csütörtökön kerül sor az 47 tagú Európai Politikai Közösség ülésére.

Jelenleg nehéz biztonsági helyzetben vagyunk, és biztosítanunk kell a lehető legjobb munkakörülményeket a fegyveres erők és a rendőrség számára, akik az EU-csúcs biztonságáért felelnek majd

– mondta Troels Lund Poulsen védelmi miniszter vasárnap kiadott közleményében.