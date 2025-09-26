Dráma a dán égen – ismét a drónok okoztak bajt

A dán védelmi miniszter még az első aalborgi eset kapcsán csütörtökön azt mondta, hogy az éjszakai drónmozgások olyan hibrid támadások, amelyek katonai és titkos taktikákat ötvöznek, és a félelemkeltés a céljuk.

Dán tisztviselők szerint továbbra sem világos, hogy ki áll az incidensek mögött, és Dánia még nem döntött arról, hogy elindítja-e a NATO 4. cikkét, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy konzultációt kérjenek bármilyen biztonsági aggály esetén.