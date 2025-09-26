Dráma a dán égen – ismét a drónok okoztak bajt

Az Aalborg repülőtér feletti légteret pénteken hajnali fél egykor újranyitották, miután dróntevékenység gyanúja miatt csütörtökön este röviddel háromnegyed tíz előtt lezárták – áll a rendőrségnek az X közösségi médiában közzétett bejegyzésében.
Aalborg repterénél ismét drónok jelenhettek meg
Előző este a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló légikikötőt mintegy három órára kellett lezárni a légterében tartózkodó drónok miatt. Néhány nappal korábban az ország fő koppenhágai repülőterét is lezárták a biztonsági aggályokat felvető drónészlelés miatt.