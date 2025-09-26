Rendkívüli

Dráma a dán égen – ismét a drónok okoztak bajt

Pénteken kora reggel újranyitották a dán Aalborg repülőtér feletti légteret, miután azt már második éjszaka kellett rövid időre lezárni feltételezett dróntevékenység miatt – közölte a rendőrség.

Forrás: MTI2025. 09. 26. 6:06
Szerda este és csütörtök éjjel drónokat észleltek a repülőtér felett, ezért az Aalborg repülőtér légterét lezárták (Fotó: AFP)
Az Aalborg repülőtér feletti légteret pénteken hajnali fél egykor újranyitották, miután dróntevékenység gyanúja miatt csütörtökön este röviddel háromnegyed tíz előtt lezárták – áll a rendőrségnek az X közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

Drónok miatt hatalmas a pánik Aalborg repterénél (Fotó: AFP)
Aalborg repterénél ismét drónok jelenhettek meg

Előző este a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló légikikötőt mintegy három órára kellett lezárni a légterében tartózkodó drónok miatt. Néhány nappal korábban az ország fő koppenhágai repülőterét is lezárták a biztonsági aggályokat felvető drónészlelés miatt.

A dán védelmi miniszter még az első aalborgi eset kapcsán csütörtökön azt mondta, hogy az éjszakai drónmozgások olyan hibrid támadások, amelyek katonai és titkos taktikákat ötvöznek, és a félelemkeltés a céljuk.

Dán tisztviselők szerint továbbra sem világos, hogy ki áll az incidensek mögött, és Dánia még nem döntött arról, hogy elindítja-e a NATO 4. cikkét, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy konzultációt kérjenek bármilyen biztonsági aggály esetén.

