TrumpTörökországRecel Tayyip Erdogan

Az Egyesült Államok feloldhatja a Törökország elleni szankciókat

Az amerikai elnök hajlandó lenne feloldani a Törökország elleni szankciókat. Donald Trump ezért cserében az orosz kőolaj felvásárlás felfüggesztésére kérte Recep Tayyip Erdogant.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 22:49
Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
Az Egyesült Államok feloldhatja a Törökország elleni szankciókat és hozzájárulhat korszerű F-35-ös típusú vadászgépek vásárlásához, de azt akarja, hogy Ankara állítsa le az orosz kőolaj vásárlását – jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehér Házban fogadta csütörtökön török hivatali partnerét, Recep Tayyip Erdogant.

Trump akár azonnal is feloldhatja a szankciókat
Trump akár azonnal is feloldhatja a szankciókat 
Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

Erdogan mintegy hat év óta először jár a Fehér Házban. Az Ovális Irodában egymás mellett ülve Trump „nagyon kemény embernek” nevezte Erdogant, és közölte: kész „szinte azonnal feloldani a szankciókat, de szeretné, hogy Törökország leállítaná az orosz kőolaj vásárlását”. 

Azt szeretném, hogy állítsanak le minden olajvásárlást Oroszországtól, amíg folytatja az Ukrajna elleni tombolását

– mondta az amerikai elnök újságírók előtt utalva arra, hogy Törökország is az orosz kőolaj legnagyobb vásárlói közé tartozik.

„Hosszú idő óta barátok vagyunk, beleértve az a négy évet is, amikor száműzetésben voltam” – jelentette ki Trump Joe Biden elnökségére utalva.

Törökország reméli, hogy az Egyesült Államok feloldja a szintén Trump elnöksége alatt, 2020-ban az orosz Sz-400Sz rakétavédelmi rendszerek vásárlása után kirótt szankciókat, és lehetővé teszi számára a Lockheed Martin által gyártott fejlett F-35-ös vadászgépek beszerzését. 

Ankara emellett 40 darab F-16-os vadászgépet is szeretne vásárolni. 

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy mikor oldják fel a szankciókat, Trump a tárgyalások előtt kijelentette: „szinte azonnal, ha jól alakul a találkozónk”. A NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező Törökország erősíteni kívánja légvédelmét a térségbéli fenyegetésekkel szemben. A Fehér Házban tartott tárgyalások befejeztével a két elnök közös vacsorán vesz részt.

Borítókép: Donald Trump az Egyesült Államok elnöke és Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: AFP)

