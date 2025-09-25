TrumpFehér HázBiden

Trump lecserélte Biden portréját

Az amerikai elnök szerint többször is egy automata tollat használt Joe Biden stábja a törvények aláírásához. Donald Trump lecserélte a Fehér Házban elődje portréját egy automata tollra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 20:21
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy automata tollra cserélte az amerikai elnök Joe Biden portréját a Fehér Házban. Donald Trump szerint elődje stábja többször is egy ilyen eszközt használt a törvények aláírására – írja a The Telegraph

Trump lecserélte Biden portréját
Trump lecserélte Biden portréját 
Fotó: ALLISON BAILEY/NurPhoto

Donald Trump már korábban is hangot adott azon meggyőződésének, hogy Joe Biden csapata már az elnök nélkül hozott döntéseket a ciklus végén. Ennek javarészt a Joe Biden mentális állapota körül kialakult vita volt az oka. Trump emellett többször is utalt arra, hogy ehhez egy úgynevezett automata tollat használtak a stáb tagjai. 

Az amerikai elnök ennek kapcsán már beszélt róla, hogy elődje portréját egy ilyen eszközről készült képpel kéne helyettesíteni. Úgy fest, ez ma meg is történt.

Az elnök csapata közösségi oldalán számolt be az átalakításról. Trump egyébként nincs egyedül a kételyeivel, miután a republikánus többségű képviselőház egyik speciális bizottsága foglalkozik Joe Biden automatatoll-használatával. Habár volt már ilyen eszköz használatára példa, azonban Biden mentális állapotának folyamatosan előkerülő kérdése egészen más megvilágításba helyezi az ügyet. 

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorváth László

Üzenet a tiszástamásnak

Bayer Zsolt avatarja

Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu