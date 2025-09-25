Egy automata tollra cserélte az amerikai elnök Joe Biden portréját a Fehér Házban. Donald Trump szerint elődje stábja többször is egy ilyen eszközt használt a törvények aláírására – írja a The Telegraph.

Trump lecserélte Biden portréját

Fotó: ALLISON BAILEY/NurPhoto

Donald Trump már korábban is hangot adott azon meggyőződésének, hogy Joe Biden csapata már az elnök nélkül hozott döntéseket a ciklus végén. Ennek javarészt a Joe Biden mentális állapota körül kialakult vita volt az oka. Trump emellett többször is utalt arra, hogy ehhez egy úgynevezett automata tollat használtak a stáb tagjai.