Vizsgálat indulhat a Soros-klán ellen

Egy Soros György által finanszírozott csoport kivizsgálásának előkészületeit tette meg az amerikai Igazságügyi Minisztérium. A terrorizmus támogatása csak az egyik vádpont lehet Sorosékkal szemben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 23:25
Soros György Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium egyik tisztviselőjének utasítása felsorolja a vádhatóság által benyújtható lehetséges vádakat, a gyújtogatástól a terrorizmus anyagi támogatásáig – írta a The New York Times Sorosék ügyeinek kivizsgálása kapcsán.

Soros György és Donald Trump Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Aakash Singh ügyvéd, aki az országos szövetségi ügyészekkel való kapcsolattartásért felelős, számos vád kapcsán javasolt vizsgálatot az ügyészeknek Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítvány ellen. 

 A lehetséges vádak között szerepel a zsarolás, a gyújtogatás, a csalás és a terrorizmus anyagi támogatása.

Trump: „Utánajárunk Sorosnak”

Amint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump elnök azt javasolta, hogy kormánya indítson nyomozást Soros György és családja ellen, azzal vádolva a demokraták nagy adományozóját, hogy ő finanszírozza a tüntetéseket. 

Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több, mint tüntetés. Ez valódi felforgatás.

fogalmazott akkor az elnök. A zsarolás és korrupció által befolyásolt szervezetekről szóló törvényt, vagyis a RICO-törvényt általában a szervezett bűnözés üldözésére használják az Egyesült Államokban. Az elnök korábban azt mondta, hogy Soros „és csodálatos radikális baloldali fia” ellen vizsgálatot kell indítani. 

A Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundations) egy nyilatkozatában „politikai motivációjú támadásnak a civil társadalom ellen” minősítette a vádakat. A szervezet szerint az Egyesült Államokban végzett munkája „kizárólag a demokrácia megerősítésére és az alkotmányos szabadságjogok védelmére irányul”. A csoport elítélte a terrorizmust és tagadta, hogy azt finanszírozná, majd hozzátette: „Tevékenységünk békés és törvényes.”

