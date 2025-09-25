Vizsgálat indulhat a Soros-klán ellen

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium egyik tisztviselőjének utasítása felsorolja a vádhatóság által benyújtható lehetséges vádakat, a gyújtogatástól a terrorizmus anyagi támogatásáig – írta a The New York Times Sorosék ügyeinek kivizsgálása kapcsán.
Aakash Singh ügyvéd, aki az országos szövetségi ügyészekkel való kapcsolattartásért felelős, számos vád kapcsán javasolt vizsgálatot az ügyészeknek Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítvány ellen.
A lehetséges vádak között szerepel a zsarolás, a gyújtogatás, a csalás és a terrorizmus anyagi támogatása.