Drónpánik Nyugaton: Európa retteg

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője szerint Európa teljes drónpánikban van, ám még senki nem tudta megmondani, pontosan mitől kell rettegni. „Hiába a háborús készültség, még sehol sem fogtak el egyetlen drónt sem” – írta közösségi oldalán.

2025. 10. 04. 9:45
Képünk illusztráció Forrás: AFP
Németh Balázs Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Nyugat-Európában drónpánik tört ki, ám egyelőre minden konkrétum hiányzik. „Európa retteg! Igaz, azt senki nem tudja megmondani, pontosan mitől és kitől kell rettegni!” – fogalmazott a Fidesz-frakció szóvivője.

drón
Repülő drón látható a 2. lengyel hadtest parancsnokságának katonai ünnepségén  (Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto)

Felidézte: Prágában tegnap este már a repteret is lezárták drónriadó miatt, de a riasztás végül hamisnak bizonyult.

Csőre töltött fegyverrel várták a rendőrök és a katonák, hogy jöjjenek a drónok, ám végül nem érkeztek meg. Hamis riasztás volt

– írta.

Németh Balázs hozzátette, hogy Németországban is bénultságot okozott a félelem. „A müncheni repteret viszont péntek hajnal után péntek este is le kellett zárni drónok miatt. Mára virradóra 6500 utas a reptéren töltötte az éjszakát, ugyanis töröltek minden fel- és leszállást, megbénult az egyik legforgalmasabb német reptér.”

Belgiumról és Dániáról szólva megjegyezte: 

Állítólag nyugatról keletre, a német légtér felé tartottak a drónok… A dán rendőrök annyit tudtak megállapítani, hogy minden bizonnyal profik kezelték a drónokat. Az oroszfóbiás dán kormányfő azonnal megüzente, hogy tuti Moszkva tehet mindenről.

A Facebook-posztban arról is írt: „Hiába a »háborús készültség«, még sehol sem fogtak el egyetlen drónt sem! Sehol nem találták meg, hogy ki irányíthatta a drónokat. Sehol nem tudnak konkrétumokat a »támadásról«! Mindössze annyit tud mindenki, hogy félni kell. Sőt, inkább rettegni.”

Végül Németh Balázs úgy fogalmazott:

Tartok tőle, hogy szegény Európa az eddigieknél is nevetségesebbé teszi magát. Elkeserítő!

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

