Drónpánik Nyugaton: Európa retteg

Németh Balázs Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Nyugat-Európában drónpánik tört ki, ám egyelőre minden konkrétum hiányzik. „Európa retteg! Igaz, azt senki nem tudja megmondani, pontosan mitől és kitől kell rettegni!” – fogalmazott a Fidesz-frakció szóvivője.

Repülő drón látható a 2. lengyel hadtest parancsnokságának katonai ünnepségén (Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto)

Felidézte: Prágában tegnap este már a repteret is lezárták drónriadó miatt, de a riasztás végül hamisnak bizonyult.

Csőre töltött fegyverrel várták a rendőrök és a katonák, hogy jöjjenek a drónok, ám végül nem érkeztek meg. Hamis riasztás volt

– írta.