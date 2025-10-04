Drónészlelés miatt lezárták a müncheni repülőteret

Az intézkedés az esti órákban számos érkező és induló járatot érintett. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedés hány utast érintett. Egy Londonba tartó járat kapitánya azt mondta az utasoknak, hogy a járatot azért törölték, mert drónokat észleltek a fel- és leszállópályák közelében, és a levegőben rendőrségi helikoptereket is láttak.

Péntekre virradó éjszaka számos, ismeretlen eredetű drón zavarta meg Németország második legnagyobb repülőterének forgalmát.

Több járatot töröltek, illetve a közeli Nürnberg és Stuttgart repülőterére irányították át őket. Az incidens mintegy háromezer embert érintett. Több százan töltötték tábori ágyakon az éjszakát a terminálokon. A forgalom a kora reggeli órákban indult újra. Az európai légiközlekedésben az elmúlt hetekben többször alakult ki káosz, mert drónokat láttak. Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken ígéretet tett arra, hogy olyan törvényt nyújtanak be, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy felkérje a hadsereget drónok lelövésére – közölte az MTI.