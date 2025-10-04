Németországjáratforgalom

Drónészlelés miatt lezárták a müncheni repülőteret

Péntek este ismét leállt a légiforgalom a müncheni repülőtéren, miután feltehetően drónokat láttak – közölte a repülőtér egyik szóvivője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 6:43
Ismét lezárták a müncheni repülőteret Fotó: ENRIQUE KACZOR Forrás: onw-images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szövetségi rendőrség közlése szerint folyik a vizsgálat annak megállapítására, hogy valóban pilóta nélküli repülő szerkezeteket láttak-e a müncheni repülőtéren. A repülőtér a honlapján közölte, egyelőre nem erősítették meg, hogy drónokat láttak. 

Ismét lezárták a müncheni repülőteret
Ismét lezárták a müncheni repülőteret Fotó: ENRIQUE KACZOR / onw-images

A német légiirányítás (DTC) elővigyázatosságból felfüggesztette a légiközlekedést mindkét fel- és leszállópályán. 

Az intézkedés az esti órákban számos érkező és induló járatot érintett. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedés hány utast érintett. Egy Londonba tartó járat kapitánya azt mondta az utasoknak, hogy a járatot azért törölték, mert drónokat észleltek a fel- és leszállópályák közelében, és a levegőben rendőrségi helikoptereket is láttak. 

Péntekre virradó éjszaka számos, ismeretlen eredetű drón zavarta meg Németország második legnagyobb repülőterének forgalmát.

Több járatot töröltek, illetve a közeli Nürnberg és Stuttgart repülőterére irányították át őket. Az incidens mintegy háromezer embert érintett. Több százan töltötték tábori ágyakon az éjszakát a terminálokon. A forgalom a kora reggeli órákban indult újra. Az európai légiközlekedésben az elmúlt hetekben többször alakult ki káosz, mert drónokat láttak. Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken ígéretet tett arra, hogy olyan törvényt nyújtanak be, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy felkérje a hadsereget drónok lelövésére – közölte az MTI.

Amint arról korábban beszámoltunk, október 2-án késő este a müncheni repülőtéren átmenetileg felfüggesztették a légi forgalmat, miután a közelben több drón jelenlétét észlelték. Az elmúlt napokban több európai helyszínről is jelentettek hasonló drónészleléseket, köztük Észak-Németországból. 

Borítókép: Ismét lezárták a müncheni repülőteret (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMagyarország

Szőlő utca: gyújtópont az anarchiához

Pindroch Tamás avatarja

A szuverén Magyarország súlyos támadás alatt áll.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu