Megerősítették a prágai repülőtér védelmét, miután drónok közeledéséről kapott hírt a légikikötő

Amennyiben a fenyegetés valósnak bizonyul, a rendőrség kész azonnal leállítani a repülőtér forgalmát és lezárni a repülőtérhez vezető utakat. A biztonsági intézkedésekbe nagyszámú rendőr kapcsolódott be, akik a hadsereggel is együttműködnek.

A repülőtéren és környékén az éleslövészek is elfoglalták állomáshelyeiket és szükség esetén készek beavatkozni

– közölte a rendőrség az X közösségi oldalon.

Hangsúlyozták, hogy az információk egyelőre ellenőrizetlenek, ezért csak megelőző intézkedésekről van szó. A rendőrségi információk szerint a repülőteret angol nyelven értesítették telefonon este hét óra után, nagyobb számú drónról beszámolva. Később a rendőrség megerősítette: készek a beavatkozásra, de ismételten rámutattak, a fenyegetés még mindig nincs megerősítve, és a telefonáló személyét sem sikerült egyelőre megállapítani.

Ahogy arról launk is beszámolt, az elmúlt időszakban több európai repülőtér és katonai bázis környékén is drónészlelések zavarták meg a forgalmat: péntek reggel München repterét lezárták, csütörtök este pedig egy belga katonai létesítmény környékén jelentek meg ismeretlen repülő eszközök. Norvégia, Dánia és Litvánia is hasonló incidensekről számolt be az elmúlt napokban.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője közösségi oldalán elemezte a helyzetet. A szakértő szerint „az egész a lengyelországi drónincidenssel kezdődött, ami teljesen nyilvánvalóan összefüggésben van az ukrajnai háborúval.” Szerinte a belarusz hadügyminisztérium magyarázata, miszerint az orosz drónok az elektronikai hadviselés következtében „megvakultak, eltévedtek és így kerültek Belarusszia, illetve Lengyelország légterébe” reális lehet.

Koskovics szerint „nem elképzelhetetlen, sőt valószínű, hogy a felsorolt incidensek közül több esetben valóban orosz provokációról van szó, amely egyfajta üzenetet fogalmaz meg az európai országok felé”, ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik lehetséges okra is:

Sokkal valószínűbb az a magyarázat, hogy a drónnal való szórakozás egyfajta internetes divattá vált és felelőtlen fiatalok csinálják az incidenseknek egy részét.

Hozzátette:

A sors kegyetlen iróniája lenne az, ha néhány ostoba tinédzser miatt törne ki egy kontinentális háború Európában.

