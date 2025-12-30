Szilveszteri tűzijátékkörkép: a 650 forintos apróságtól a százezres látványig

Somogy vármegyében, különösen Kaposváron, a szilveszteri tűzijátékok rendkívül népszerűek – írja a Sonline. A lap cikke szerint az árusítókonténereknél nagy a forgalom, idén is a családi csomagok és a nagyobb telepek számítanak a legkeresettebb termékeknek.

Kaposváron a családi csomagok és a látványos telepek viszik a prímet

Fotó: Muzslay Péter / Sonline

A vásárlói szokások jól körülhatárolhatók. A szülők a kisebbeknek 1-es kategóriájú, egyszerűbb eszközöket keresnek, míg a családok az előre összeállított, többféle telepből álló szetteket részesítik előnyben. A legtöbb vásárlónál 20-25 ezer forintnál húzódik a lélektani határ.

A kínálat rendkívül széles, minden pénztárcához igazodik.

A legolcsóbb tételek már 650 forinttól elérhetőek, de a határ a csillagos ég: nemritkák a 70–100 ezer forintos profi eszközök, sőt a több százezres kosárérték sem.

A vásárlók kedvencei közé tartoznak az 1000 forintos kiegészítők, a 3990 forinttól kapható kezdő telepek, az örök klasszikus ördögpatron és római gyertya, valamint a jellegzetes hangú „Sikoly” rakéta.

A kereskedők garantálják a termékek biztonságát, és szigorú előírásoknak kell megfelelniük: az árusítóhelyeket például 5 méteres körben kordonnal és figyelmeztető táblákkal kell elzárni.

Ezeket a feltételeket a katasztrófavédelem és a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a helyszíneken az árusítási időszak alatt.

Borítókép: Pirotechnikai termékeket, tűzijátékokat forgalmazó nyíregyházi árusítóhely 2025. december 29-én (Fotó: MTI/Balázs Attila)