Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

szilveszteri tűzijátékkaposvárlélektani határ

Szilveszteri tűzijátékkörkép: a 650 forintos apróságtól a százezres látványig

Idén is nagy a forgalom az árusítókonténereknél. A legtöbb vásárlónál 20-25 ezer forintnál húzódik a lélektani határ.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 11:15
Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Somogy vármegyében, különösen Kaposváron, a szilveszteri tűzijátékok rendkívül népszerűek – írja a Sonline. A lap cikke szerint az árusítókonténereknél nagy a forgalom, idén is a családi csomagok és a nagyobb telepek számítanak a legkeresettebb termékeknek.

Kaposváron a családi csomagok és a látványos telepek viszik a prímet
Fotó: Muzslay Péter / Sonline

A vásárlói szokások jól körülhatárolhatók. A szülők a kisebbeknek 1-es kategóriájú, egyszerűbb eszközöket keresnek, míg a családok az előre összeállított, többféle telepből álló szetteket részesítik előnyben. A legtöbb vásárlónál 20-25 ezer forintnál húzódik a lélektani határ.

A kínálat rendkívül széles, minden pénztárcához igazodik.

A legolcsóbb tételek már 650 forinttól elérhetőek, de a határ a csillagos ég: nemritkák a 70–100 ezer forintos profi eszközök, sőt a több százezres kosárérték sem.

A vásárlók kedvencei közé tartoznak az 1000 forintos kiegészítők, a 3990 forinttól kapható kezdő telepek, az örök klasszikus ördögpatron és római gyertya, valamint a jellegzetes hangú „Sikoly” rakéta.

A kereskedők garantálják a termékek biztonságát, és szigorú előírásoknak kell megfelelniük: az árusítóhelyeket például 5 méteres körben kordonnal és figyelmeztető táblákkal kell elzárni.

Ezeket a feltételeket a katasztrófavédelem és a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a helyszíneken az árusítási időszak alatt.

A szilveszteri tűzijátékkörképről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Sonline cikkéből.

Borítókép: Pirotechnikai termékeket, tűzijátékokat forgalmazó nyíregyházi árusítóhely 2025. december 29-én (Fotó: MTI/Balázs Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu