Hidvéghi Balázs: Mindenáron folytatni akarják a háborút, amihez újabb tíz- és százmilliárd eurók szükségesek

„Brüsszelben egymást érik a háborúpárti nyilatkozatok, a budapesti békecsúcs folyamatos támadás alatt áll, és az uniós vezetés újabb szankciókat készít elő” – figyelmeztetett Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hangsúlyozta: Brüsszel adóemelést, a családi adókedvezmények szűkítését és a rezsicsökkentés megszüntetését követeli Magyarországtól.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 16:18
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI)
„Brüsszelben egymást érik a háborúpárti nyilatkozatok, a budapesti békecsúcs folyamatos támadás alatt áll, az Európai Unió Tanácsa pedig elfogadta az orosz energiabeszerzéseket betiltó kereskedelmi javaslatot. Ezek csak az elmúlt napok eseményei” – kezdte legújabb bejegyzését Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A brüsszeli irány egyértelmű: nem akarnak tárgyalni, és nem akarnak békét. Mindenáron folytatni akarják a háborút, amihez újabb tíz- és százmilliárd eurók szükségesek. A háború árát pedig velünk, európaiakkal akarják megfizettetni

– fogalmazott.

„Ezért követelik Magyarországtól az adóemelést, a családi adókedvezmények szűkítését és a rezsicsökkentés megszüntetését is. Ezen követelések végrehajtásához pedig már megegyeztek a hazai ellenzéki szereplőkkel is. Ők – bár még titkolni próbálják – ha lehetőséget kapnának, azonnal végrehajtanák Brüsszel háborús követeléseit” – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

Nem fogjuk hagyni, hogy Brüsszel és hazai bábjaik a háborúpárti politikájuk árát a magyar családokkal fizettessék meg! Most azonban minden eddiginél nagyobb erőre lesz szükségünk a nemzeti érdekeink megvédéséhez. Töltsék ki a nemzeti konzultációt, erősítsük meg a magyar pozíciót! Tiltakozzunk a brüsszeli tervek ellen

– zárta.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)

 

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

