Hidvéghi Balázs: Mindenáron folytatni akarják a háborút, amihez újabb tíz- és százmilliárd eurók szükségesek

„Brüsszelben egymást érik a háborúpárti nyilatkozatok, a budapesti békecsúcs folyamatos támadás alatt áll, az Európai Unió Tanácsa pedig elfogadta az orosz energiabeszerzéseket betiltó kereskedelmi javaslatot. Ezek csak az elmúlt napok eseményei” – kezdte legújabb bejegyzését Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
A brüsszeli irány egyértelmű: nem akarnak tárgyalni, és nem akarnak békét. Mindenáron folytatni akarják a háborút, amihez újabb tíz- és százmilliárd eurók szükségesek. A háború árát pedig velünk, európaiakkal akarják megfizettetni
– fogalmazott.