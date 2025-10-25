Hidvéghi Balázs: Mindenáron folytatni akarják a háborút, amihez újabb tíz- és százmilliárd eurók szükségesek

Nem fogjuk hagyni, hogy Brüsszel és hazai bábjaik a háborúpárti politikájuk árát a magyar családokkal fizettessék meg! Most azonban minden eddiginél nagyobb erőre lesz szükségünk a nemzeti érdekeink megvédéséhez. Töltsék ki a nemzeti konzultációt, erősítsük meg a magyar pozíciót! Tiltakozzunk a brüsszeli tervek ellen