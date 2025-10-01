Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Miniszterelnöki KabinetirodaHarcosok ÓrájaállamtitkárHidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs elárulta, mi számít vörös vonalnak + videó

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Harcosok Órája vendége, ahol Németh Balázzsal együtt rámutatott az álhírek mögötti valóságra. A politikus szerint a jelenlegi helyzetben a legfontosabb, hogy megőrizzük a békét. Elárulta azt is, hogy mi számít a vörös vonal átlépésének.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 7:44
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Fotó: Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Harcosok Órája vendége. 

Hidvéghi
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára

Hidvéghi Balázs a műsor elején kiemelte: 

Ez a tét és ez a legfontosabb őrizzük meg a józanságunkat, őrizzük meg a békét és azt, hogy békésen tudunk adott esetben vitatkozni vagy nem egyetérteni politikai kérdésekben, közéleti kérdésekben, az, ami múlt héten történt a Ferenciek terén, mikor rátámadtak erre a szerencsétlen idős papra, az elfogadhatatlan, az elfogadhatatlan, az egy vörös vonal átlépése volt. 

Harcosok órája 38. epizód - Hidvéghi Balázs / Menczer Tamás

Harcosok órája 38. epizód - Hidvéghi Balázs / Menczer Tamás

Posted by Németh Balázs vagyok on Tuesday, September 30, 2025

Hozzátette: Tiltakoztunk rögtön, én magam is odamentem egy szentmisére aznap este. Békét akarunk, nyugalmat és el a kezekkel egyébként a vallásszabadságtól, templomoktól és a papoktól. 

Részben a békéről szól az újabb nemzeti konzultáció is. A műsor folytatásában az adóemelés elleni nemzeti konzultáció részleteiről esett szó.

Lesz benne egy miniszterelnöki levél, illetve itt van az a kérdőív, amelynek valóban a címe, hogy „Tiltakozzunk az adóemelések ellen”. És ez nagyon fontos kérdésekben, 5 pontban kérdezi meg az emberek véleményét arról, hogy mit gondolnak a közteherviselésről. Hadd tegyem még hozzá, hogy nem csak a közteherviselésről, konkrétan a kérdések persze erre vonatkoznak, de alapvetően ez a nemzeti konzultáció arról is szól, hogy ne engedjük, hogy átverjenek minket, mert azért itt erről szólt az elmúlt néhány hétnek a története, hogy kiderült, hogy a legesélyesebbnek tűnő ellenzéki párt el akarja titkolni azt, hogy mire készül például az adók a közterhek területén, csak voltak elég bugyuták ahhoz, hogy ezt bemondják az egyik gyűlésükön, hogy ezekről nem szabad beszélni, de majd a választások után akkor bármit lehet, mindent lehet.

Elhangzott: Már láttunk ilyet, ugye ez a Gyurcsány-örökség, az embereknek való hazugság, az emberek átverése. Ne engedjük, hogy még egyszer ilyen történjen. Erről is szól ez a véleménynyilvánítás. 

A beszélgetés során szóba került az egykulcsos és a többkulcsos adórendszer kérdése. Elhangzott, hogy az Indexen kiszivárgott Tiszás adóterv lényege éppen az, hogy a jelenlegi, 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadót többkulcsossá alakítanák, jóval magasabb kulcsokkal. 

Hidvégi Balázs hangsúlyozta: „Magyarországon 15 százaléka a személyi jövedelemadó, mindenkire egyformán vonatkozik. Ez igazságos, hiszen mindenki ugyanabban az arányban járul hozzá a bevételéhez képest a közterhekhez.”

A Tisza párt tervezett változtatásai kapcsán elmondta:

22 százalékos, 33 százalékos adókulcsokról beszélnek. Ez azt jelentené, hogy gyakorlatilag az átlagkeresetűek is már jóval magasabb adót fizetnének. Ez több százezer forinttal több adót jelentene évente a legtöbb szakmában dolgozónak. Illetve aki 1 millió 250 ezer forintos bruttó fizetés fölött keres egy hónapban, ott 33 százalékos adókulcs lépne életbe. Ez egy óriási különbség... Mi abban hiszünk, hogy az embereknél kell hagyni a pénzt, és rájuk kell bízni azt, hogy azzal mit kezdenek: megtakarítják, milyen befektetésekbe teszik be, hogyan használják. Ez a jó módszer és ez a versenyképes módszer, őrizzük meg, erről szól az első kérdés, hogy tartsuk meg az alacsony, 15 százalékos személyi jövedelemadót.

 Németh Balázs felvetette, hogy folyamatban van a gyerekek után járó adókedvezmény összegének megduplázása, és kérdésként felmerült, hogy Magyarország támogatja-e, hogy a gyerekes családok plusz pénzt kapjanak az államtól. 

Hidvéghi Balázs erre reagálva elmondta, hogy ez gyakorlatilag egy világképről, egy tematikáról szól, és hangsúlyozta: „Mi a családokban hiszünk, azt gondoljuk, hogy erősíteni kell a magyar családokat, és segíteni kell valóban a gyermekvállalást, a gyermeknevelést. Nem szabad megengedni, hogy hátrányosabb helyzetbe kerüljön egy olyan család, ahol gyerekeket vállalnak, azokhoz képest, akik nem, vagy ahol nincsen gyerek; segíteni kell, mert ez Magyarország jövője.”

Hozzátette, hogy nem a migrációban kell keresni a megoldást, ahogy azt Brüsszel erőlteti, és kiemelte: „Ők kimondják kerek-perec, hogy a migráció a megoldás például arra, hogy demográfiai gondok vannak, kevesebb gyerek születik, vagy akár munkaerőpiaci kihívások vannak”.

 Hidvéghi arról is beszélt, hogy valóban történt egy emelés július 1-től, és január 1-től lesz egy következő lépés. „Mi ehhez ragaszkodunk, meg akarjuk őrizni a családi adókedvezményt, de figyeljünk oda, mert akik külső elvárások alapján akarják az adópolitikát és a gazdaságpolitikát intézni, ott elkerülhetetlenül ezeknek a visszavágása, megnyirbálása következne. Láttuk még egyszer korábban is a Gyurcsányi időszakban, vagy a Medgyessy időszakban még, de ugyanez következne – látszik a nyilatkozatokból, látszik az eddig kiszivárgott anyagokból– , hogy ha váltás lenne itt” – emelte ki.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI)

