Hidvéghi Balázs elárulta, mi számít vörös vonalnak + videó

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Harcosok Órája vendége.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Fotó: Kiss Dániel Forrás: MTI

Hidvéghi Balázs a műsor elején kiemelte:

Ez a tét és ez a legfontosabb őrizzük meg a józanságunkat, őrizzük meg a békét és azt, hogy békésen tudunk adott esetben vitatkozni vagy nem egyetérteni politikai kérdésekben, közéleti kérdésekben, az, ami múlt héten történt a Ferenciek terén, mikor rátámadtak erre a szerencsétlen idős papra, az elfogadhatatlan, az elfogadhatatlan, az egy vörös vonal átlépése volt.

Hozzátette: Tiltakoztunk rögtön, én magam is odamentem egy szentmisére aznap este. Békét akarunk, nyugalmat és el a kezekkel egyébként a vallásszabadságtól, templomoktól és a papoktól.

Részben a békéről szól az újabb nemzeti konzultáció is. A műsor folytatásában az adóemelés elleni nemzeti konzultáció részleteiről esett szó.

Lesz benne egy miniszterelnöki levél, illetve itt van az a kérdőív, amelynek valóban a címe, hogy „Tiltakozzunk az adóemelések ellen”. És ez nagyon fontos kérdésekben, 5 pontban kérdezi meg az emberek véleményét arról, hogy mit gondolnak a közteherviselésről. Hadd tegyem még hozzá, hogy nem csak a közteherviselésről, konkrétan a kérdések persze erre vonatkoznak, de alapvetően ez a nemzeti konzultáció arról is szól, hogy ne engedjük, hogy átverjenek minket, mert azért itt erről szólt az elmúlt néhány hétnek a története, hogy kiderült, hogy a legesélyesebbnek tűnő ellenzéki párt el akarja titkolni azt, hogy mire készül például az adók a közterhek területén, csak voltak elég bugyuták ahhoz, hogy ezt bemondják az egyik gyűlésükön, hogy ezekről nem szabad beszélni, de majd a választások után akkor bármit lehet, mindent lehet.

Elhangzott: Már láttunk ilyet, ugye ez a Gyurcsány-örökség, az embereknek való hazugság, az emberek átverése. Ne engedjük, hogy még egyszer ilyen történjen. Erről is szól ez a véleménynyilvánítás.

A beszélgetés során szóba került az egykulcsos és a többkulcsos adórendszer kérdése. Elhangzott, hogy az Indexen kiszivárgott Tiszás adóterv lényege éppen az, hogy a jelenlegi, 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadót többkulcsossá alakítanák, jóval magasabb kulcsokkal.