Hidvéghi Balázs: Ez egy lépés a béke felé

Hidvéghi Balázs államtitkárral az álhíreket leplezik le a Harcosok órájában hétfőn. Az amerikai elnök béketörekvéseiről szólva Hidvéghi elmondta: Megállapodás kell, tűzszünet, egy deal kell, egy stratégiai megállapodás. Ez ügyben volt fontos fejlemény a Trump–Putyin-találkozó Alaszkában. A műsorban több belpolitikai kérdésről is szó volt, így a budapesti közlekedésről, a turizmusról és az egészségügyi helyzetről is.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Századvég konferenciáján a Várkert Bazárban 2025. június 2-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Új hét, újabb vendégek a Harcosok órájában. Németh Balázs és beszélgetőpartnerei napról napra rántják le a leplet a hazugságokról az álhírekkel kapcsolatban. A hétfői adás vendége Hidvéghi Balázs államtitkár.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. június 10-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Hidvéghi Balázs Trump béketörekvései kapcsán kiemelte: 

Egy lépés a béke felé, ez a reményünk. Mi nagyon értékeljük azt, ahogy Trump elnök nekiállt rendbe tenni ezt a konfliktust, nyilvánvalóan nagyon nehéz helyzetben van, hiszen egy három évnél régebb óta húzódó katonai konfliktusról beszélünk. Van egy háborúpárti európai politika, amely Trump érkezése után is érdekes módon, fura módon folytatódik.

Hidvéghi leszögezte: Mi nem ebben látjuk ennek a konfliktusnak a lezárását. 

Harcosok órája 13. epizód - Horváth József / Hidvéghi Balázs

Harcosok órája 13. epizód - Horváth József / Hidvéghi Balázs

Hangsúlyozta:

Megállapodás kell, tűzszünet, egy deal kell, egy stratégiai megállapodás. Ez ügyben volt fontos fejlemény a Trump-Putyin találkozó Alaszkában, és remélhetőleg sikerül tovább bírni ezt az irányt most.

A műsor folytatásában főként belpolitikai hírekről lesz szó – mondta Németh Balázs. A műsorvezető leszögezte: Ugye az egyik nagy álhíre ennek a nyárnak, meg úgy általában az elmúlt évek nyarainak, senki nincs a Balatonnál. Nézzük az újságcikkeket, megdöbbentően üres a Balaton, majd hová tűntek a hétköznapi nyaralók. Az elmúlt hetek hőhullámai ellenére is feltűnő a vendéghiány a Balatonon. 

Járnak a vonatok és egyébként percre pontosan érkeztek meg és rendben vannak. Tehát semmi nem mutat arra, hogy ez így lenne. És egyébként a turizmus adatai sem. Tehát itt hogyha összehasonlítjuk az egy évvel korábbi adatokkal, akkor a vendégéjszakák száma az növekedett. Hogyha megnézzük a Széchenyi-kártyás költéseket, akkor azok is emelkedtek, hogyha a hazai vs. a külföldi vendégeket hasítjuk össze, akkor körülbelül 70 százalékos a hazai arány, tehát ezek nem állnak meg ezek a hírek. Ezt valóban évről évre megpróbálják, tehát állandóan összeomlik a balatoni turizmus, de nem ezt látjuk a helyszínen, nem ezt látjuk a vonatokon vagy az autópályán, tehát rendben van, és mindenkinek javaslom, hogy menjen is, ha ideje engedi. Legalább még ezt a hetet használja ki mindenki, aki teheti

– hangzott el a műsorban.

Füstölnek a budapesti buszok

Eközben most már négy olyan busz van itt a fővárosban, amelyikből három leégett, illetve kiégett az elmúlt hét második felében, és a hétvégén is volt egy füstölő busz valahol a belvárosban. Szerencse, hogy nem történt emberi sérülés.

Ugye a liberális portálok minden vonatkésésről beszámolnak, durvábbak, mint a Mávinform, Magyar Péter minden vonatkésésről posztol, itt nem nagyon kóstolgatták Karácsony Gergely főpolgármestert. Nem véletlen, hiszen a Tisza és Karácsony együtt irányítgatja, amennyire irányítja Budapestet.

Hidveghi Balázs közölte: 

És fájóan hiányzik egyébként a főpolgármester, én értem, hogy nyár van, és ilyenkor jól esik nyaralni, de én nem vettem észre, hogy itt lett volna, vagy konkrét lépéseket tett volna ebben az ügyben.

Több ilyen veszélyes helyzet kialakult, gond van a főváros vezetésével, felelőtlenség van – húzta alá.  

A fővárost Karácsony Gergely vezeti, a Tisza együttműködésével adják azt a többséget, ami ott a döntéseket hozza

 – mondta. Hangsúlyozta:

Ráadásul úgy vette át Karácsony Gergely a főváros vezetését, hogy jelentős tartalékkal rendelkezett, rendben volt a főváros gazdálkodása. Az elmúlt éveknek a teljesítménye az ő teljesítménye és az ő teljesítményük. Ezek a problémák őket jellemzik és nem a Fideszt. 

A műsorban beszéltek arról is, hogy egy magánszolgáltatónak a mozdonya, vélhetően a mozdonyvezető hibája miatt, figyelmetlensége miatt a vizsgálat még tart, szembe ment, átment egy tilos jelzésen, és szembe ment egy szabályosan közlekedő vonattal. 200 méterre álltak meg egymástól, szerencsére a tragédiát sikerült elkerülni. 

Mert működött az a biztonsági rendszer, amely pont ezekre a helyzetekre van kitalálva. Tehát ez a cikk, ezt én is néztem most, hogy jöttem ide hozzád ma reggel, ez az iskolapéldája az álhírgyártásnak, de tényleg, tehát ezt tanítani kell, úgy ahogy van, a címadás, a kép, az egész keretezés, mert ugye a valódi hír ez, pontosan amit mondasz, nem történt tragédia, mert szerencsére jól működött az a biztonsági rendszer, ami erre van kitalálva. Emberi mulasztás, valószínűleg emberi hiba történt, ugye egy mozdonyvezető úgy tűnik, hogy hibázott, de a rendszer működött és nem történt meg az a baleset, ami egyébként megtörténhetett volna, meg tudtak állni, és nem történt sérülés. Ez a hír. Csak ugye ez nem passzol a 444 meg a Telex meg a többiek narratívájába.

– szögezte le az államtitkár. Kiemelte: Ugye az első szó, összeomlott, vagy első mondatrész, összeomlott a MÁV. Szóval nem omlott össze, jól működött, megakadályozott egy balesetet, hiszen emberi hibák történnek időről időre, ezért van ez kifele állva. Úgyhogy ez mondom, ez tényleg egy bekeretezhető példája annak, hogy milyen az, amikor álhírt gyárt mondjuk a baloldali liberális sajtó.


Így működik a baloldali álhírgyártás

Trükkök, finoman fogalmazva, durva manipuláció azért, nevezzük néven, mert egy olyan hangulatot generál, olyan hangulatot épít meg és táplál ez a fajta újságírás, idézőjelben ez a fajta álhírgyártás valójában, amely alapvetően hamis, ami nem igaz, ami nem a tényekről szól, hanem a tények elferdítéséről szól, és amely hergel mondjuk a kormányzat ellen, mert leginkább erről van itt szó. Ugye hát közeledünk a választásokhoz, úgy tűnik, hogy a sajtóban és a baloldali álhírgyártó rendszerben megkezdődött már a kampány, ahogy azt már korábban is láttuk, ők ezen dolgoznak, erre menni minden erőfeszítés.

– aláhúzta az államtitkár.

Magyar Péter EP-képviselő, a Tisza párt vezetője a fehérvári kórházzal kapcsolatban is hergel. A műsorban elhangzott:  Abban a reményben rendelte oda az ATV-t, az RTL-t Magyar Péter, hogy majd balhé lesz. Várják kint, megkérdezik, hogy milyen volt, milyen volt, hátha mond valami rosszat, és azt mondja, hogy hát valójában működik.

Nem az a válasz jött itt ugye Magyar Pétertől sem, amit ők elvártak, ami a katasztrófaturizmus lett volna, ez lett volna a cél – hangsúlyozta Hidvéghi, s szerinte ezért is nem lett ebből cikk.

Az volt, hogy az ítélet előre megvolt, mint a Tanúban, ugye? Csak már a publikálásra vártak. De nem az lett végül is a tanúvallomás, hogy amit hallottak Magyar Pétertől, ezért aztán nem is látszik. Erre rámutatunk, hát számukra ez láthatóan fáj, mert erre reagáltak. Tehát amikor rámutatunk ezekre a manipulációkra, az fáj a legjobban odaát

 – mondta az államtitkár.

Rámutatunk erre a manipulációra, erről van szó. Csak ezt úgy nem szeretik. Közölte: Mint ahogy egyébként az átláthatósági törvénnyel is ez a bajuk, vagy korábban, amikor a Soros-szervezetek finanszírozásáról beszéltünk, hogy tágítsam a kört, vagy a beavatkozásokról, az, hogy hogyan érkeznek pénzek, milliók, százmilliók például politikai célzattal sajtótermékekhez és különböző intézetekhez, amelyek valójában politikai akcionisták és politikai szervezetek, az fáj a legjobban, amikor erre rámutatunk. És azt gondolom, hogy a nagy politikai vitáink egy jelentős része is erről szól, hogy mi ezeket néven nevezzük, és adott esetben akár törvényt is hozunk, hogy megvédjük az ország szuverenitását, és megvédjük az embereknek a lehetőségét arra, hogy szabadon dönthessenek, ne pedig manipulációk alapján kelljen dönteniük.

És igazából őket zavarja ez a fajta átláthatóság, meg az, hogy néven nevezünk dolgokat, ez a legfontosabb szerintem. Én ugye korábban európai parlamenti képviselőként jelentős időt töltöttem kint Brüsszelben a parlamentben, Strasbourgban a plenáris üléseken, és ott is figyeltem nyilván a médiát, és nagyon sok kollégával, korábbi képviselőtársammal beszélgettünk, akik elmondták folyamatosan azt, hogy egyszerűen nem tudnak sok esetben a valósággal az emberekhez eljutni, mert olyan szintű a zárás ebben a liberális sajtóvilágban, ahol gyakorlatilag politikai aktivistákról beszélünk és nem igazán újságírókról, ahol nem is törekednek az objektivitásra, hanem kizárólag egy előre legyártott keretet, egy narratívát mesélnek, és ha valaki abból kibeszél, nem olyan válaszokat ad, nem abban a keretben gondolkodik, akkor leginkább már szót sem adnak, tehát lehetőséget sem adnak arra, hogy elmondja a véleményét

– szögezte le az államtitkár.

Elmondta: Nyilván az internet azért segít valamilyen szinten, saját csatornákat lehet kialakítani. Mi is így beszélgettünk, ez is egy új dolog egyébként, hogy a magyar nyilvánosságban ezek fontos dolgok, és kell is erre építeni, mindig tanácsoltuk is ezt a kollégáknak, hogy tegyék ezt meg, tehát építsék ki a saját csatornáikat, érjék el direktben az embereket azért részben, hogy ne csak egyfajta világkép jelenjen meg, ne csak egyfajta értelmezésben lehessen nekik állandóan védekezni, hanem el tudják mondani azt, hogy a dolgokat ők hogyan látják. 

Németh Balázs szerint azt viszont kikérjük magunknak, hogy függetlennek hirdetik magukat ezek a portálok és a társaik. Nem függetlenek, vannak gazdáik, akik fizetik őket, és a gazdáik nem engedik, hogy jó hírekről beszámoljanak addig, amíg az Orbán-kormány van hatalmon Magyarországon.

Politikai manipuláció és a sajtó

 Arra hívta fel a figyelmet a műsorvezető, hogy a múlt héten megjelent egy interjú, Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozott egy amerikai podcastban. És ott szóba került a hvg.hu és a többiek szerint az, hogy Orbán Viktor azt nyilatkozta, hogy nem adhatja át a hatalmat egy másik tábornak. Megint egy klasszikus hergelés, és az a téma, hogy hogyha '26-ban úgy szavaznak a magyarok, hogy ne ez a kormány folytassa, akkor biztos majd a miniszterelnök mindenféle lehetőséget megragad arra, hogy ne adja át a hatalmat, és akkor ebbe már belekeverte a liberális értelmiség az államfőt is, és ez megy hetek, hónapok óta, de azt is mondhatjuk, hogy évek óta megy ez a fajta hiszti, hergelés. Az interjú nem erről szólt, nem ezt mondta a miniszterelnök, csak a címeken jelent ez meg. 

Így van, a miniszterelnök arról beszélt, hogy milyen nagy a tét, és ebben egyetértünk, és arról beszélt, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy a magyar önállóságon, szuverenitáson alapuló nemzeti érdekből kiinduló politika az tovább tudjon menni. Óriási eredményeink vannak, ezt nemzetközileg is elismerik, odafigyelnek ránk és odafigyelnek az ő személyére is természetesen. És hát érdemes megvédeni, érdemes továbbvinni. Ezért vagyunk itt. Erről szól a politikai küzdelmünk, és egy nagyon fontos választás következik. Látjuk azt, hogy egyre feszültebb a nemzetközi viszonyrendszer, látjuk azt, hogy Brüsszelből folyamatosak a támadások, direkt beavatkozás zajlik, ki is mondják ezt most már, tehát nagyon komoly érdekek és erők mozognak azért, hogy mi kikerüljünk a hatalomból. Ezért lehet úgy fogalmazni, hogy nem engedhetjük meg, hogy ez megtörténjen, vagyis tegyünk meg mindent, győzzünk a választásokon

 – mondta Hidéghi Balázs.

Számos alkalommal beszélt a miniszterelnök arról, nem is evidencia, hogy a választásokon dől el a dolog. Hát ezért küzdünk, ezért vagyunk itt, ezért beszélgetünk, ezért rakjuk össze a jelöltjeinket, és ezért készülünk a választásra. Közölte:

Megjegyzem, Orbán Viktor személye pontosan azt mutatja, hogy hogyan működik egy demokratikus politikus. Ő nagyon régóta van a politikában, volt 16 évet ellenzékben, kicsit többet most már kormányon szerencsére, és amikor úgy alakult, hogy elveszítette a választást, akkor minden további nélkül átadta és átadtuk a hatalmat. Ez a demokratikus rend, ez a demokratikus rendszer, ezen vagyunk, és ez fog továbbmenni. Erről van szó. A tét óriási, és látjuk, hogy semmit nem riadnak vissza a manipuláció tekintetében, tehát akármiről van szó, akár az ő személyéről, vagy egy vasúti helyzetről, vagy a buszokról a fővárosban úgy intézik és úgy írják meg a dolgokat, hogy az nekünk ártson, legyünk észnél, legyünk résen a mi bőrünkre megy a játék és az ország sorsa a tét. 

Úgyhogy ezért kell ott lenni, ezekkel figyelni, és szépen a szabályokat betartva nyerni is fogunk. 

Arról van szó, hogy hol születnek a döntések rólunk. Németh Balázs megjegyezte: : Sláger téma az ellenzéki álhírterjesztőknél, hogy nincsen rezsicsökkentés.

Ezek az emberek is jóval magasabb rezsit fizetnének, tehát ez valóban ez egy hangulatkeltés. Könnyű megszokni persze a jót. Tehát amikor valamilyen jó irányba változik, és bevezetjük, és ez válik a normává, akkor gyakorlatilag természetessé válik. Ezért kell róla beszélni, még hogyha ismételjük is magunkat, de el kell mondani, Magyarországon fizetjük a legalacsonyabb lezsit az Európai Unióban, és nagyon komoly politikai küzdelmet folytatunk azért és folytattunk az elmúlt években is, hogy ezt megvédjük. Megvédjük részben a brüsszeli nyomástól, amely a nagy cégek érdekében a szabad piacra hivatkozva állandóan ennek a beszüntetésére szólítja fel a kormányt és bírálja ezt az intézkedést. 

– jelentette ki az államtitkár. Hozzátette:

Most az utóbbi 1-2 évben, a háború miatt, a szankciós politika az energiarendszerek megváltozása miatt és a nyersanyagbeszerzés nehézségei miatt is ki kellett állni, hogy Magyarországon meg tudjon maradni ez. Az alacsony rezsi és ez a rendszer, ami az emberek érdekét nézi, és nem pedig külföldit

Közölte: Ez is megváltozna, megjegyzem, hogyha váltás lenne, hiszen a korábbi ellenzéki szereplők is, vagy most a Tisza is állandóan előhozakodik azzal, hogy ez egy rossz rendszer, és ezt meg kell változtatni. Ugye minden fontos pontban egyébként 

Magyar Péteréknél is előkerülnek ezek az érvelések, előkerülnek a brüsszeli elvárások, erről van szó. Fájóan hiányzik itt a szuverén gondolkodás, fájóan hiányzik az a megértése a dolgoknak, hogy itt a saját érdeket kell nézni akkor is és ki kell állni emellett, hogyha ez időnként konfliktussal jár. 

Nem mindig az a jó, hogyha vállveregetést kapunk külföldről, nem mindig a könnyebb út a jó, hanem sokszor a nehezebb.

Hidveghi Balázs Brüsszellel kapcsolatban úgy fogalmazott: Igen, ott egy ilyen megközelítés van, hogy ezt szakmai anyagokba csomagolják át, pont a rezsi téma az ilyen, tehát volt, ahol olyan téma, van olyan téma, ahol direkt politikai bokszolás van, ugye a migráció kérdése, vagy a gender kérdései, ezt inkább ugye a gazdaságpolitikai elemzésekbe rejtik el, de végső soron a lényeg az ez. Tehát, hogy milyen érdeket nézünk és hogyan döntünk. Tehát itt egy magasabb rezsit kellene fizetni akkor, hogyha a szabadpiacot teljes egészében engednénk itt működni, és az elmúlt három és fél évben meg különösen, amióta a háború zajlik, és a szankciós politika újabb kényszereket helyezett el az európai piacon. Ez nyilvánvalóan nem magyar érdek, és akkor is, ha ekkora a nyomás ellenünk, ki kell állnunk, ez bizony a saját magunk érdeke. 

És itt nekünk a magyar emberek, a magyar családoknak az érdeke az első, nem pedig a külső elvárás. Ez van. Tehát ezeket a csatákat folyamatosan meg kell vívni.

– mondta.

A műsor végén még egy egészségügyi téma. Németh Balázs kiemelte: nem tudja elengedni ezt az ügyet. Van egy Tiszás aktivista, akinek hatórás műtéttel megműtötték a vállát. Volt egy közlekedési balesete, rollerrel elesett, saját bevallása szerint és a saját hibájából. Megmentették a vállát, először a Veszprémi Kórházban volt, aztán itt Budapesten a Honvéd Kórházban, és ahogy kihozták a műtőből, gyakorlatilag azonnal azt kérdezte a Facebookon a követőitől, a Tiszás követőktől, hogy posztoljon-e majd rendszeresen arról, hogy milyen tapasztalatokat szerez a Honvédkórházban. Igazi Tiszás gyűlöletkeltő hozzáállás azzal a felhanggal nyilvánvalóan, hogy őt sérelmek érik a kórházban és borzalmas állapotok vannak a magyar egészségügyi intézményekben.

Először is nyilvánvalóan mielőbbi felépülést kívánok ennek az embernek, akármit is gondol a világról, vagy akár hogy is ír, vagy szavaz, tehát gyógyulást kívánok neki. És annak örülök, hogy úgy tűnik, hogy sikeres volt a segítség, tehát ha jól értem az eddig leírtakat, akkor sikerült őt rendbe hozni és a súlyos sérülés után majd fel tud épülni. Ez a legfontosabb

 – mondta az államtitkár. Hozzátette: A másik az, hogy szerintem az egészségüggyel kapcsolatos hergelés és az ottani álhírterjesztés ez egy nagy téma, és ezt tavaly kezdte el Magyar Péter akkor, amikor a hőségben hőmérővel járkáltak kórházba.

Hőmérővel járkált a kórházakban és számon kért itt mindenkit, tehát a kormányt leginkább, hogy miért nincs mindenütt már légkondicionálás, miért van meleg és így tovább. Tehát ez a legdurvább. Az egészségügy az a terület, ami nyilván mindenkinek nagyon fontos, nemcsak a saját egészsége miatt, hanem a szerettei miatt is. Ez az a terület egyébként azt gondolom, ami sohasem lehet elég jó. Hát nézzünk saját magunkba. Tehát amikor baj van, amikor a szerettünk kórházba kerül, orvosi segítségre szorul, akkor nyilvánvalóan azonnal kell a segítség, akkor mindent akarunk és mindent a gyógyulásért. És hatalmas munkát végeznek az egészségügyben dolgozók. Az orvosoktól az ápolókon keresztül a mentősökig, mint mindenki. És az elismerés és a tisztelet hangján lehet csak beszélni velük. 

Az államtitkár kiemelte, hogy ez az a terület, ahol rengeteget fejlesztettünk, rengeteg forrás ment, az egészségügyben nagyon sok látható jele van már ennek, és nyilván nagyon sok még hátravan. De még egyszer mondom, ez egy olyan terület, amire sosem mondhatjuk azt, hogy készen van, és most már minden rendben van, mert mindig kell fejleszteni, mindig kell felújítani, mindig lesznek újabb és újabb, egyébként nagyon drága eszközök, vizsgálati eszközök, gyógyeszközök, gyógyszerek és így tovább, amiket be kell szerezni. Úgy fogalmazott:

Tehát itt folyamatosan ezen dolgozni kell és dolgozunk is. De hogy ezzel a területtel támadjanak meg egy kormányzatot igaztalanul, és mondjuk számon kérjenek olyan fejlesztéseket, amik ellen egyébként ők maguk lépnek föl. Hát ugye idézzük akkor ide Kollár Kingát és az elhíresült, ugye azt a hírhedtté vált beszédét, ahol egy az egyben elmondta azt például, hogy milyen kórházi fejlesztések lehettek volna, amiket sikerült megakadályozni azzal a politikai zsarolással, azzal a politikai hazudozással, amit ők visznek tovább, korábban vitte a DK meg a Momentum, ha még emlékszünk a Momentumra és az ő kinti képviselőikre. Ez ugyanaz a vonal, tehát gyakorlatilag egy ideológiai okból, politikai ellentét miatt cinikus módon, erkölcstelen módon támadnak egy kormányt kint, és azon dolgoznak, hogy bizonyos források ne érkezzenek meg, vagy lassabban érkezzenek meg.

Kiemelte: az egész mögött van először is egy hazugság, és szerintem egy erkölcstelen hozzáállás. És amikor valaki bajba kerül, mondjuk itt ez a Tiszás aktivista vagy támogató, akkor nyilván egy picit elcsendesedik, legalább egy időre. Ugye amíg nagy baj van és segítenek rajta, és mindjárt még egyszer mondom, én büszke vagyok rá, hogy ahol őt fogadták, ahol kezelték, ott úgy tűnik, hogy sikeresen egy nagyon súlyos sérülést rendbe tudtak hozni. Ez a dolguk, ezért dolgoznak, és ezért tisztelet és megbecsülés illeti az orvosokat, az ápolókat, az intézményeket. 

Soha olyan komoly fejlesztések nem voltak az egészségügyben, mint az elmúlt években, erre nyugodtan a Fidesz-KDNP kormány legyen büszke és legyünk büszkék. És nyilván nagyon sok teendő van még a jövőre. Ezeket folytatjuk józan és a valóságon alapuló hozzáállást szeretnék kérni mindenkitől, és még egyszer köszönet az egészségügyben dolgozóknak

– jelentette ki az államtitkár.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Századvég konferenciáján a Várkert Bazárban 2025. június 2-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

