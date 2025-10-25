Terrorszervezetnek nyilváníttatnák Navalnij amerikai alapítványát

Az orosz főügyészség azt kérte, hogy az ACF Inc.-t, az elhunyt ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij Korrupcióellenes Alapítványának (FBK) amerikai jogi részlegét nyilvánítsák „terrorszervezetnek” – jelentette a Novaja Gazeta portál. A kérelmet az orosz legfelsőbb bíróság november 27-én, zárt ajtók mögött tárgyalja.

Oroszország terrorszervezetnek nyilváníttatná Navalnij amerikai alapítványát (Fotó: AFP)

Navalnij munkatársai nem kételkednek a kimenetelben

Az Oroszországi Föderáció nevében ugyanarra a listára kerülünk, mint az al-Kaida

– fogalmazott Leonyid Voklov, a néhai Alekszej Navalnij vezető politikai stratégája.

Volkov szerint a döntés „még nehezebbé” tenné a szervezet nemzetközi tevékenységét, mivel a bankok és más intézmények – a politikai háttér ismerete nélkül – megtagadhatják az együttműködést egy „terrorszervezettel”. Hozzátette, hogy az FBK-nak amerikai jogi képviseletre van szüksége, hogy adományokat gyűjthessen.