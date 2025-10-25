Alekszej NavalnijOroszországterrorszervezetterrorista szervezetfőügyészségOrosz Föderáció

Terrorszervezetnek nyilváníttatnák Navalnij amerikai alapítványát

Az orosz főügyészség azt követeli, hogy Alekszej Navalnij Korrupcióellenes Alapítványának amerikai jogi részlegét terrorszervezetnek minősítsék. Az ügyet zárt ajtók mögött tárgyalja a legfelsőbb bíróság, miközben Navalnij egykori munkatársai szerint a döntés előre eldőlt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 15:33
Az orosz főügyészség azt kérte, hogy az ACF Inc.-t, az elhunyt ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij Korrupcióellenes Alapítványának (FBK) amerikai jogi részlegét nyilvánítsák „terrorszervezetnek” – jelentette a Novaja Gazeta portál. A kérelmet az orosz legfelsőbb bíróság november 27-én, zárt ajtók mögött tárgyalja. 

Oroszország „terrorista szervezetnek” nyilváníttatná Navalnij amerikai alapítványát
Navalnij munkatársai nem kételkednek a kimenetelben 

Az Oroszországi Föderáció nevében ugyanarra a listára kerülünk, mint az al-Kaida

– fogalmazott Leonyid Voklov, a néhai Alekszej Navalnij vezető politikai stratégája.

Volkov szerint a döntés „még nehezebbé” tenné a szervezet nemzetközi tevékenységét, mivel a bankok és más intézmények – a politikai háttér ismerete nélkül – megtagadhatják az együttműködést egy „terrorszervezettel”. Hozzátette, hogy az FBK-nak amerikai jogi képviseletre van szüksége, hogy adományokat gyűjthessen. 

Oroszország 2021-ben már „szélsőségesnek” nyilvánította a szervezetet.

A múlt héten a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSB) bejelentette, hogy büntetőeljárást indított az orosz üzletember, Mihail Hodorkovszkij olajmágnás és az Orosz Háborúellenes Bizottság 22 tagja ellen „terroristaközösségben való részvétel” és „erőszakos hatalomátvétel kísérlete” miatt. Az FSB közlése szerint Hodorkovszkij, aki 2022 februárjában társalapítója volt az Orosz Háborúellenes Bizottságnak, a 

2023 áprilisában elfogadott berlini nyilatkozatában az orosz kormány megdöntésére szólított fel.

A vádlottak között szerepel:

  • Vlagyimir Kara-Murza ellenzéki politikus, akit 2024 augusztusában egy nagyszabású fogolycsere keretében engedtek szabadon, 
  • továbbá Ekaterina Schulmann, a hazájában külföldi ügynöknek bélyegzett orosz politikai elemző és 
  • a Novaja Gazeta Europe főszerkesztője, Kirill Martinov.

A vádak kiterjednek az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében létrehozott, orosz demokratikus erőket támogató platformra is, amelyet az FSB „az átmeneti időszak alkotmányos közgyűléseként” és „az orosz hatóságok alternatívájaként” jellemzett.

Korábban már betiltották Navalnij könyveit
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

