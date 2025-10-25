Újabb légicsapások Kijevben – a német gazdasági miniszter is óvóhelyre kényszerült

Az orosz diplomata pénteken a Fox News és a CNN hírtelevízióknak adott interjúkban arról tájékoztatott, hogy az ukrajnai háború rendezésének diplomáciai eszközeiről tárgyal az Egyesült Államokban. A CNN-nek azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a „diplomáciai megoldáshoz” a háborút tekintve, és kijelentette, hogy a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között Budapesten tervezett találkozót nem törölték, az nem került le a napirendről, de egy későbbi időpontban valósulhat meg.

Kirill Dmitrijev, Oroszország különleges elnöki megbízottja (Fotó: AFP)

Kirill Dmitrijev annyit erősített meg, hogy szombaton több amerikai kormányzati tisztségviselővel egyeztet a háború lezárásáról, valamint fontosnak nevezte azt a tényt, hogy a párbeszéd folytatódik.

Egészen biztos, hogy az ukrajnai konfliktus diplomáciai megoldással zárul majd, így arról tárgyalunk, hogy miként tudunk előre lépni

– fogalmazott, hozzátéve: a tárgyalások témái között szerepel az is, hogy az ukrajnai rendezés során az orosz érdekek is érvényre jussanak.

A megoldást csak Oroszország érdekeinek számításba vételével lehet megtalálni

– hangoztatta, kifejezve azt a reményét, hogy „észszerű” időkereten belül el lehet érni a háború lezárását. Kirill Dmitrijev kifejtette, hogy az ukrajnai háborút tekintve az elmúlt időszakban előrelépés történt. Idesorolta azt, hogy Donald Trump amerikai elnök lépéseinek köszönhetően sikerült elkerülni a konfliktus „harmadik világháborúvá” szélesedését.

Az Oroszországgal szemben hozott szankciókat illetően azt mondta, hogy azok nem járnak jelentős hatással az orosz gazdaságra,

ugyanis az orosz kőolajexportra kirótt büntetőintézkedések emelik a világpiaci árat, aminek révén Oroszország mennyiségében ugyan kevesebbet tud értékesíteni, bevételei ugyanakkor nem csökkennek a magasabb árnak köszönhetően.