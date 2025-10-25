Ballisztikus rakétával támadtak az oroszok

A helyszíni tudósítók szerint robbanásokat hallottak Kijevben helyi idő szerint nem sokkal hajnali 4 óra előtt. Az Origo beszámolója alapján az oroszok ballisztikus rakétát is bevetettek, a fővárosban pedig legalább kilencen megsérültek.

Az oroszok a fővárost támadták

(Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto)

A Kyiv Independent beszámolói szerint nem sokkal a támadás után megszólalt Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere is, aki közölte, hogy a támadásban legalább kilencen megsérültek, több helyen pedig tűz ütött ki. A politikus a károkról pontos tájékoztatást későbbre ígért, annyit azonban elárult, hogy három sérült kórházi ellátásra szorult.