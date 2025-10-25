UkrajnaOroszországháborúorosz-ukrán háború

Ballisztikus rakétával támadtak az oroszok

Ismét ballisztikus rakétákkal célozták meg az ukrán fővárost. Az oroszok által indított széles körű támadásnak sérültjei is vannak, a pontos károkról azonban még nem érkeztek hírek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 9:12
Fotó: EVGEN_KOTENKO Forrás: NurPhoto
A helyszíni tudósítók szerint robbanásokat hallottak Kijevben helyi idő szerint nem sokkal hajnali 4 óra előtt. Az Origo beszámolója alapján az oroszok ballisztikus rakétát is bevetettek, a fővárosban pedig legalább kilencen megsérültek. 

Az oroszok a fővárost támadták
Az oroszok a fővárost támadták 
(Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto)

A Kyiv Independent beszámolói szerint nem sokkal a támadás után megszólalt Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere is, aki közölte, hogy a támadásban legalább kilencen megsérültek, több helyen pedig tűz ütött ki. A politikus a károkról pontos tájékoztatást későbbre ígért, annyit azonban elárult, hogy három sérült kórházi ellátásra szorult. 

A város Desnyanyanskyi és Darnytskyi kerületeiben „nem lakóépületekben” jelentettek nagy tüzeket, míg a Dnyiprovszkij járásban a légicsapás ablakokat és járműveket rongált meg, és krátert hagyott egy lakóépület udvarán. 

A robbanások előtti pillanatokban az ukrán légierő orosz ballisztikus rakétákra figyelmeztetett , amelyek a főváros felé tartanak. Az ország minden régiójában légiriadót rendeltek el a további ballisztikus rakéták becsapódásának veszélye miatt.

Borítókép: Áramszünet egy légicsapás után (Fotó: AFP)

Az orosz hadsereg előrenyomulása sokkolja Kijevet

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

