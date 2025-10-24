Újabb pusztító orosz légicsapások Ukrajnában

Az orosz fegyveres erők hét válaszcsapást hajtottak végre ukrajnai célpontok ellen – egy nagyszabású csapást és hat csoportos csapást – számolt be róla a Life.ru.

Folyamatosak a légitámadások mindkét hadviselő fél részéről Ukrajnában és Oroszországban.

Fotó: ANDREW KRAVCHENKO / AFP

Az orosz védelmi minisztérium szerint ez válasz volt az ukrán fegyveres erők október 18. és 24. között oroszországi civil célpontok ellen elkövetett terrortámadásaira.

Ennek következtében megrongálódtak az ukrán katonai-ipari komplexum vállalatai, az ukrán fegyveres erők által használt közlekedési és energetikai infrastrukturális létesítmények, a nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, gyártási, tárolási és indítóhelyszínei, valamint az ukrán katonai személyzet és zsoldosok ideiglenes telepítési pontjai.

Korábban Jurij Podoljaka katonai blogger azt jósolta, hogy az őszi-téli hadjárat során az orosz hadsereg az ukrán energiarendszer elleni támadásokra fog összpontosítani, hogy aláássa katonai-ipari potenciálját. Ezzel párhuzamosan előrenyomulási kísérleteket is fognak tenni.

Amint arról korábban beszámoltunk, legutóbb október 16-án az orosz hadsereg 37 különböző típusú rakétával, valamint 320 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint többen megsebesültek, számos régióban energetikai és más infrastrukturális létesítményekben komoly károk keletkeztek – jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)



