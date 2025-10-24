orosz légicsapásUkrajnaválaszlépésMoszkva

Újabb pusztító orosz légicsapások Ukrajnában

Az orosz fegyveres erők hét válaszcsapást hajtottak végre ukrajnai célpontok ellen. A légitámadások folyamatosak az utóbbi hetekben mindkét fél részéről.

Munkatársunktól
2025. 10. 24. 17:33
Képünk illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz fegyveres erők hét válaszcsapást hajtottak végre ukrajnai célpontok ellen – egy nagyszabású csapást és hat csoportos csapást – számolt be róla a Life.ru.

Folyamatosak a légitámadások mindkét hadviselő fél részéről Ukrajnában és Oroszországban.
Folyamatosak a légitámadások mindkét hadviselő fél részéről Ukrajnában és Oroszországban. 
Fotó: ANDREW KRAVCHENKO / AFP

Az orosz védelmi minisztérium szerint ez válasz volt az ukrán fegyveres erők október 18. és 24. között oroszországi civil célpontok ellen elkövetett terrortámadásaira. 

Ennek következtében megrongálódtak az ukrán katonai-ipari komplexum vállalatai, az ukrán fegyveres erők által használt közlekedési és energetikai infrastrukturális létesítmények, a nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, gyártási, tárolási és indítóhelyszínei, valamint az ukrán katonai személyzet és zsoldosok ideiglenes telepítési pontjai.

Korábban Jurij Podoljaka katonai blogger azt jósolta, hogy az őszi-téli hadjárat során az orosz hadsereg az ukrán energiarendszer elleni támadásokra fog összpontosítani, hogy aláássa katonai-ipari potenciálját. Ezzel párhuzamosan előrenyomulási kísérleteket is fognak tenni.

Amint arról korábban beszámoltunk, legutóbb október 16-án az orosz hadsereg 37 különböző típusú rakétával, valamint 320 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint többen megsebesültek, számos régióban energetikai és más infrastrukturális létesítményekben komoly károk keletkeztek – jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)


 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.