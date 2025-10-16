Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Ukrajnaorosz légicsapásZelenszkijorosz-ukrán háború

Hatalmas támadást hajtott végre Moszkva

Az orosz hadsereg 37 különböző típusú rakétával, valamint 320 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint többen megsebesültek, számos régióban energetikai és más infrastrukturális létesítményekben komoly károk keletkeztek – jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Munkatársunktól
Forrás: MTI, X, Facebook2025. 10. 16. 12:56
Újabb orosz légicsapások érték Ukrajnát.
Újabb orosz légicsapások érték Ukrajnát.
A légierő parancsnokságának ma délelőtti Telegram-jelentése szerint a légvédelem öt irányított rakétát lelőtt, emellett 283 drónt semmisített meg, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájáról. 

Folyamatosak a légicsapások az ukrajnai energetikai létesítmények ellen.
Folyamatosak a légicsapások az ukrajnai energetikai létesítmények ellen (Fotó: NurPhoto/Anastasiia Smolienko)

Az eddigi adatok szerint 14 helyszínen 14 rakéta és 37 csapásmérő drón célba talált, két esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat, 18 rakéta pedig eltűnt a radarok képernyőiről. Október folyamán hatodik alkalommal érte súlyos orosz támadás a Naftohaz Ukrajini nemzeti energetikai részvénytársaság gázkitermelési létesítményeit – közölte az igazgatótanács elnöke, Szerhij Koreckij hivatalos Facebook-oldalán. 

Az éjszakai légicsapásban a vállalat négy dolgozója megsebesült, több megyében is komoly károk érték a vállalat infrastrukturális létesítményeit, emiatt számos kritikus fontosságú gázkitermelési és –továbbítási objektumot leállítottak Poltava megyében.

Az orosz csapások közvetlenül befolyásolják a saját kitermelésű gáz mennyiségét, amelyet importból kell pótolni – hangsúlyozta Koreckij, aki takarékosságra szólította fel a fogyasztókat.

Zelenszij: A Közel-Keleten elért megállapodás reményt ad.
Zelenszij: A Közel-Keleten elért megállapodás reményt ad (Fotó: NurPhoto/Maxym Marusenko)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon az Oroszországgal szembeni további nyomásgyakorlásra szólította fel az Egyesült Államokat és az európai országokat, kiemelve a szankciók és a távolsági csapásmérő eszközök jelentőségét. A Közel-Keleten elért béke fontos impulzust ad, azt mutatja, hogy ez Európában is lehetséges – fogalmazott. 

A légicsapások egyre sűrűbbek Ukrajna ellen.
A légicsapások egyre sűrűbbek Ukrajna ellen (Forrás: Facebook)

„A világ ma látja, hogy a béke lehetséges ott is, ahol korábban évekig csak háború volt. A Közel-Keleten elért megállapodás reményt ad – és azt mutatja, hogy Európában is lehetséges a stabilitás, ha elég elszántság van. Éppen ezért ma és holnap Washingtonban erről fogok beszélni: a nyomás fokozásáról Oroszországgal szemben. A szankciók, a távolsági csapásmérő eszközök és a közös politikai határozottság döntő jelentőségűek. Az Egyesült Államokkal, valamint az európai partnereinkkel egyeztetünk arról, miként tudjuk tovább erősíteni Ukrajna védelmét és az orosz agresszióval szembeni globális szövetséget.” 

– közölte Volodimir Zelenszkij.

Borítókép: Újabb orosz légicsapások érték Ukrajnát, illusztráció (Forrás: Facebook)

