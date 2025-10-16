Hatalmas támadást hajtott végre Moszkva

A légierő parancsnokságának ma délelőtti Telegram-jelentése szerint a légvédelem öt irányított rakétát lelőtt, emellett 283 drónt semmisített meg, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájáról.

Folyamatosak a légicsapások az ukrajnai energetikai létesítmények ellen (Fotó: NurPhoto/Anastasiia Smolienko)

Az eddigi adatok szerint 14 helyszínen 14 rakéta és 37 csapásmérő drón célba talált, két esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat, 18 rakéta pedig eltűnt a radarok képernyőiről. Október folyamán hatodik alkalommal érte súlyos orosz támadás a Naftohaz Ukrajini nemzeti energetikai részvénytársaság gázkitermelési létesítményeit – közölte az igazgatótanács elnöke, Szerhij Koreckij hivatalos Facebook-oldalán.

Az éjszakai légicsapásban a vállalat négy dolgozója megsebesült, több megyében is komoly károk érték a vállalat infrastrukturális létesítményeit, emiatt számos kritikus fontosságú gázkitermelési és –továbbítási objektumot leállítottak Poltava megyében.

Az orosz csapások közvetlenül befolyásolják a saját kitermelésű gáz mennyiségét, amelyet importból kell pótolni – hangsúlyozta Koreckij, aki takarékosságra szólította fel a fogyasztókat.

Zelenszij: A Közel-Keleten elért megállapodás reményt ad (Fotó: NurPhoto/Maxym Marusenko)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon az Oroszországgal szembeni további nyomásgyakorlásra szólította fel az Egyesült Államokat és az európai országokat, kiemelve a szankciók és a távolsági csapásmérő eszközök jelentőségét. A Közel-Keleten elért béke fontos impulzust ad, azt mutatja, hogy ez Európában is lehetséges – fogalmazott.

A légicsapások egyre sűrűbbek Ukrajna ellen (Forrás: Facebook)

„A világ ma látja, hogy a béke lehetséges ott is, ahol korábban évekig csak háború volt. A Közel-Keleten elért megállapodás reményt ad – és azt mutatja, hogy Európában is lehetséges a stabilitás, ha elég elszántság van. Éppen ezért ma és holnap Washingtonban erről fogok beszélni: a nyomás fokozásáról Oroszországgal szemben. A szankciók, a távolsági csapásmérő eszközök és a közös politikai határozottság döntő jelentőségűek. Az Egyesült Államokkal, valamint az európai partnereinkkel egyeztetünk arról, miként tudjuk tovább erősíteni Ukrajna védelmét és az orosz agresszióval szembeni globális szövetséget.”

– közölte Volodimir Zelenszkij.

Borítókép: Újabb orosz légicsapások érték Ukrajnát, illusztráció (Forrás: Facebook)