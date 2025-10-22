orosz-ukrán háborúUkrajnaKijevrakétarobbanáslégitámadás

Orosz rakéták csaptak le Kijevre és több ukrán városra + videó

Október 22-én éjjel újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Robbanások hallatszottak Kijevben és több más városban is, miközben a légvédelem egész éjszaka próbálta visszaverni a támadást. A csapások alig néhány órával azután következtek, hogy Ukrajna Storm Shadow rakétákat indított orosz célpontok ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 8:00
Éjszaka, helyi idő szerint egy óra után nem sokkal, több robbanás is megrázta Kijevet Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Éjszaka, helyi idő szerint valamivel egy óra után több erőteljes robbanás rázta meg az ukrán fővárost – írja a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo. A beszámolók szerint a légierő nem sokkal korábban ballisztikus rakéták miatt rendelt el riadót, majd mintegy fél órával később újabb robbanások hallatszottak Kijev különböző kerületeiben.

Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet egy éjszakai tömeges támadásban
Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet éjszaka. Fotó: AFP

Robbanásokról Dnyipróból, Zaporizzsjából és a Duna menti Izmail kikötővárosából is érkeztek jelentések, ami arra utal, hogy az orosz támadás ezúttal is Ukrajna több régióját érintette.

A kijevi légvédelmi egységek egész éjjel dolgoztak a rakéták és drónok megsemmisítésén

A támadások következtében több helyen tűz ütött ki, járművek gyulladtak ki, és számos lakóépület megrongálódott, ablakai betörtek. A mentőalakulatok azonnal a helyszínre vonultak.

A Dnyeper folyó bal partján, a Dnyiprovszkij kerületben egy magas épület 8. és 9. emeletén keletkezett tűz, miután drón találta el az épületet 

– tájékoztatott Timur Tkacsenko, a kijevi katonai adminisztráció vezetője. Később megerősítette, hogy a támadás két ember életét követelte. Klicsko szerint a tüzet sikerült megfékezni, és a mentőszolgálatok tíz embert kimenekítettek a lángoló épületből. A Darnyickij kerületben is hasonló eset történt: egy hatalmas hangár gyulladt ki, a tűzoltók hajnalig dolgoztak a lángok eloltásán.

A támadások nem csupán Kijevet érték, hanem Ukrajna más térségeiben is komoly károkat okoztak. 

Zaporizzsjában több lakóház megrongálódott, és legalább tizenhárom civil megsérült. Az Ogyesszai régióban, Izmail kikötővárosában a csapások áramkimaradást idéztek elő, így több ezer háztartás maradt ellátás nélkül. 

A mostani orosz légitámadás illeszkedik abba az utóbbi hónapokban tapasztalható tendenciába, hogy Moszkva a tél közeledtével egyre gyakrabban veszi célba Ukrajna energetikai infrastruktúráját. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már október 21-én figyelmeztetett: Moszkva a következő hetekben fokozni fogja az energiarendszert érő támadásokat. Zelenszkij szerint a nemzetközi nyomás enyhülése, valamint az Amerikai Egyesült Államok által ígért Tomahawk rakéták szállításának elmaradása újabb lendületet adhatott az orosz hadseregnek, ami tovább erősítheti a nyomást az ukrán infrastruktúrára.

 

Borítókép: Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet az éjszaka (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Folytatódik az uszítás Nyugat-Európában a béke ellen

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu