Orosz rakéták csaptak le Kijevre és több ukrán városra + videó

Éjszaka, helyi idő szerint valamivel egy óra után több erőteljes robbanás rázta meg az ukrán fővárost – írja a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo. A beszámolók szerint a légierő nem sokkal korábban ballisztikus rakéták miatt rendelt el riadót, majd mintegy fél órával később újabb robbanások hallatszottak Kijev különböző kerületeiben.

Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet éjszaka. Fotó: AFP

Robbanásokról Dnyipróból, Zaporizzsjából és a Duna menti Izmail kikötővárosából is érkeztek jelentések, ami arra utal, hogy az orosz támadás ezúttal is Ukrajna több régióját érintette.