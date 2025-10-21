Itt az orosz hadsereg válasza a polgári létesítményeket célzó ukrán támadásokra

Az orosz hadsereg egy dróngyárra is lecsapott

Pavlohrad városában és a környező járásban megsemmisültek a gyártási létesítmények, köztük azok a földalatti üzemek, ahol rakéták előállítása folyt – közölte a forrás. Emellett az orosz hadsereg csapást mért az ukrán hadsereg harkivi repülőgép-javító üzemére, ahol repülőgép típusú drónokat szereltek össze. Az ukrán sajtó egy nappal korábban több robbanást is jelentett a térségből.