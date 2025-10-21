Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Itt az orosz hadsereg válasza a polgári létesítményeket célzó ukrán támadásokra

Megsemmisültek azok a föld alatti létesítmények, ahol drónokat és rakétákat gyártottak az ukrán hadsereg részére. A támadások a Harkiv és Dnyipropetrovszk térségében lévő katonai objektumokat vették célba. Ez volt az orosz hadsereg válasza az ukrán fegyveres erők civil célpontokat ért támadásaira.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 12:00
Földalatti rakéta - és dróngyárakat lőtt ki Oroszország
Földalatti rakéta - és dróngyárakat lőtt ki Oroszország Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: NurPhoto
Az orosz hadsereg erői megsemmisítették azokat az ukrajnai üzemeket a Dnyipropetrovszki térségben, ahol rakétákat és lőszereket állítottak elő. A RIA Novosztyi Szergej Lebegyevre hivatkozva azt írta, hogy Oroszország föld alatti gyárakat támadott meg ezen a területen.

Földalatti rakétagyárakat lőtt ki az orosz hadsereg - illusztráció
Föld alatti rakétagyárakat lőtt ki az orosz hadsereg. illusztráció. Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi

Az orosz hadsereg egy dróngyárra is lecsapott

Pavlohrad városában és a környező járásban megsemmisültek a gyártási létesítmények, köztük azok a földalatti üzemek, ahol rakéták előállítása folyt – közölte a forrás. Emellett az orosz hadsereg csapást mért az ukrán hadsereg harkivi repülőgép-javító üzemére, ahol repülőgép típusú drónokat szereltek össze. Az ukrán sajtó egy nappal korábban több robbanást is jelentett a térségből.

Borítókép: Föld alatti rakéta- és dróngyárakat lőtt ki Oroszország (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

