Az orosz hadsereg erői megsemmisítették azokat az ukrajnai üzemeket a Dnyipropetrovszki térségben, ahol rakétákat és lőszereket állítottak elő. A RIA Novosztyi Szergej Lebegyevre hivatkozva azt írta, hogy Oroszország föld alatti gyárakat támadott meg ezen a területen.
Itt az orosz hadsereg válasza a polgári létesítményeket célzó ukrán támadásokra
Megsemmisültek azok a föld alatti létesítmények, ahol drónokat és rakétákat gyártottak az ukrán hadsereg részére. A támadások a Harkiv és Dnyipropetrovszk térségében lévő katonai objektumokat vették célba. Ez volt az orosz hadsereg válasza az ukrán fegyveres erők civil célpontokat ért támadásaira.
Az orosz hadsereg egy dróngyárra is lecsapott
Pavlohrad városában és a környező járásban megsemmisültek a gyártási létesítmények, köztük azok a földalatti üzemek, ahol rakéták előállítása folyt – közölte a forrás. Emellett az orosz hadsereg csapást mért az ukrán hadsereg harkivi repülőgép-javító üzemére, ahol repülőgép típusú drónokat szereltek össze. Az ukrán sajtó egy nappal korábban több robbanást is jelentett a térségből.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy nem nyugszanak a háborúpártiak: a budapesti békecsúcsról rendeznek vitát az EP-ben.
Borítókép: Föld alatti rakéta- és dróngyárakat lőtt ki Oroszország (Fotó: AFP)
