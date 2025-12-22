Csökkenő adminisztráció, kedvezmények tömkelege – így adóznak a kis- és középvállalkozások januártól

A kormányzat célja a vállalkozások adminisztrációs és adóterheinek csökkentése. Ennek jegyében több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja. A jelenlegi 18 millió forintos felső határ 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra nő. A 2026-os évre akkor választható ez az adózási forma, ha a vállalkozás bevétele sem 2025-ben, sem várhatóan 2026-ban nem lépi át a 20 millió forintot.

Változnak az adózás szabályai. Fotó: Világgazdaság

Így adózunk jövőre

A már most alanyi mentes státuszban lévő, több mint 870 ezer kisvállalkozónak nincs teendője, amennyiben megfelelnek a feltételeknek. Az újonnan belépőknek azonban figyelniük kell a határidőre. Nekik december 31-ig kell nyilatkozniuk az adóhatóságnál. Ezt legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban tehetik meg.

Az átalányadózást választók számára is kedvező fordulatot hoz az új év. Az egyéni vállalkozók költséghányada 40 százalékról 45 százalékra emelkedik, 2027-ben pedig eléri az 50 százalékot. Ez a változás jelentős adómegtakarítást eredményezhet. A jövedelem az éves minimálbér feléig adómentes. A 45 százalékos költséghányaddal számolva ez azt jelenti, hogy több mint 3,5 millió forintos bevételig az érintetteknek nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

A járulékfizetés szabályai is észszerűsödnek. Január 1-jétől a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók esetében csökken a szociális hozzájárulási adó (szocho) alapja. Megszűnik a 112,5 százalékos szorzó. A szocho alapja így – a társadalombiztosítási járulékhoz hasonlóan – a minimálbér vagy a garantált bérminimum száz százaléka lesz.

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében ritkul a bevallási kötelezettség. Jövőre már nemcsak az átalányadózóknak, hanem a vállalkozói jövedelem szerint adózóknak is elegendő negyedévente bevallaniuk a közterheket. A havi bevallások helyett a szocho és a tb-járulék megfizetése és bevallása a negyedévet követő hónap 12. napjáig esedékes.

A kormányzat a vállalkozások adminisztrációs terheit tovább mérsékli. Az egyéni vállalkozók biztosítotti bejelentését 2026-tól a hatóság hivatalból intézi. A társasági adóelőleg-fizetésnél az 5 millió forintos értékhatár 20 millió forintra nő, így több cég térhet át a negyedéves fizetési ütemezésre. Emellett a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló értékhatárai is 20 százalékkal emelkednek.

A kisvállalati adó (kiva) is vonzóbbá válik, a belépési küszöb duplájára nő.

Jövőre már a 100 főt foglalkoztató és legfeljebb hatmilliárd forint bevétellel rendelkező cégek is választhatják ezt az adónemet. A bennmaradási értékhatárok szintén emelkednek. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretei is bővülnek: a mezőgazdasági idénymunka éves kerete 210 napra, az alkalmi munkáé 120 napra növekszik.