Rendkívüli

Gulyás Gergely: Semmilyen nyomásra nem fogadunk be migránsokat – Kövesse nálunk élőben! + videó

alanyi adómentességadózásNAV

Így választható jövőre az alanyi adómentesség

Több lépcsőben emelkedik 2026-tól az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 8:29
Illusztráció Fotó: GettyImages
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja. A jelenlegi 18 millió forintos felső határ 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra nő. A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az alanyi adómentességgel a kisebb forgalmú vállalkozások amellett, hogy mentesülnek az áfa felszámítása és befizetése alól, bevallást sem kell beadniuk, így csökkennek az adminisztrációs terhek is.

A NAV ismertette: 2026-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha a vállalkozás 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos bevételi határt. 

Aki 2026 év közben kezdi meg működését, arra időarányosan vonatkozik a keret. A mentességet az is választhatja, aki 2024-ben ugyan meghaladta a korábbi 12 milliós értékhatárt, vagy 2025-ben a 18 milliós értékhatárt, de az új, 20 millió forintos határt 2025-ben nem lépte át, és várhatóan 2026-ban sem fogja – tájékoztatott a hivatal.

A feltételeknek megfelelő, már most alanyi mentes, több mint 870 ezer kisvállalkozónak nincs teendője, az alanyi adómentességet újonnan választóknak pedig december 31-ig kell nyilatkozniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), amit legegyszerűbben az ONYA-ban tehetnek meg – közölte a NAV.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu