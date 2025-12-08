kivanavadótartozás

Több ezer kisvállalati adózót értesít a napokban a NAV

Nem lehet tovább kivaalany az a cég, amelyik egymillió forintnál több nettó adótartozást halmozott fel az év utolsó napjáig.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 10:36
Illusztráció Fotó: Székelyhidi Balázs
Hétfőn mintegy 2500 kisvállalati adózót értesít a NAV, akik csak egymillió forintot meghaladó tartozásuk rendezésével maradhatnak kivások jövőre is. A befizetés határideje 2025. december 31. – jelezte honlapján az adóhivatal.

A kisvállalati adózás, vagyis a kiva szabályai szerint nem lehet tovább kivaalany az a cég, amelyik egymillió forintnál több nettó adótartozást halmozott fel az év utolsó napjáig. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) segít ezt elkerülni: levélben értesíti azokat, akik már most túllépték az értékhatárt. Fontos azonban, hogy a tartozásba a 2025. december 31-ig még esedékessé váló tételeket is bele kell számolni.

Aki tehát levelet kap a hivataltól, vagy tudja, hogy tartozik, mindenképp ellenőrizze adószámláját, és rendezze elmaradásait, hogy jövőre is kivás maradhasson – hívja fel a figyelmet a NAV.

Akinek gondot jelent a tartozás rendezése, fizetési kedvezményt is kérhet, és ha a NAV pozitívan bírálja el, kivás maradhat. Érdemes az automatikus részletfizetést kérni (az úgynevezett AUTRESZ nyomtatványon), ez ugyanis gyors és egyszerű: ha a cégnek a hivatalnál nyilvántartott adótartozása kétmillió forint alatt van, a NAV évente egyszer hathavi pótlékmentes részletfizetést ad.

A NAV-ot a tartozás rendezéséről nem kell külön értesíteni, ez a rendszereiből ellenőrizhető. A befizetéssel a kivaalanyiság változatlanul fennmarad, ha azonban 2025. december 31-én a nettó adótartozás meghaladja az egymillió forintot, az érintettek határozatra számíthatnak a kivaalanyiság megszűnéséről.

