Nesze neked uniós szankció: rekordot döntött az orosz LNG-export

Oroszország cseppfolyósítottföldgáz-exportja Kínába novemberben rekordot döntött, mivel nem meglepő módon a vásárlók felülkerekedtek a nyugati szankciók kockázatán annak érdekében, hogy hozzáférhessenek az olcsóbb üzemanyaghoz.

Fotó: CFOTO / NurPhoto

A hétvégén közzétett vámügyi adatok szerint az Oroszországból érkező LNG-gáz szállítmányai több mint kétszeresére, 1,6 millió tonnára nőttek a múlt hónapban az egy évvel korábbihoz képest – közölte a Bloomberg. Az ugrásnak köszönhetően Oroszország megelőzte Ausztráliát, és Katar után Kína legnagyobb beszállítója lett.

Oroszország azért fordult Ázsia legnagyobb gázpiacához, hogy ellensúlyozza a csökkenő európai szállítmányokat. Korábban az Európai Unió országai évtizedekig voltak Moszkva legnagyobb felvásárlói, míg Oroszország meg nem támadta Ukrajnát. Az oroszoknak csökkenteni kellett az árakat, hogy növeljék termékük vonzerejét – az onnan származó LNG volt a legolcsóbb a 12 kínai beszállító közül, és körülbelül 10 százalékkal mozgott az átlagárak alatt a vámadatok szerint.

A teljes kínai import több mint egy év után először mutatott éves növekedést, miután a gyenge kereslet mérsékelte az igényeket. Kína augusztusban megkezdte az behozatalt az oroszországi szankcionált Arctic LNG 2 üzemből a távoli Beihai terminálján keresztül.

Kína február óta nem importál amerikai LNG-t, részben a kereskedelmi konfliktusok és a gyenge kereslet miatt. A nagyobb hazai vállalatok is egyre inkább diverzifikálják forrásaikat, miközben megpróbálják a szerződéses mennyiségeket a globális piacokon értékesíteni, ami könnyebb az amerikai szerződések számára, amelyek általában nem tartalmaznak célállomási záradékokat.

Leonyid Mihelson, a Novatek PJSC milliárdos vezérigazgatója már októberben jelezte, hogy az orosz cseppfolyósított földgáz más piacokra talál, miután az Európai Unió 2027-től betiltja az importot. Az EU által október elején megerősített tilalom „példátlan áremelkedésekhez” vezet, és az európai fogyasztók fogják a legtöbbet fizetni – mondta akkor Mikhelson. A Novatek Oroszország legnagyobb LNG-termelője.