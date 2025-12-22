Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan átadja Magyarország új autópályáját, kövesse nálunk élőben!

európai uniólng importLNGKínai Népköztársaság

Nesze neked uniós szankció: rekordot döntött az orosz LNG-export

Novemberben több mint kétszeresére, 1,6 millió tonnára nőtt az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) kínai exportja, így Oroszország Katar után Kína második legnagyobb beszállítójává lépett elő. A vásárlók a nyugati szankciók kockázata ellenére is az olcsóbb orosz LNG-szállítmányokat keresik, miközben Moszkva az európai piacok szűkülését Ázsiában próbálja ellensúlyozni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 9:21
Uniós szankciók: Oroszország, köszöni szépen, jól van Fotó: STEFAN SAUER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország cseppfolyósítottföldgáz-exportja Kínába novemberben rekordot döntött, mivel nem meglepő módon a vásárlók felülkerekedtek a nyugati szankciók kockázatán annak érdekében, hogy hozzáférhessenek az olcsóbb üzemanyaghoz. 

LNG, Oroszország, Kína, Európai Unió
Fotó: CFOTO / NurPhoto

A hétvégén közzétett vámügyi adatok szerint az Oroszországból érkező LNG-gáz szállítmányai több mint kétszeresére, 1,6 millió tonnára nőttek a múlt hónapban az egy évvel korábbihoz képest – közölte a Bloomberg. Az ugrásnak köszönhetően Oroszország megelőzte Ausztráliát, és Katar után Kína legnagyobb beszállítója lett.

Oroszország azért fordult Ázsia legnagyobb gázpiacához, hogy ellensúlyozza a csökkenő európai szállítmányokat. Korábban az Európai Unió országai évtizedekig voltak Moszkva legnagyobb felvásárlói, míg Oroszország meg nem támadta Ukrajnát. Az oroszoknak csökkenteni kellett az árakat, hogy növeljék termékük vonzerejét – az onnan származó LNG volt a legolcsóbb a 12 kínai beszállító közül, és körülbelül 10 százalékkal mozgott az átlagárak alatt a vámadatok szerint.

A teljes kínai import több mint egy év után először mutatott éves növekedést, miután a gyenge kereslet mérsékelte az igényeket. Kína augusztusban megkezdte az behozatalt az oroszországi szankcionált Arctic LNG 2 üzemből a távoli Beihai terminálján keresztül. 

Kína február óta nem importál amerikai LNG-t, részben a kereskedelmi konfliktusok és a gyenge kereslet miatt. A nagyobb hazai vállalatok is egyre inkább diverzifikálják forrásaikat, miközben megpróbálják a szerződéses mennyiségeket a globális piacokon értékesíteni, ami könnyebb az amerikai szerződések számára, amelyek általában nem tartalmaznak célállomási záradékokat.

Leonyid Mihelson, a Novatek PJSC milliárdos vezérigazgatója már októberben jelezte, hogy az orosz cseppfolyósított földgáz más piacokra talál, miután az Európai Unió 2027-től betiltja az importot. Az EU által október elején megerősített tilalom „példátlan áremelkedésekhez” vezet, és az európai fogyasztók fogják a legtöbbet fizetni – mondta akkor Mikhelson. A Novatek Oroszország legnagyobb LNG-termelője.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekAmerika

Katonai Schengen

Bogár László avatarja

Az orosz–ukránnak látszó háború mögött a kettévált amerikai birodalom csatája zajlik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.