Brüsszel ukránbarát kormányt akar

Olyan, hogy egy magyar választás fontos legyen az egész világon, nemcsak Európában, hanem a nagyhatalmak számára is, még nem volt. Ez a háború miatt van. Erről beszélt a közösségi médiában megosztott videójában Orbán Balázs.

Kiderültek Brüsszel tervei (Fotó: AFP)

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország a háborúellenes európai erőknek a vezetője, ezért a háborúpárti erők, nemzetközi erők mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy kormányváltás legyen, és egy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, úgyhogy nagy lesz a feszültség, arra kell készülnünk, hogy nagy lesz a médiazaj.