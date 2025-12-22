Rendkívüli

Brüsszel ukránbarát kormányt akar

A háborúpárti nemzetközi erők mindent meg fognak tenni, hogy egy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. De a magyar embereket nem lehet megvezetni: nem akarnak háborút és nem akarnak háborús sarcokat fizetni – közölte Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója lerántotta a leplet Brüsszel terveiről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 9:32
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Olyan, hogy egy magyar választás fontos legyen az egész világon, nemcsak Európában, hanem a nagyhatalmak számára is, még nem volt. Ez a háború miatt van. Erről beszélt a közösségi médiában megosztott videójában Orbán Balázs. 

Kiderültek Brüsszel tervei (Fotó: AFP)
Kiderültek Brüsszel tervei (Fotó: AFP)

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország a háborúellenes európai erőknek a vezetője, ezért a háborúpárti erők, nemzetközi erők mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy kormányváltás legyen, és egy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, úgyhogy nagy lesz a feszültség, arra kell készülnünk, hogy nagy lesz a médiazaj. 

– Én azt látom, hogy a magyar embereket nem lehet megvezetni. Nem akarnak háborút, nemzeti kormányt szeretnének, nem akarnak több adót fizetni, nem akarnak háborús sarcokat fizetni – tette hozzá. 

Nyilván a Fidesz–KDNP szavazói átlátnak a szitán és látják, hogy Magyar Péter valójában sunnyog, angolnázik, hazudik annak érdekében, hogy eltitkolja valódi szándékát, de még a középen állók, akik most gondolkodnak, azok számára is gyanús, túl sok a gyanús és árulkodó jel, hogy mire készülnének, ha kormányra kerülnének, és valami olyan dolog történne, ami nem a magyarok érdekében, a magyaroknak szól, hanem valaki más érdekében valaki másnak szól, és szerintem ezt a kockázatot ebben a nehéz helyzetben nem akarják a magyarok vállalni, úgyhogy én azt remélem és abban bizakodom, hogy higgadtan, nyugodtan, jókedvűen és az igazunk teljes tudatában fogjuk ezt a választási kampányt végigcsinálni 

– húzta alá Orbán Balázs.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

