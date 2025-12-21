zelenszkijukrajnaorosz-ukrán háborúoroszország

Zelenszkij: Konstruktív megbeszélések folynak Miamiban

Az ukrajnai béketerv kidolgozása tovább zajlik az Egyesült Államok közvetítésével Floridában, miközben Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország a fokozódó odesszai támadásokkal a háború elhúzására törekszik, Moszkva viszont úgy látja: Kijev és Európa követelései nem közelebb visznek a megállapodáshoz – erről beszélt Jurij Usakov is.

Munkatársunktól
2025. 12. 21. 22:40
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A háború befejezéséről, a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló dokumentumok kidolgozása folytatódik – minden pontot részletekbe menően megvitatunk” – mondta esti videóüzenetében. Az amerikai féllel folytatott együttműködést konstruktívnak nevezte. „Ez fontos” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Jurij Usakov szerint nem javítják a béke esélyeit Zelenszkij és az európaiak követelései
Jurij Usakov szerint nem javítják a béke esélyeit Zelenszkij és az európaiak követelései (Fotó: AFP)

A floridai Miamiban folyó tárgyalásokon egy ütemtervről is szó esik. 

Az egyes döntések lehetséges időkeretéről

– pontosította Zelenszkij hozzátéve, hogy várja tárgyalódelegációja beszámolóját.

Ugyanakkor a dél-ukrajnai Odessza megye elleni orosz támadások fokozására tekintettel azt hangoztatta, hogy Moszkva nem mutat hajlandóságot a háború lezárására. 

Mindenkinek látnia kell, hogy Oroszország nyomásgyakorlás nélkül nem hajlandó valóban véget vetni agressziójának. Növelni kell a nyomást

– tette hozzá.

Az utóbbi napok drón- és rakétacsapásaiban többen életüket vesztették és komoly károk keletkeztek a kikötői infrastruktúrában. Zelenszkij szerint egyértelmű, hogy Moszkva megpróbálja elvágni Ukrajnát a Fekete- tengertől.

A floridai Miamiban tartott tárgyalásokon, amelyek az egész hétvégén át tartottak, az orosz és az ukrán küldöttségek is egyeztettek az amerikaiakkal az ukrajnai béketervről.

Orosz dróncsapás borított lángba egy hatalmas napraforgóolaj-tartályt az Odessza megyei Pivdenne kikötőjében – közölte vasárnap egy helyi hírtelevízió Telegram-csatornáján.

A történtekről közzétett egyik felvételen a lángoló tartályt lehetett látni, egy másik videón pedig a napraforgóolajjal elöntött környező utcákat lehetett látni.

Mindemellett Odessza városából is robbanásokat jelentettek. A hatóságok felszólították Pivdenne lakóit, hogy vonuljanak óvóhelyekre.

Az orosz hadsereg néhány napja már csapást mért Pivdenne kikötőjére, aminek során szintén napraforgóolaj-tartály rongálódott meg gazdasági károkat okozva. Pivdenne egyike annak a három ukrán kikötőnek, ahonnan gabonát és más mezőgazdasági termékeket exportálnak.

Volodimir Zelenszkij vasárnap nehéznek nevezte az Odessza megyében kialakult helyzetet, mondván Oroszország fokozza támadásait, hogy ezzel elvágja Ukrajnát a Fekete-tengertől. Az ukrán elnök egyben elrendelte a térség légvédelmének megerősítését, illetve átszervezését.

Nem javítják a megállapodás esélyeit az Ukrajnára vonatkozó amerikai béketerven Kijev és Európa által végrehajtott változtatások – jelentette ki vasárnap Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Több mint biztos vagyok benne, hogy azok a javaslatok, amelyeket az európaiak bevezetni próbálnak, egyáltalán nem javítják a dokumentumot, és nem javítják a hosszú távú béke elérésének esélyeit

– mondta.

Usakov szerint eddig sohasem merült fel komoly formában Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői találkozójának lehetősége, és ennek jelenleg nem is folynak előkészületei. Jelezte, hogy a Kreml várja Kirill Dimtrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója jelentését a tárgyalásokról, amelyeket szombat óta folytat Miamiban Steve Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével.

Maga Dmitrijev az orosz sajtónak nyilatkozva konstruktívnak nevezte a Floridában folytatott eszmecserét. A tisztségviselő az X-en köszönetet mondott Tulsi Gabbardnak, az amerikai Nemzeti Hírszerzési Igazgatójának, amiért, mint írta, leleplezte a „mélyállamot”, amely konfliktust akar szítani Oroszország és Európa között.

Tulsi Gabbard nemcsak azért nagyszerű, mert dokumentálja, hogyan indította el Obama és Biden az „orosz összeesküvést”, hanem azért is, mert leleplezi a „mélyállam” katonai gépezetét, amely harmadik világháborút akar kirobbantani, és ezzel táplálja az egész Egyesült Államokban és az EU-ban az Oroszország-ellenes paranoiát

– írta.

Dmitrijev arra reagált, hogy Gabbard, meghazudtolta a Reuters hírügynökség hat névtelen amerikai hírszerzési forrásra hivatkozó jelentését, miszerint Oroszország inváziót tervez Európa ellen.

A mélyállam háborús uszítói és propagandamédiájuk ismét megpróbálják aláásni Trump elnök erőfeszítéseit, hogy békét teremtsen Ukrajnában – valójában Európában –, hamisan azt állítva, hogy az „amerikai hírszerző közösség” egyetért és támogatja az EU/NATO álláspontját, miszerint Oroszország célja Európa megszállása/meghódítása. Az igazság az, hogy az „amerikai hírszerzés” értékelése szerint Oroszországnak nincs is képessége Ukrajna meghódítására és megszállására, nemhogy Európa „megszállására és elfoglalására”

– írta korábban Gabbard, ugyancsak az X-en.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a sajtónak elmondta: nem szerepel Vlagyimir Putyin orosz elnök tervei között, hogy az év végig telefonon tárgyaljon Donald Trumppal, de ha kell egy ilyen kapcsolatfelvétel, gyorsan megszervezhető.

Peszkov kijelentette, hogy Putyin kész párbeszédet folytatni Emmanuel Macron francia elnökkel, aki pénteken közölte, hogy hajlandó lenne erre.

Ha van kölcsönös politikai akarat, akkor ezt csak pozitívan lehet értékelni

– nyilatkozott.

Jurij Pilipszon, az orosz külügyminisztérium második európai osztályának igazgatója a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva kalózkodásnak minősítette a pilóta nélküli repülőgépekkel és legénység nélküli motorcsónakokkal a Fekete-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók elleni ukrán támadásokat. A diplomata szerint ezek célja az ukrajnai rendezési folyamat akadályozása.

Nincs szó tűzszünetről – a Moszkvához intézett követeléseken kívül a feltétel nélküli tűzszünetről, a csapatvisszavonásról és így tovább. A kollektív Európa lényegében, a magyarok kivételével, London vezetésével a kapituláció feltételeit kínálja fel Oroszországnak, és semmi mást. Ez pedig eleve a harcok folytatását feltételezi

– jelentette ki Makszim Bujakevics, Oroszország ügyvezető EBESZ-nagykövete Bécsben a RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint.

Európa nem kész a békére. Nem akarja

– tette hozzá.

A diplomata szerint „Európa saját magát zárta ki” a potenciális tárgyalási folyamatból a háború és a harci cselekmények folytatásának támogatásával. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az amerikai fél az EBESZ Állandó Tanácsának immár hét egymást követő ülésén hallhatott Ukrajna témájáról.

Nem nyilatkoznak erről a kérdésről. Miért? Mert zajlik a tárgyalási folyamat. Mi a magunk részéről bírálatunkat az Európai Unióra és az európai országokra összpontosítottuk. Az amerikaiakat szinte egyáltalán nem említjük felszólalásainkban – kivéve a Donald Trump kormányának a tárgyalási folyamatban tett erőfeszítéseit dicsérő értékeléseket

– nyilatkozott.

Donald Trump amerikai elnök az egyetlen, aki Vlagyimir Putyin orosz elnököt tárgyalóasztalhoz tudta ültetni és az egyetlen, aki békekötésre késztetheti – jelentette ki vasárnap Mark Rutte NATO-főtitkár hozzátéve, hogy ezért nagy tisztelettel tartozik neki.

Rutte a Bild am Sonntag című német lapnak nyilatkozva méltatta Trumpnak az ukrajnai béke érdekében tett erőfeszítéseit. 

Trump abszolút elhatározott ebben a kérdésben. Arra összpontosít, hogy véget vessen ennek a háborúnak

– hangoztatta.

A NATO főtitkára közölte, hogy a katonai szövetség szükség esetén számíthat az Egyesült Államokra. 

Trump világosan letette a garast a NATO mellett, de amellett az elvárás mellett is, hogy jelentősen növeljük védelmi kiadásainkat. És ezt megvalósítjuk

– mondta. 

Az európai országok szerinte az Ukrajnát támogató országok koalíciójával kötelezettséget vállaltak és a NATO keleti szárnya mellett a baltikumi térséget is védik. 

Az Egyesült Államok világosan megmondta, hogy továbbra is szerepet vállal Európában, nukleáris és hagyományos értelemben is. Nincs napirenden a kivonulás Európából

– tette hozzá.

Rutte igyekezett eloszlatni azokatt az aggályokat, miszerint Washington felhagyhat Ukrajna támogatásával. 

Egyáltalán nem gondolom ezt. Amit jelenleg láthatunk az az, hogy az információátadás és fegyverszállítmányok Ukrajnának folytatódnak

– fogalmazott.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Folynak az eurómilliárdok Ukrajnába – a kényszersorozás új lendületet kapott

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu