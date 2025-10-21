Nem nyugszanak a háborúpártiak: a budapesti békecsúcsról rendeznek vitát az EP-ben

A fejlemények nyomán az Európai Parlament is napirendre tűzte a kérdést: szerdán délután külön vitát tartanak a tervezett budapesti csúcsról, amelyen az EP-képviselők mellett az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak a képviselői is részt vesznek. Az Európai Parlamentben több olyan vita is napirendre kerül ezen a héten, amely közvetlenül érinti Magyarországot.

A hírre Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője is reagált

A Facebook-oldalára feltöltött videóhoz ezt írta: „Csodálkoztam volna, ha nem veszik napirendre a budapesti béketárgyalás ügyét. De napirendre vették.” A videóban elmondta:

Nagyon meglepődtem volna, ha nem így történik. Pár perce volt a szavazás a plenáris napirendről Strasbourgban, és most már biztos, hogy lesz vita a budapesti béketárgyalásokról. Kritikai éllel.

Hozzátette: A liberálisok javasolták, hogy legyen ez a vita. Sokaknak itt bajuk van azzal, hogy Trump és Putyin Budapesten fogják megvitatni, hogy hogyan is lehetne lezárni a háborút. Abból a szempontból ez egyáltalán nem meglepő, hogy két hete, amikor egy konzervatív képviselő bejelentette, hogy Izrael és a Hamász tűzszünetet kötött, akkor a néppárti és a baloldali frakciók ülve maradtak.

Így állnak ők a háború és a béke ügyéhez. Bárhogy is legyen, a vita szerdán délután lesz, mi mindenképpen ott leszünk

– hangsúlyozta.

A tervezett budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatos egyeztetés a plenáris ülés szerdai programjában szerepel: a szavazások után, várhatóan délután három óra körül kezdődik majd, a napirend harmadik pontjaként.

A vita hivatalos címe: „Az Ukrajnának nyújtandó egységes támogatás, valamint az ukrán feltételek tiszteletben tartásával, az európai értékek és Vlagyimir Putyin követeléseinek elutasítása mellett megvalósuló igazságos és tartós béke szükségessége a tervezett budapesti csúcstalálkozó előtt.” Az ülésen az EP-képviselők mellett az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak a képviselői is felszólalnak, így a vitát komoly politikai figyelem övezi majd.