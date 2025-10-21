Az Európai Parlament napirendjére is felkerült Donald Trump amerikai elnök kezdeményezése, amely szerint Budapesten kerülhetne sor egy találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A tervezett egyeztetés célja az ukrajnai háború lezárásának előmozdítása lenne, és a jelenlegi elképzelések alapján a következő két hétben bonyolíthatnák le a budapesti békecsúcsot.
Nem nyugszanak a háborúpártiak: a budapesti békecsúcsról rendeznek vitát az EP-ben
Az Európai Parlament plenáris ülésének megnyitása után született meg a döntés, hogy az EP napirendre veszi a lehetséges budapesti békecsúcs kérdését is. Az indítvány oka, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő egyaránt úgy nyilatkozott: Budapestet tartanák alkalmas helyszínnek a következő találkozójukra, ahol az ukrajnai háború befejezéséről egyeztetnének. A terv azonban korántsem aratott osztatlan sikert a háborúpárti európai politikai körökben.
A találkozó előtti egyeztetésekre ezen a héten kerül sor.
Orbán Viktor miniszterelnök mind Donald Trumppal, mind Vlagyimir Putyinnal folytatott már telefonbeszélgetést a kérdésben,
míg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, valamint Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel egyeztetett a részletekről.
Több uniós fővárosban fenntartással fogadták a budapesti békecsúcs tervét
Mindez azonban nem aratott osztatlan sikert Európában. Több uniós fővárosban fenntartással fogadták a budapesti csúcs tervét, mivel Orbán Viktor az elmúlt három EU-csúcstalálkozón rendre megvétózta az Ukrajnával és az ukrajnai háborúval kapcsolatos közös állásfoglalásokat. Emiatt a zárókövetkeztetéseket a szokásos 27 helyett csupán 26 tagállam írta alá.
Brüsszelnek nem tetszik, hogy kihagyják a folyamatokból és a kispadon találta magát a háborúpárti álláspontjával.
A fejlemények nyomán az Európai Parlament is napirendre tűzte a kérdést: szerdán délután külön vitát tartanak a tervezett budapesti csúcsról, amelyen az EP-képviselők mellett az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak a képviselői is részt vesznek. Az Európai Parlamentben több olyan vita is napirendre kerül ezen a héten, amely közvetlenül érinti Magyarországot.
A hírre Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője is reagált
A Facebook-oldalára feltöltött videóhoz ezt írta: „Csodálkoztam volna, ha nem veszik napirendre a budapesti béketárgyalás ügyét. De napirendre vették.” A videóban elmondta:
Nagyon meglepődtem volna, ha nem így történik. Pár perce volt a szavazás a plenáris napirendről Strasbourgban, és most már biztos, hogy lesz vita a budapesti béketárgyalásokról. Kritikai éllel.
Hozzátette: A liberálisok javasolták, hogy legyen ez a vita. Sokaknak itt bajuk van azzal, hogy Trump és Putyin Budapesten fogják megvitatni, hogy hogyan is lehetne lezárni a háborút. Abból a szempontból ez egyáltalán nem meglepő, hogy két hete, amikor egy konzervatív képviselő bejelentette, hogy Izrael és a Hamász tűzszünetet kötött, akkor a néppárti és a baloldali frakciók ülve maradtak.
Így állnak ők a háború és a béke ügyéhez. Bárhogy is legyen, a vita szerdán délután lesz, mi mindenképpen ott leszünk
– hangsúlyozta.
A tervezett budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatos egyeztetés a plenáris ülés szerdai programjában szerepel: a szavazások után, várhatóan délután három óra körül kezdődik majd, a napirend harmadik pontjaként.
A vita hivatalos címe: „Az Ukrajnának nyújtandó egységes támogatás, valamint az ukrán feltételek tiszteletben tartásával, az európai értékek és Vlagyimir Putyin követeléseinek elutasítása mellett megvalósuló igazságos és tartós béke szükségessége a tervezett budapesti csúcstalálkozó előtt.” Az ülésen az EP-képviselők mellett az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak a képviselői is felszólalnak, így a vitát komoly politikai figyelem övezi majd.
Egyelőre nem világos, hogy az Európai Parlament már a mostani ülésen elfogad-e hivatalos állásfoglalást a budapesti csúcsról.
Mivel azonban mind Donald Trump, mind a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt jelezte, hogy a találkozóra a következő két hétben sor kerülhet, valószínű, hogy az EP igyekszik még ezen a plenárison reagálni a fejleményekre. Ha ez nem történne meg, akkor legközelebb csak a november 10-én kezdődő ülésszakon nyílna lehetőség a témáról való döntésre – addigra viszont a csúcs akár le is zajlik.
Az e heti plenáris ülés napirendjén egyébként nem ez az egyetlen, Magyarországot is érintő vita, így várhatóan több kérdésben is előtérbe kerül hazánk szerepe az uniós politikai térben.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
