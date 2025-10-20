Háborúpárti erők támadják a budapesti békecsúcsot

Vitát kezdeményeznek a budapesti békecsúcsról az Európai Parlamentben a háborúpárti erők.

A háborúpárti erők nem örülnek Trump és Putyin budapesti találkozójának, Nathalie Loiseau vitát kezdeményezett az Európai Parlamentben (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Nathalie Loiseau, a Renew francia EP-képviselője ismét Ukrajna támogatására szólított fel.

The anticipated Budapest summit makes one thing clear: Peace will not be achieved without Ukraine!



This week, thanks to our request a debate is taking place in the @Europarl_EN



❗️No peace without Europe at the table!

❌No surrendering to Putin!



📽️@NathalieLoiseau pic.twitter.com/BPAv0zgrVW — Renew Europe (@RenewEurope) October 20, 2025

Az El País nevű lap több brüsszeli forrása „politikai rémálomnak” nevezte Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti találkozóját. A brüsszeli tisztségviselők aggódnak, mert at EU „megalázásának” tekintik a helyszínválasztást – írta elemzésében Deák Dániel. Véleményük szerint hatalmas szívességet tettek ezzel Orbán Viktornak is, ami segíthet neki a választáson – tette hozzá.

Ursula von der Leyenék a saját háborújuknak tekintik az ukrán konfliktust, további pénzt és fegyvert akarnak küldeni a háborúba

– hívta fel a figyelmet a szakértő, rávilágítva Brüsszel tiltakozásának okára.

Emiatt folyamatosan megpróbálták ellehetetleníteni Orbán Viktort, aki ezzel szemben a mielőbbi békéért dolgozik évek óta

– emelte ki.

Donald Trump azonban borsot tört az orruk alá, az amerikai elnök le akarja zárni a háborút és a békecsúcsnak az az Orbán Viktor lesz a házigazdája, akit Brüsszel sikertelenül megpróbált ellehetetleníteni

– hangsúlyozta Deák Dániel.

A mielőbbi béke minden magyar, és minden európai érdeke: az európai gazdaság tragikus helyzetben van a megnövekedett energiaárak és a szankciós politika miatt. Ha vége lenne a háborúnak, annak azonnal érezhető pozitív gazdasági hatásai lennének – összegzett a szakértő.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)