Vitát kezdeményeznek a budapesti békecsúcsról az Európai Parlamentben a háborúpárti erők.
Nathalie Loiseau, a Renew francia EP-képviselője ismét Ukrajna támogatására szólított fel.
Az El País nevű lap több brüsszeli forrása „politikai rémálomnak” nevezte Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti találkozóját. A brüsszeli tisztségviselők aggódnak, mert at EU „megalázásának” tekintik a helyszínválasztást – írta elemzésében Deák Dániel. Véleményük szerint hatalmas szívességet tettek ezzel Orbán Viktornak is, ami segíthet neki a választáson – tette hozzá.
Ursula von der Leyenék a saját háborújuknak tekintik az ukrán konfliktust, további pénzt és fegyvert akarnak küldeni a háborúba
– hívta fel a figyelmet a szakértő, rávilágítva Brüsszel tiltakozásának okára.
Emiatt folyamatosan megpróbálták ellehetetleníteni Orbán Viktort, aki ezzel szemben a mielőbbi békéért dolgozik évek óta
– emelte ki.
Donald Trump azonban borsot tört az orruk alá, az amerikai elnök le akarja zárni a háborút és a békecsúcsnak az az Orbán Viktor lesz a házigazdája, akit Brüsszel sikertelenül megpróbált ellehetetleníteni
– hangsúlyozta Deák Dániel.
A mielőbbi béke minden magyar, és minden európai érdeke: az európai gazdaság tragikus helyzetben van a megnövekedett energiaárak és a szankciós politika miatt. Ha vége lenne a háborúnak, annak azonnal érezhető pozitív gazdasági hatásai lennének – összegzett a szakértő.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)