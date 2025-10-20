Rendkívüli

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

Budapesti békecsúcsPutyinbékepárti kormányOrbán ViktorBudapestDonald TrumpMagyarországorosz-ukrán háború

Budapesti békecsúcs: a világ szeme most a magyar fővárosra szegeződik

A színfalak mögött már javában zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése, miután Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A történelmi jelentőségű találkozóra akár már két héten belül sor kerülhet és akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához. Brüsszel háborúpárti politikája mára teljesen elszakadt a valóságtól, miközben Magyarország továbbra is a béke pártján áll.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 0:13
Budapesti békecsúcs: a világ szeme most a magyar fővárosra szegeződik Forrás: AFP
Amint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok elnöke csütörtökön bejelentette, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A budapesti békecsúcsot rövid időn belül megtarthatják, és az amerikai elnök szerint Magyarországot azért választották helyszínül, mert biztonságos, és Orbán Viktorral az orosz elnök és ő maga is  jó kapcsolatot ápolnak. A világ szeme most a magyar fővárosra szegeződik, ahol akár áttörő megállapodás születhet az ukrajnai háború lezárására.

A budapesti békecsúcsra akár már két héten belül sor kerülhet
A budapesti békecsúcsra akár már két héten belül sor kerülhet. Fotó: AFP

Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között 

– jelentette ki az amerikai elnök október 16-án, miután orosz kollégájával tárgyalt telefonon. Donald Trump a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetését produktívnak nevezte, és kiemelte, hogy Putyin gratulált neki a közel-keleti béke eredményéhez. Putyinnal megállapodtak abban is, hogy magas szintű tanácsadói találkozót tartanak, amelyet az USA részéről Marco Rubio vezet.

 

Donald Trump elmondta, miért Budapesten lesz a békecsúcs

Az amerikai elnök ismét Orbán Viktor magyar miniszterelnököt dicsérte a Zelenszkijjel folytatott pénteki találkozója előtt. 

Donald Trump újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli, és Magyarország egy biztonságos ország.

Az amerikai elnök hozzátette:

Orbán nagyon jó vezető, jól irányítja az országát. Nincs annyi problémája, mint más országoknak, ezért úgy döntöttünk, hogy Orbán Viktorral leszünk.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor az a vezető, akit ő és Putyin is kedvel.

Prime Minister Viktor Orban before dinner at Amalienborg Palace, Copenhagen, Denmark, Wednesday, October 1, 2025. King Frederik and Queen Mary are hosting a dinner on the occasion of a meeting in the European Political Community, EPC PRPOOL. (Foto: Emil Nicolai Helms/Scanpix 2025) (Photo by Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix via AFP)
Orbán Viktor számára óriási siker a budapesti békecsúcs. Fotó: AFP

Orbán Viktor: Magyarország maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útját járja

Magyarország maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útját járja. „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat, mindig a párbeszédet szorgalmaztuk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak. Hozzátette: a konfrontáció helyett együttműködésre, a megbélyegzés helyett kölcsönös tiszteletre van szükség.

A kormányfő szerint Magyarország ma komoly eséllyel lehet az a hely, ahol az amerikai és az orosz elnök tárgyalása elvezethet a békéhez. 

Ezzel szemben

Brüsszel elszigetelte magát, nem vesz tudomást a realitásokról, és tovább eszkalálná a háborút.

 

Óriási siker Magyarországnak a budapesti békecsúcs

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arról számolt be, hogy dühöng a brüsszeli elit a történelmi budapesti Trump–Putyin-találkozó miatt, hiszen 

Putyin első látogatása az EU területén az ukrajnai háború kezdete óta nem Brüsszelben, Berlinben vagy Párizsban lesz – hanem Budapesten.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság pedig felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit – erről írt Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán.

 

Budapesti békecsúcs: közelebb van a megállapodás, mint azt a világ eddig gondolta

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Úgy véli, hogy akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

Orbán Viktor: Magyarország az egyetlen európai ország, amely következetesen a béke útját járja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

