Budapesti békecsúcs: a világ szeme most a magyar fővárosra szegeződik

Amint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok elnöke csütörtökön bejelentette, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A budapesti békecsúcsot rövid időn belül megtarthatják, és az amerikai elnök szerint Magyarországot azért választották helyszínül, mert biztonságos, és Orbán Viktorral az orosz elnök és ő maga is jó kapcsolatot ápolnak. A világ szeme most a magyar fővárosra szegeződik, ahol akár áttörő megállapodás születhet az ukrajnai háború lezárására.

A budapesti békecsúcsra akár már két héten belül sor kerülhet. Fotó: AFP

Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon fogunk találkozni, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök október 16-án, miután orosz kollégájával tárgyalt telefonon. Donald Trump a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetését produktívnak nevezte, és kiemelte, hogy Putyin gratulált neki a közel-keleti béke eredményéhez. Putyinnal megállapodtak abban is, hogy magas szintű tanácsadói találkozót tartanak, amelyet az USA részéről Marco Rubio vezet.