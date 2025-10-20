Magyarországot és a budapesti békecsúcsot támadja Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az RBC-Ukraine beszámolója szerint újságírókkal folytatott találkozóján világosan fogalmazott: a békéről szóló diskurzusnak semmi köze nincs a magyarországi politikai játszmákhoz.

Zelenszkij egyértelművé tette, hogy Ukrajna békéje nem függhet egyes politikusok, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikai érdekeitől (Fotó: MTI)

Ukrajnai békéről beszélünk, nem magyar választásokról. Nem hiszem, hogy egy miniszterelnök, aki mindenhol blokkolja Ukrajna útját, bármi pozitívat is tehetne az ukránokért

– mondta Zelenszkij, utalva Orbán Viktor szerepére.

Zelenszkij támad

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor azok közé a politikusok közé tartozik, akik Oroszország állítólagos felsőbbrendűségének gondolatát hirdetik a csatatéren.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor korábbi diplomáciai erőfeszítései Oroszországban, Kínában és az Egyesült Államokban szerinte eredménytelenek maradtak, és semmilyen felhatalmazást nem kapott Ukrajnától.

Más kérdés, hogy szakértők véleménye szerint beérett a magyar miniszterelnök békemissziója, így jöhet létre a budapesti békecsúcs.

A „magyar formátum” kifejezésről Zelenszkij megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök is támogatja ezt a tárgyalási lehetőséget a háború befejezésére. „Trump azt akarja, hogy véget érjen a háború, valamilyen formátumot akar találni hozzá… Úgy véli, hogy a »magyar formátum« lehet az a lépés, amely meghozza a kívánt eredményeket” – mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy Ukrajna osztja ezt a célt, de nem engedheti meg, hogy a Budapesti Memorandumhoz hasonló helyzet ismétlődjön meg.