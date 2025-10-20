ZelenszkijTrumpBudapesti békecsúcsorosz-ukrán háborúbudapesti memorandum

Magyarországot és a budapesti békecsúcsot támadja Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelművé tette, hogy Ukrajna békéje nem függhet egyes politikusok, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikai érdekeitől. Zelenszkij tajtékzik. A háborúpárti brüsszeli elit és az ukrán elnök is kiakadt, amiért Budapest lehet a béke fővárosa.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 11:22
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az RBC-Ukraine beszámolója szerint újságírókkal folytatott találkozóján világosan fogalmazott: a békéről szóló diskurzusnak semmi köze nincs a magyarországi politikai játszmákhoz. 

Zelenszkij egyértelművé tette, hogy Ukrajna békéje nem függhet egyes politikusok, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikai érdekeitől
Zelenszkij egyértelművé tette, hogy Ukrajna békéje nem függhet egyes politikusok, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikai érdekeitől (Fotó: MTI)

Ukrajnai békéről beszélünk, nem magyar választásokról. Nem hiszem, hogy egy miniszterelnök, aki mindenhol blokkolja Ukrajna útját, bármi pozitívat is tehetne az ukránokért

– mondta Zelenszkij, utalva Orbán Viktor szerepére.

Zelenszkij támad

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor azok közé a politikusok közé tartozik, akik Oroszország állítólagos felsőbbrendűségének gondolatát hirdetik a csatatéren.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor korábbi diplomáciai erőfeszítései Oroszországban, Kínában és az Egyesült Államokban szerinte eredménytelenek maradtak, és semmilyen felhatalmazást nem kapott Ukrajnától. 

Más kérdés, hogy szakértők véleménye szerint beérett a magyar miniszterelnök békemissziója, így jöhet létre a budapesti békecsúcs.

A „magyar formátum” kifejezésről Zelenszkij megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök is támogatja ezt a tárgyalási lehetőséget a háború befejezésére. „Trump azt akarja, hogy véget érjen a háború, valamilyen formátumot akar találni hozzá… Úgy véli, hogy a »magyar formátum« lehet az a lépés, amely meghozza a kívánt eredményeket” – mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy Ukrajna osztja ezt a célt, de nem engedheti meg, hogy a Budapesti Memorandumhoz hasonló helyzet ismétlődjön meg.

A Budapesti Memorandumot 1994-ben írták alá az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Oroszország és Ukrajna részvételével, garantálva Ukrajna biztonságát nukleáris fegyverekről való lemondásáért cserébe. 

Trump és Putyin október 16-án telefonon egyeztettek, majd bejelentették, hogy Budapesten békecsúcsot terveznek. Orbán Viktor a magyar fővárosban zajló előkészületeket is megerősítette. Zelenszkij megbeszélést folytatott Trump elnökkel, aki arra szólította fel Kijevet és Moszkvát, hogy függesszék fel a frontvonalbeli katonai erőfeszítéseiket.

Zelenszkij üzenete világos: Ukrajna békéje nem lehet politikai alku tárgya, és a múlt történelmi tapasztalataiból kiindulva a „budapesti ismétlés” sem hozhat pozitív eredményt.

Budapesti békecsúcs: a világ szeme most a magyar fővárosra szegeződik

A színfalak mögött már javában zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése. A történelmi jelentőségű találkozóra akár már két héten belül sor kerülhet, és akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához. Brüsszel háborúpárti politikája mára teljesen elszakadt a valóságtól, miközben Magyarország továbbra is a béke pártján áll.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

add-square Budapesti békecsúcs

Így fúrná meg a háborúpárti elit a budapesti békecsúcsot

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu