Trump emellett elutasította, hogy Tomahawk rakétákat biztosítson Ukrajnának, és felvetette, hogy biztonsági garanciákat adna mind Kijevnek, mind Moszkvának – amit az ukrán küldöttség értetlenül fogadott. Zelenszkijjel való találkozója után Trump nyilvánosan tűzszünetet sürgetett a jelenlegi frontvonalakon – ezt az álláspontot Zelenszkij később újságíróknak nyilatkozva maga is támogatta. Egy harmadik forrás szerint Trump ezzel az ötlettel a megbeszélés közben állt elő, miután Zelenszkij kijelentette, hogy nem hajlandó önként lemondani semmilyen ukrán területről – írja a Reuters.
Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy adjon fel ukrán területeket
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken egy feszült hangulatú megbeszélésen arra próbálta rávenni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy adjon át bizonyos területeket Oroszországnak – állítja két, a tárgyalásról tájékoztató forrás. A találkozó után az ukrán delegáció csalódottan távozott.
„A találkozó végül azzal a döntésésel zárult, hogy ’kössünk megállapodást ott, ahol most tartunk, a demarkációs vonalon’” – mondta el egy harmadik forrás.
Trump vasárnap, az Air Force One fedélzetén beszélve megerősítette ezt az álláspontját.
Szerintünk most ott kellene megállniuk, ahol a frontvonal húzódik.
Arra a kérdésre, mondta-e Zelenszkijnek, hogy Ukrajnának az egész Donbászt át kell adnia Oroszországnak, Trump így válaszolt: „Nem. Maradjon úgy, ahogy most van. A terület már most is szét van darabolva. Úgy tudom, Oroszország már 78 százalékát ellenőrzi.” Majd hozzátette: „Hagyják így most, aztán majd később… lehet valamiről tárgyalni.”
Összességében a pénteki megbeszélés csalódást jelentett Zelenszkij számára, aki abban reménykedett, hogy sikerül rávennie Trumpot, adjon át Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat, amelyekkel az orosz területek mélyére is csapást mérhetne.
Trump még nem döntött a rakéták átadásáról – közölte J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap este újságírókkal.
Szeptemberben, az ENSZ-közgyűlésen tartott találkozójuk után például Trump még arról beszélt, hogy Ukrajna visszaszerezheti az összes elvesztett területét – bár ezt még Kijev is valószínűtlennek tartotta.
A pénteki megbeszélés viszont azt jelezheti, hogy Trump ismét gyors megállapodást szeretne elérni – akár olyan feltételek mellett is, amelyek Kijev számára elfogadhatatlanok.
Az amerikai tisztviselők többször is felvetették egy esetleges területcsere lehetőségét Ukrajna és Oroszország között – egy ötletet, amelyet Trump már korábban is támogatott. A források szerint az elnök a pénteki találkozón hangsúlyozta, hogy a gyors megállapodás „elengedhetetlen”.
A The Washington Post szerint Putyin a korábbi hívás során egy területcserét javasolt: Ukrajna átadná Donyeck és Luhanszk régiókat, cserébe Zaporizzsja és Herszon kisebb részeiért.
Az egyik forrás szerint az amerikai fél pontosan ezt a javaslatot vitte Zelenszkij elé pénteken.
Az üzenet lényegében az volt: Ha nem egyeztek meg Oroszországgal, az országotok elpusztul.
Egy másik forrás tagadta, hogy Trump konkrétan azt mondta volna, Ukrajna „elpusztul”.
Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
