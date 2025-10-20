Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy adjon fel ukrán területeket

„A találkozó végül azzal a döntésésel zárult, hogy ’kössünk megállapodást ott, ahol most tartunk, a demarkációs vonalon’” – mondta el egy harmadik forrás.

Trump vasárnap, az Air Force One fedélzetén beszélve megerősítette ezt az álláspontját.

Szerintünk most ott kellene megállniuk, ahol a frontvonal húzódik.

Arra a kérdésre, mondta-e Zelenszkijnek, hogy Ukrajnának az egész Donbászt át kell adnia Oroszországnak, Trump így válaszolt: „Nem. Maradjon úgy, ahogy most van. A terület már most is szét van darabolva. Úgy tudom, Oroszország már 78 százalékát ellenőrzi.” Majd hozzátette: „Hagyják így most, aztán majd később… lehet valamiről tárgyalni.”

Összességében a pénteki megbeszélés csalódást jelentett Zelenszkij számára, aki abban reménykedett, hogy sikerül rávennie Trumpot, adjon át Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat, amelyekkel az orosz területek mélyére is csapást mérhetne.

Trump még nem döntött a rakéták átadásáról – közölte J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap este újságírókkal.