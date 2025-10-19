Rendkívüli

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

Donald TrumpKijevVolodimir Zelenszkij

Trump helyretette Zelenszkijt + videó

Az Egyesült Államok nem adhatja át Ukrajnának az összes fegyvert, amelyet Kijev szeretne, mivel az ország saját védelméhez van szüksége rájuk – közölte az amerikai elnök. Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 21:32
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Washingtonban Fotó: BRYAN DOZIER Forrás: NurPhoto
Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott: – Ukrajna megkérdezte, hogy kaphatnak-e Tomahawk rakétákat, és én megvizsgálom a kérdést. Beszéltem erről Vlagyimir Putyinnal, de nem volt túl lelkes.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij. Fotó: NurPhoto

Trump hozzátette, hogy a rakéták erőszakos, kegyetlen fegyverek. 

Egy dolgot nem szabad elfelejtenünk: nekünk is szükségünk van rájuk. Tudják, nem adhatjuk oda Ukrajnának az összes fegyverünket. Egyszerűen nem tehetjük meg. Nagyon jó voltam Zelenszkij elnökhöz és Ukrajnához, de nem adhatjuk oda, ha nekünk is kevés lesz. Nem akarom ezt tenni. Nem tehetem kockára az Egyesült Államokat

– mondta Trump, akit az Ukrinform is idézett.

A Newsweek arról is beszámolt, hogy a Heritage Foundation becslése szerint az amerikai haditengerészet 2023-ban körülbelül négyezer Tomahawk rakétával rendelkezett. A Tomahawk rakétákat gyártó Raytheon védelmi ipari vállalat szerint az Egyesült Államok eddig körülbelül 2350 alkalommal vetette be őket.

Arra a kérdésre, hogy szerinte Vlagyimir Putyin hajlandó-e befejezni a háborút anélkül, hogy Ukrajna területének jelentős részét elfoglalná, Trump így válaszolt: 

Nos, ő valamit el fog venni. Úgy értem, harcoltak, és neki sok területe van, sok területet megszerzett.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

 

