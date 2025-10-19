Zelenszkij befurakodna a budapesti békecsúcsra

Zelenszkij az NBC News Meet the Press című műsorában elmondta, hogy Trumpnak még nagyobb nyomást kell gyakorolnia Putyinra, mint amit a Hamászra gyakorolt a közelmúltban, amikor sikeresen elérte a gázai tűzszünetet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: Getty Images

Putyin hasonló, de erősebb, mint a Hamász

– mondta Zelenszkij. A háború nagyobb, és Oroszország hadserege a második legnagyobb a világon, tette hozzá. Az ukrán elnök szerint ezért van szükség nagyobb nyomásra.

Az ukrán elnök az interjúban arról is beszélt: reméli, hogy a nyomásgyakorlásnak része lesz az amerikai Tomahawk nagy hatótávolságú rakéták szállítása, amelyekkel mélyen Oroszország belsejébe lehet csapást mérni. Arra a kérdésre, hogy szorgalmazni fogja-e a budapesti találkozót, Zelenszkij azt válaszolta, hogy Trumpnak azt mondta:

Készen állok.

Amint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump a Zelenszkijjel folytatott washingtoni találkozója során újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Zelenszkij várhatóan nem lesz ott a budapesti békecsúcson, ugyanis az orosz elnökkel érthető módon nem jó a viszonyuk.

Szeretnénk, ha mindenki kényelmesen érezné magát

– mondta Trump.

Zelenskyy on NBC News' "Meet the Press" urged Trump to get tougher on Putin, saying the Russian president is "something similar but more strong than Hamas." https://t.co/uyxQiMcNTe — NBC News (@NBCNews) October 19, 2025

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)