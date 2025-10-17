TrumpWashingtonPutyinZelenszkij

Zelenszkij és Trump a Fehér Házban tárgyal

Az ukrán elnök Donald Trump meghívására érkezett Washingtonba tárgyalni. Zelenszkij kezdetben bizakodóan tekintett a találkozóra, azonban a hírek szerint már az amerikai fővárosban érte a tervezett budapesti Trump–Putyin találkozó híre. Az amerikai elnök újságírói kérdésre elárulta: azért lesz Budapesten a békecsúcs mert kedveli Orbán Viktort aki szerinte rendkívüli munkát végez és jó házigazdája lesz a békecsúcsnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 19:32
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: ALEX WROBLEWSKI Forrás: AFP
Az ukrán elnök washingtoni látogatása előtt egy nappal Donald Trump bejelentette, Budapesten lesz a békecsúcs, a magyar fővárosban találkozik Vlagyimir Putyinnal. Volodimir Zelenszkij a hírek szerint továbbra is abban reménykedik, hogy az amerikai elnök döntést hoz a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadásáról. A beszámolók alapján azonban Washingtonban, a reptéren érte a hír a tervezett budapesti Trump–Putyin találkozóról, ami meglepte. 

Zelenszkij feltehetőleg megpróbálja meggyőzni Trumpot az újabb fegyverek szállításáról
Zelenszkij megpróbálja meggyőzni Trumpot az újabb fegyverek szállításáról 
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az ukrán elnök némi késéssel, de megérkezett a Fehér Házba. 

A felek a tervek szerint nagyjából egy órát tárgyalnak majd, az amerikai elnök utána elindul Floridába. Zelenszkij delegációja már korábban megérkezett Washingtonba, ahol meglepetésként érte őket a budapesti békecsúcs híre. Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke nem sokkal a találkozó előtt arról beszélt, hogy az elnök bárhol hajlandó tárgyalni Putyinnal, Oroszországot és Belorussziát kivéve. 

Donald Trump a megbeszélés előtt hangsúlyozta, hogy a háborút megörökölte kormánya a Biden–adminisztrációtól, azonban mindenképpen le akarja zárni. 

Be akarjuk fejezni. Túl sok ember halt már meg ebben a háborúban. 

– nyomatékosította Trump.

Donald Trump elnök újságírói kérdésre hangsúlyozta, azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli és Magyarország egy biztonságos ország. Az amerikai elnök emellett ismét kiemelte, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez és rendkívül jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak. 

Az amerikai elnök egy másik kérdésre reagálva elmondta: India már nem vásárol orosz olajat, Magyarország helyzete azonban specifikus, miután hazánknak nincsen tengeri kikötője, ez pedig korlátozza hazánk lehetőségeit. 

Zelenszkij követel

Zelenszkij szerint Ukrajnának szüksége van Tomahawk robotrepülőkre, azonban saját drónjait sem akarja háttérbe szorítani, sőt, véleménye szerint az amerikai hadiipart is tudnák segíteni az Ukrajnában gyártott eszközök. Donald Trump ennek kapcsán egyetértésének adott hangot, miután véleménye szerint a modern háborúk egyik alappillérévé váltak az eszközök. 

Az amerikai elnök azonban egyúttal jelezte, hogy egyértelműen eszkaláció lenne, ha Ukrajna mélyen orosz területen belül hajtana végre csapásokat. Trump szerint a Tomahawkok kérdése nagyon komoly ügy, miután egy nagyon komoly fegyverről van szó, és Amerika nem szeretné feladni a saját maga számára szükséges készleteket. 

Donald Trump szerint habár beszélni fognak az ukrán elnökkel a Tomahawkok kérdéséről, azonban sokkal inkább szeretné ha ez a háború véget érne, a lehető leggyorsabban.

 

A közel-keleti helyzet nehezebb volt

Trump hangsúlyozta: a közel-keleti béke sokkal bonyolultabb helyzet volt, mégis sikerült megoldani, most pedig Ukrajnán a sor. Az Egyesült Államok elnökének kijelentésére az ukrán elnök is reagált.

Gázai övezetben elért tűzszünet után Donald Trump amerikai elnök számára itt a pillanat az ukrajnai háború leállítására

 – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Borítókép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

