Zelenszkij és Trump a Fehér Házban tárgyal

Az ukrán elnök washingtoni látogatása előtt egy nappal Donald Trump bejelentette, Budapesten lesz a békecsúcs, a magyar fővárosban találkozik Vlagyimir Putyinnal. Volodimir Zelenszkij a hírek szerint továbbra is abban reménykedik, hogy az amerikai elnök döntést hoz a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadásáról. A beszámolók alapján azonban Washingtonban, a reptéren érte a hír a tervezett budapesti Trump–Putyin találkozóról, ami meglepte.

Zelenszkij megpróbálja meggyőzni Trumpot az újabb fegyverek szállításáról

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az ukrán elnök némi késéssel, de megérkezett a Fehér Házba.

A felek a tervek szerint nagyjából egy órát tárgyalnak majd, az amerikai elnök utána elindul Floridába. Zelenszkij delegációja már korábban megérkezett Washingtonba, ahol meglepetésként érte őket a budapesti békecsúcs híre. Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke nem sokkal a találkozó előtt arról beszélt, hogy az elnök bárhol hajlandó tárgyalni Putyinnal, Oroszországot és Belorussziát kivéve.