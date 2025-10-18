Így tombolnak a balliberálisok a budapesti békecsúcs miatt

Nem tud mit kezdeni a baloldal azzal, hogy Donald Trump amerikai, és Vlayimir Putyin orosz elnök hamarosan Budapesten találkozik. Az ellenzék megmondó emberei vergődnek, erről tett közzé bejegyzést Deák Dániel ai, aki úgy fogalmazott, kezd aggódni,

szabályosan belebolondulnak a liberálisok abba, hogy Budapesten lesz a Trump–Putyin-béketalálkozó.

Mint mondta, a Népszabadság egykori propagandistája, Ónodi-Molnár Dóra tombolt az ATV-ben.

„Teljesen mindegy, hogy ki a házigazda. Abból a szempontból nem mindegy természetesen, hogy mit jelképez az, hogy Budapesten van,

a teljes európai szövetségi politikával való lojalitás leköpése az, hogy Budapesten van.

Megmondom őszintén, hogy picit meg vagyok rökönyödve azon, hogy a nyilvánosságban fényezik aezt a dolgot sokan. […] Hogy nem hozott a különutas politika túl sok jót ennek az országnak. A fényben akar úszni és a porondon hivalkodni Orbán Viktor” – fogalmazott indulatosan a Népszabadság korábbi munatársa.

– Erre mondják, hogy savanyú a szőlő.

Azért nincsenek ott az EU vezetői a békecsúcson, mert ők háborúpártiak

– reagált Deák Dániel.

Nem Ónodi-Molnár Dóra az egyetlen, aki nehezen emészti meg a budapesti békecsúcsot. Deák Dániel egy másik videójában arról beszélt, vergődnek a tiszás megmondóemberek is. A Tükör című műsorban Papp Réka Kinga azt mondta, szerinte az Egyesült Államok számára a valódi politkai jelentősége Magyarországnak nincs,

annyi jelentősége van, mint a 30-as, 40-es, 50-es években a hollywoodi filmjeiben, hogy az egy ilyen távoli, furcsa hely, és az ismeretlen gonosztevő, Lugosi Béla mindig magyarul fog megszólalni, meg az ilyen rémfigurák, mert valójában nincsen rajta a politikai térképen.

Galgóczi Eszter, a 21 Kutatóközpont elemzője szerint a szakértők, a független sajtó előre mindig elmondták, hogy a Trumppal való kapcsolata nem biztos, hogy annyira jó, mint amennyire Orbán Viktor fémjelzi azt, nekünk ebből nem lesz előnyünk.

Orbán Viktor megint elérte azt, hogy róla legyen szó.

Juhász Bence, politilógus, aki a Tisza Párt kongresszuson meghívott vendég volt, úgy fogalmazott a műsorban, hogy a találkozó választási kampányban immel-ámmal hasznosítható, nyilván ez egy kommunikációs fegyver, de a magyar emberek problémáira megoldást kevésbbé fog nyújtani.