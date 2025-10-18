Deák DánielPutyinbékecsúcsTrumpOrbán Viktorliberális

Így tombolnak a balliberálisok a budapesti békecsúcs miatt

Nem tudják megemészteni a hazai balliberálisok, hogy Budapesten fogadja Orbán Viktor Trumpot és Putyint, hazánk fővárosa adja a békecsúcs helyszínét. Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy a baloldali politológusok, propagandisták, de még a volt SZDSZ-es Horn Gábor is kínosan igyekszik magyarázni, miért nincs jelenősége a találkozónak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 10:19
Fotó: Andrew Harnik Forrás: Getty Images North America
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem tud mit kezdeni a baloldal azzal, hogy Donald Trump amerikai, és Vlayimir Putyin orosz elnök hamarosan Budapesten találkozik. Az ellenzék megmondó emberei vergődnek, erről tett közzé bejegyzést Deák Dániel ai, aki úgy fogalmazott, kezd aggódni, 

szabályosan belebolondulnak a liberálisok abba, hogy Budapesten lesz a Trump–Putyin-béketalálkozó.

 Mint mondta, a Népszabadság egykori propagandistája, Ónodi-Molnár Dóra tombolt az ATV-ben.

„Teljesen mindegy, hogy ki a házigazda. Abból a szempontból nem mindegy természetesen, hogy mit jelképez az, hogy Budapesten van,

 a teljes európai szövetségi politikával való lojalitás leköpése az, hogy Budapesten van. 

Megmondom őszintén, hogy picit meg vagyok rökönyödve azon, hogy a nyilvánosságban fényezik aezt a dolgot sokan. […] Hogy nem hozott a különutas politika túl sok jót ennek az országnak. A fényben akar úszni és a porondon hivalkodni Orbán Viktor” – fogalmazott indulatosan a Népszabadság korábbi munatársa.

– Erre mondják, hogy savanyú a szőlő. 

Azért nincsenek ott az EU vezetői a békecsúcson, mert ők háborúpártiak

 – reagált Deák Dániel.

Nem Ónodi-Molnár Dóra az egyetlen, aki nehezen emészti meg a budapesti békecsúcsot. Deák Dániel egy másik videójában arról beszélt, vergődnek a tiszás megmondóemberek is. A Tükör című műsorban Papp Réka Kinga azt mondta, szerinte az Egyesült Államok számára a valódi politkai jelentősége Magyarországnak nincs,

 annyi jelentősége van, mint a 30-as, 40-es, 50-es években a hollywoodi filmjeiben, hogy az egy ilyen távoli,  furcsa hely, és az ismeretlen gonosztevő, Lugosi Béla mindig magyarul fog megszólalni, meg az ilyen rémfigurák, mert valójában nincsen rajta a politikai térképen.

Galgóczi Eszter, a 21 Kutatóközpont elemzője szerint a szakértők, a független sajtó előre mindig elmondták, hogy a Trumppal való kapcsolata nem biztos, hogy annyira jó, mint amennyire Orbán Viktor fémjelzi azt, nekünk ebből nem lesz előnyünk. 

Orbán Viktor megint elérte azt, hogy róla legyen szó.

Juhász Bence, politilógus, aki a Tisza Párt kongresszuson meghívott vendég volt, úgy fogalmazott a műsorban, hogy a találkozó választási kampányban immel-ámmal hasznosítható, nyilván ez egy kommunikációs fegyver, de  a magyar emberek problémáira megoldást kevésbbé fog nyújtani. 

Horn Gábor egykori SZDSZ-es képviselő, a Republikon alapítvány vezetője is kifakadt. 

Nem tudom, ki és hogyan van vele, de engem a szégyen érzete fogott el a hir hallatán, hogy Budapesten, Orbán vendégeként találkozik a két jóbarát, Trump és a háborús bűnös Putyin békeügyileg, persze az áldozat ukrán népet képviselő Zelenszkij nélkül

– írta Horn Gábor, aki szerint jó lenne már, ha vége lenne, de nem mindegy, hogy milyen áron, nem mindegy, hogy milyen feltételekkel. Szerinte az, hogy Putyin idejön, igazolja mindazokat a feltételezéseket, melyeket tettek arról, hogy 

Orbán az egész borzalmas orosz agresszió során Putyin érdekeit szolgálta, szolgálja. 

Mint írta, az ahogy az ukrán néppel és  a szövetségeseinkkel szemben a diktátor oldalára állt, morálisan vállalhatatlanná teszi Orbánt mint a béke közvetítőjét. – Nincs helye Putyinnak Budapesten, szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban itt a szomszédban. Nem lehet a béke közvetítője az az Orbán, aki már kihirdette az orosz agresszort győztesnek és aki aljas kampányt folytat az ukrán nép ellen kis hazánkban – hangoztatta Horn, aki szerint az itthoni sorozatos kudarcok után 

Trump közvetlen beavatkozása talán segíthet Orbánnak a saját közösségében, de nem segít nekünk mindünknek egy kicsit élhetőbb országot teremteni. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.