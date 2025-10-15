Indul a fűtési szezon – Európa legalacsonyabb energiaárai segítik a magyarokat

A kormányzati beavatkozás tette lehetővé, hogy a gáz és az áram ára évek óta a legalacsonyabb maradjon, miközben Brüsszel hibás energiapolitikája miatt az unióban megugrottak az árak, és egyre több család kerül bajba – fogalmazott közösségi oldalán az államtitkár.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára (Fotó: Ladóczki Balázs)

Czepek Gábor felhívta a figyelmet arra is, hogy ma már minden ötödik uniós polgár nem tudja megfelelően fűteni az otthonát, míg Magyarországon a rezsicsökkentés védőernyője megóvja a háztartásokat a nemzetközi árrobbanástól.