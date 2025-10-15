energiaárakTisza PártMagyarországrezsicsökkentés

Indul a fűtési szezon – Európa legalacsonyabb energiaárai segítik a magyarokat

Október 15-tel hivatalosan is kezdetét veszi a fűtési szezon Magyarországon, a felkészülés teljes, az ellátás biztosított – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára közösségi oldalán. Mint írta, a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait élvezhetik.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 15. 10:24
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára Forrás: Facebook/Czepek Gábor
A kormányzati beavatkozás tette lehetővé, hogy a gáz és az áram ára évek óta a legalacsonyabb maradjon, miközben Brüsszel hibás energiapolitikája miatt az unióban megugrottak az árak, és egyre több család kerül bajba – fogalmazott közösségi oldalán az államtitkár.

energiaár
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára (Fotó: Ladóczki Balázs)

Czepek Gábor felhívta a figyelmet arra is, hogy ma már minden ötödik uniós polgár nem tudja megfelelően fűteni az otthonát, míg Magyarországon a rezsicsökkentés védőernyője megóvja a háztartásokat a nemzetközi árrobbanástól.

Brüsszel újabb nyomásgyakorlása

A politikus szerint az energiaellátás kérdése ma Európa egyik legfontosabb ügye, és Brüsszel rendkívüli nyomást gyakorol Magyarországra.

A brüsszeli háborús terv része az is, hogy meg akarják tiltani az orosz energia beszerzését, és el akarják törölni a hatósági árakat, vagyis a rezsicsökkentést

– figyelmeztetett.

Az energiaárakat emelné a Tisza Párt

Az államtitkár szerint mindeközben a Tisza Párt energiapolitikai elképzelései súlyos veszélyt jelentenének a magyar családokra.

Ahogy az adóemelési terveiket is próbálták eltitkolni, úgy az energiapolitikában is lapítanak – de a brüsszeli szavazásaikból és nyilatkozataikból pontosan látszik, hogy Brüsszel bábjaként nemcsak adókat, hanem rezsit is emelnének

– írta Czepek.

Hozzátette: a brüsszeli elvárásoknak engedve a Tisza Párt felborítaná az ország energiaellátását, eltörölné a hatósági árakat, és ezzel egy tollvonással három-négyszeresére emelné a családok rezsiköltségeit.

A magas energiaárakkal kivégeznék a magyar vállalkozásokat és a gazdaságot is

– tette hozzá.

Biztonságos ellátás, stabil árak

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára hangsúlyozta: a magyar családok a most induló fűtési szezonban is számíthatnak a rezsicsökkentésre, az ellátás pedig teljes mértékben biztosított.

A gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő készlet van, a hosszú távú szerződések, a folyamatos import és a növekvő hazai kitermelés pedig garantálja a biztonságos energiaellátást

– írta Czepek Gábor.

Borítókép: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára (Forrás: Facebook/Czepek Gábor)

