Indul a fűtési szezon – Európa legalacsonyabb energiaárai segítik a magyarokat

Brüsszel újabb nyomásgyakorlása
A politikus szerint az energiaellátás kérdése ma Európa egyik legfontosabb ügye, és Brüsszel rendkívüli nyomást gyakorol Magyarországra.
A brüsszeli háborús terv része az is, hogy meg akarják tiltani az orosz energia beszerzését, és el akarják törölni a hatósági árakat, vagyis a rezsicsökkentést
– figyelmeztetett.
Az energiaárakat emelné a Tisza Párt
Az államtitkár szerint mindeközben a Tisza Párt energiapolitikai elképzelései súlyos veszélyt jelentenének a magyar családokra.
Ahogy az adóemelési terveiket is próbálták eltitkolni, úgy az energiapolitikában is lapítanak – de a brüsszeli szavazásaikból és nyilatkozataikból pontosan látszik, hogy Brüsszel bábjaként nemcsak adókat, hanem rezsit is emelnének
– írta Czepek.
Hozzátette: a brüsszeli elvárásoknak engedve a Tisza Párt felborítaná az ország energiaellátását, eltörölné a hatósági árakat, és ezzel egy tollvonással három-négyszeresére emelné a családok rezsiköltségeit.
A magas energiaárakkal kivégeznék a magyar vállalkozásokat és a gazdaságot is
– tette hozzá.
Biztonságos ellátás, stabil árak
Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára hangsúlyozta: a magyar családok a most induló fűtési szezonban is számíthatnak a rezsicsökkentésre, az ellátás pedig teljes mértékben biztosított.
A gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő készlet van, a hosszú távú szerződések, a folyamatos import és a növekvő hazai kitermelés pedig garantálja a biztonságos energiaellátást
– írta Czepek Gábor.