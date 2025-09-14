Czepek Gábor szerint a Tisza megszüntetné a rezsicsökkentést

A kormányzati álláspont szerint a rezsicsökkentés 12 éve biztosít alacsony árakat. Czepek Gábor miniszterhelyettes felidézte, hogy a gáz esetében a fogyasztók 93, az áramnál 80 százaléka jogosult a védett árra, Magyarországon pedig az EU legalacsonyabb energiaárai érhetők el.

Czepek a Századvég számításait idézte, amely szerint a rezsicsökkentés megszüntetése egy átlagos család havi kiadásait a jelenlegi 16 470 forintról 59 ezer forintra emelné. Ez 43 ezer forintos havi, évente több mint félmilliós többletkiadást jelentene.

A kutatás alapján a Tisza programja az energiaszegénységben élők arányát 29 százalékra növelné, 1,2 millió család megélhetését veszélyeztetve. A miniszterhelyettes idézte Magyar Péter korábbi kijelentését is, miszerint „a rezsicsökkentés egy humbug”.

Czepek szerint a választás egyértelmű: vagy marad a mindenkinek védelmet nyújtó rezsicsökkentés, vagy a Tisza Párt programja, amely szerinte csak keveseknek hozna előnyt egy évtized múlva. Hozzátette, hogy a döntés 211 nap múlva a választók kezében lesz.