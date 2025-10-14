Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Túri Péter lett Magyar Péter egészségügyi tanácsadója, akinek múltja még a 2010 előtti Gyurcsány-kormányok idejére nyúlik vissza – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A blog emlékeztetett: Túri 2004 vége és 2006 tavasza között, a Gyurcsány-kormány alatt a vasútegészségügyi rendszert felügyelte miniszteri biztosként, Kóka János, akkori gazdasági és közlekedési miniszter felkérésére. Ezután 2006 és 2011 között lett a légimentők igazgatója, az új légimentési koncepciót az ő irányítása alatt dolgozták ki.

A Tisza Párt konferenciának nevezett egészségügyi rendezvényének résztvevői, köztük Túri Péter (Forrás: Facebook)

A jobboldali sajtó azonban csak 2007-ben foglalkozott részletesebben vele és Kóka stábjával: a Heti Válasz írta meg, hogy a Kóka Jánoshoz is köthető, akkori Poszeidon Kft. egyik tulajdonosaként a 2008-ra számított piaci ár harmadáért jutottak hozzá egy balatonkenesei partszakaszhoz.

2011-ben az Orbán-kormány eltávolította pozíciójából, ekkor került saját cégeinek élére: a saját tulajdonában álló Trust Air Légiközlekedési Kft. és a TrustAir Aviation Kft.-kkel nemzetközi szakértőként folytatta a munkát. Utóbbi cége az elmúlt öt évben rendre egy–1,6 milliárd forint árbevétel között termelt, átlagosan nullaközeli veszteséggel vagy profittal.

Egy neoliberális szakember

Ezután a HVG-nek adott interjújában ecsetelte, szerinte méltatlan körülmények között kellett távoznia a Magyar Légimentők Kft. éléről. A részleteket és egyéb gondolatait ugyanakkor a Mentés Másképp – Érted ki megy? elnevezésű blogján osztotta és osztja meg mindennel kapcsolatban, már több mint egy évtizede.

A blogposztokból személyes sértettsége és világnézete is egyértelművé válik: egy neoliberális, SZDSZ- és Együtt-közeli beállítottságú szakember profilja rajzolódik ki, aki néhol már sértegetésbe és vagdalkozásba megy át. Azt sem titkolja, hogy a saját kollégáit is lenézi, de az ő munkássága alatt minden megjavult és húszéves lemaradást hoztak be.

Jöhet a fizetős egészségügy?

A Tisza szakembere egy 2014-es írásában kibontja nézeteit az öngondoskodásra nevelésről is, amelyben hosszasan ecseteli, miért is volna jobb a fizetős egészségügy. Idén áprilisban pedig a Weborvoson azt írta, az orvosok bére már összemérhető Ausztriáéval, a

béremelés káros lett, mi több: az egészségügyben dolgozók miatt is „olyan-amilyen” a rendszer.

Ebből tehát logikusan az következik, hogy Túri valamilyen formában elvenné az orvosok béremelését. Az pedig már csak hab a tortán, hogy Magyar Péter új embere egy másik bejegyzésében a nővéreket simán csak leursulázza: „Majd Ursula kb. negyedóránként az ajtót kinyitva bevette az újonnan érkezett várakozók papírját.” Egy másik posztban pedig a jobboldaliak képletes agyvérzésével poénkodik: „nincs jobboldali agyvérzés (jó, van olyan, de anatómiai értelemben…), liberális bokatörés és szocialista infarktus”.