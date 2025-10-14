Szánalmas magyarázkodásba kezdett Ruszin-Szendi Romulusz a sorkatonaságról

„A legújabb, hogy vissza akarjuk állítani a sorkatonaságot. Soha nem mondtam ilyet! Mondjuk, végig kellene hallgatni vagy olvasni a mondanivalómat és az sem lenne hátrány, ha meg is sikerülne érteni” – írta közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz annak kapcsán, hogy a Fidelitas aláírásgyűjtésbe kezdett a sorkatonaság visszaállítása ellen.

„A propagandisták eközben kiragadnak részmondatokat beszédekből, csak hogy félelmet keltsenek, hogy féljetek, hogy szándékosan megvezessék a lakosságot! Ez szándékos hazugság és félrevezetés, mert csak így tudják a hatalmat megtartani” – jelentette ki Ruszin-Szendi.

Mindezt annak ellenére írta a bukott vezérkari főnök, hogy nemrég egy zalaegerszegi tiszás fórumon arról beszélt, hogy Magyarországnak be kellene fektetnie Ukrajnába, ha van kockázati tőke: hogy több legyen a nemzeti büdzsé.

A volt vezérkari főnök azt is kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”.

Hozzátette, Magyarországon a sorkötelezettséget nem szüntették meg, csak felfüggesztették. Ruszin-Szendi Romulusz júniusban, egy Zalaegerszegen tartott fórumon beszélt erről. A Mandiner beszámolója szerint a volt vezérkari főnök úgy véli, hogy Magyarországnak be kellene fektetnie Ukrajnába, mi több, meglátása szerint gazdasági haszon származna egy ilyen lépésből.