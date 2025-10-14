Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Ruszin-Szendi RomuluszMohácsy IstvánFidelitassorkatonaság

Mohácsy István: Egyetlen magyar fiatalnak sem szabad meghalnia egy idegen háborúban

Petíciót indított a Fidelitas annak érdekében, hogy Magyarországon ne vezessék vissza a sorkatonaságot. A kezdeményezés Ruszin-Szendi Romulusz korábbi honvédségi vezető kijelentésére reagál, aki egy felvételen arról beszélt: „ha baj van, mindenkit berántunk”. Mohácsy István, a szervezet elnöke lapunknak elmondta, Tisza Párt brüsszeli érdekeket szolgál, a kormánypártok és a Fidelitas ezzel szemben a béke és a biztonság oldalán áll.

Munkatársunktól
2025. 10. 14. 11:06
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ruszin-Szendi Romulusz a minap kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”. A jogszabályok szerint pedig egy esetleges Tisza-kormánynak erre lehetősége is lenne, ezzel megkeserítve a magyar fiatalok mindennapjait. 

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Fotó: Fidelitas)
Mohácsy István, a Fidelitas elnöke azt mondta, a Tisza Pártot Brüsszelből finanszírozzák

A Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon azt állította,

mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

A bukott vezérkari főnök kijelentése nyomán a Fidelitas egy aláírásgyűjtési akcióba kezdett. Ennek kapcsán Mohácsy István, a szervezet elnöke lapunknak elmondta, 

a Tisza Párt egy brüsszeli párt, Brüsszel finanszírozza őket, és számtalan esetben megnyilvánult, hogy ők abszolút az ukrán érdekek mentén dolgoznak, és nem tartják szem előtt a magyar érdekeket. Ha a Tisza Párt kormányt alakítana, akkor egyértelműen kirajzolódik a kijelentés alapján, hogy ők, ha a helyzet megkívánja, Ukrajnába, a frontra küldenék a fiatalokat. Mi azt gondoljuk, hogy egyetlen magyar fiatalnak sem kell meghalni egy ilyen értelmetlen háborúban.

 

A Fidelitas elnöke kiemelte, jelenleg az aláírásgyűjtés kezdeti fázisában vannak, éppen ezért minden közösségimédia-felületen a petíció aláírására buzdítják a fiatalokat. 

A magyar fiatalok azok alapvetően a családalapításban és a jövőtervezésben gondolkodnak. Mi nem a gépfegyvert szeretnénk fogni, hanem a megszületett és a megszületendő gyermekeink kezét

– tette hozzá Mohácsy. Elmondta, világos különbség van a Tisza Párt és a kormánypártok által képviselt irányvonal között. Ugyanis míg a Tisza Párt politikusa a sorkatonaság visszaállításáról értekezik, addig a Fidesz–KDNP mindent megtesz azért, hogy Magyarországnak a védelme garantálva legyen, a profi hivatásos katonák és a tartalékos program elindításával. 

Ezekre a programokra alapvetően önkéntesen módon lehet jelentkezni. Aki a hazáját ilyen módon szeretné szolgálni, annak minden lehetősége megvan arra, hogy ő tartalékosként tevékenykedjen. A sorkatonaság viszont egy teljesen más kérdés, hiszen az egy kötelező érvényű dolog, amit mindenképp el szeretnénk kerülni. Tehát a hivatásos katonáknak a hazáért tett védelme egy helyes testtartás, de a sorkatonaság visszavezetése katasztrofális lenne a fiatalokra nézve

– jelentette Mohácsy István. Kiemelte, az akció első napjának végén már közel ezer ember már aláírta a petíciót.

Borítókép: Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

