Mohácsy István: Egyetlen magyar fiatalnak sem szabad meghalnia egy idegen háborúban

Ruszin-Szendi Romulusz a minap kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”. A jogszabályok szerint pedig egy esetleges Tisza-kormánynak erre lehetősége is lenne, ezzel megkeserítve a magyar fiatalok mindennapjait.

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke azt mondta, a Tisza Pártot Brüsszelből finanszírozzák

A Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon azt állította,

mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

A bukott vezérkari főnök kijelentése nyomán a Fidelitas egy aláírásgyűjtési akcióba kezdett. Ennek kapcsán Mohácsy István, a szervezet elnöke lapunknak elmondta,