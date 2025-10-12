Újra napirenden a sorkatonaság? – Ruszin-Szendi kijelentése után alkotmányjogász figyelmeztet a hadkötelezettség kockázataira

A Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon azt állította,

mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

Ma Magyarországon a honvédségi rendszer önkéntes – szerződéses és hivatásos – struktúrára épül: a hadkötelezettséget nem törölték el véglegesen, hanem felfüggesztették 2004-ben. Ezáltal a Magyar Honvédség alapját hivatásos és szerződéses katonák, illetve az egyre bővülő önkéntes tartalékos és területvédelmi struktúra alkotja. A kötelező sorkatonaság esetleges visszaállításának jogi hátterével kapcsolatban lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elmondta,

az alaptörvény kimondja, hogy minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére, ugyanakkor azt is rögzíti, hogy Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn. A harmadik bekezdés alapján pedig csak hadiállapot esetén hadkötelezettek a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak.

Lomnici kiemelte, a honvédelemről szóló törvény kimondja, hogy a hadkötelezettség katonai szolgálati kötelezettségből és annak járulékos kötelezettségeiből áll, vagyis a sorkatonai szolgálat általános visszaállítása csak az alaptörvény módosításával lenne lehetséges, amelyhez az Országgyűlés kétharmados többsége szükséges.

A Tisza Párt több alkalommal támogatta az Európai Parlament háborúpárti határozatait, amelyek újabb fegyverszállításokat sürgettek Ukrajnába, sőt Magyar Péter előterjesztőként is szerepelt olyan indítványban, amely a tagállamok GDP-jének 0,25 százalékát kívánta katonai célokra elkülöníteni. Mindez azt mutatja, hogy a párt Manfred Weber vezette néppárti irányvonalat követi, amely a katonai együttműködés és a védelempolitikai centralizáció erősítését szorgalmazza

– jegyezte meg ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint ez a politikai attitűd nem áll távol Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök legutóbbi kijelentéseitől sem, aki a ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal” kijelentéssel hívta fel a figyelmet a hadrafoghatóság növelésére.

A párt brüsszeli szövetségeseinek háborúpárti döntései és Ruszin-Szendi militarista álláspontja együttesen arra engednek következtetni, hogy egy Tisza-kormány a katonai kötelezettség újraformálásával, esetleg a sorkatonaság modernizált bevezetésével kísérletezhetne

– emlékeztetett Lomnici. A hadkötelezettség visszavezetése minden Magyarországon élő fiatalra komoly terhet róna. A törvény alapján hadköteles a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfi, ugyanakkor a jogszabály alapján nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles, aki még nem töltötte be a 18. életévét, illetve az sem, aki már betöltötte az 50. életévét.

Ez tehát azt jelenti, hogy a sorkatonai kötelezettség bevezetése elsősorban a 18. életévüket betöltött, de még 50 év alatti magyar férfiakat érintené.

– Jelenleg hazánkban a nemzeti kormány a garancia arra, hogy nem sodródik bele Magyarország az ukrajnai háborúba, ezáltal napirenden kívül lehet tartani a kérdést. Ugyanakkor, ha az EU, az Orbán-kormány vétójának megkerülésével vagy esetleges Tisza párti győzelemmel belepréselné a magyarokat a konfliktusba, a legnehezebbre is felkészülhetnek a honfitársaink – zárta a beszélgetést az alkotmányjogász.