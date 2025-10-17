Orosz energia: megint Brüsszel döntene helyettünk

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, az Európai Parlament illetékes szakbizottsága csütörtökön támogatásáról biztosította azt az indítványt, amelynek értelmében már 2026. január 1-jétől betiltanák az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióban, és amely indítványt Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt is megszavazta. Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézeti igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire.

Brüsszel az orosz földgáz után nyúl – Magyarországot pedig megkerülnék a döntésnél

Fotó: OLESYA KURPYAYEVA / AFP

Az orosz földgáznak befellegzett?

A szakértő elmondta, hogy két szálon fut a történet: egyrészt az Európai Bizottság a 19. szankciós csomag keretében 2027-től be akarja tiltani az orosz eredetű cseppfolyósított földgázszállítmányokat az Európai Unió irányába, másrészt a REPowerEU csomag keretében teljes tilalmat szeretne mindenféle orosz olaj és gázszállítmányra. Az utóbbi törekvést Brüsszel azért nem szankcióként, hanem kereskedelempolitikai intézkedésként próbálja átvinni a tagállamokon, mert így elegendő minősített többséget mögé állítania és könnyebben megkerülheti a kritikus tagállamokat.

A jelenlegi állás szerint a bizottság az azonnali ügyletek keretében történő beszerzéseket már 2026 elejétől, a hosszú távú szerződéseket pedig 2027 végétől megtiltaná

– mondta. Az Európai Parlament két bizottsága viszont jóváhagyott egy rendeletjavaslatot, amely a második határidőt előbbre hozná, azaz minden olaj- és gázbeszerzést ellehetetlenítene.