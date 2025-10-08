Olaj, gáz és háború: Európa jövője forog kockán

Európa súlyos energiaválsággal néz szembe. Az orosz energiáról való teljes leválás nemcsak költséges és hosszadalmas lenne, hanem egyelőre észszerűtlen is, hiszen 2022-ben a szankciók miatt tapasztalt gázkiesés rövid távon tízszeres áremelkedést okozott. Az uniós polgárok több mint ötöde ma már nem képes megfelelően felfűteni otthonát, az energiaszegények száma négy év alatt több mint 65 millióra nőtt. A probléma az egész EU-t érinti. Donald Trump nyilvánosan kritizálta a nyugat-európai országok képmutatását az orosz energiahordozók ügyében, eközben a brüsszeli vezetők Magyarországot és Szlovákiát hibáztatták. A Barátság kőolajvezeték elleni támadások új szintre emelték a feszültséget Magyarország és Ukrajna között, miközben Brüsszel nem lépett érdemben a magyar érdekek képviselete érdekében. Az európai energiabiztonság és az orosz energia kérdése így egyszerre politikai, gazdasági és biztonsági dilemmává vált, amely az egész kontinensre kihat.

Európa súlyos energiaválsággal néz szembe (Fotó: AFP)

Olcsó orosz gáz vagy drága szabadság? Európa sorsdöntő dilemmája

Az orosz energia teljes kitiltása katasztrofális következményekkel járna. Az európai ipar már padlón van, és elszabadult az energiaszegénység a lakosság körében.

A fő kérdés nem az, hogy évek alatt, rendkívüli beruházások és költségek árán teljesen le tudnánk-e válni az orosz olajról és gázról, bár ez is erős kétségeket vet fel, hanem, hogy észszerű lenne-e?

– tette fel a kérdést Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágvezetője a választ is megadta: egyértelmű, hogy nem. A szakértő emlékeztetett: legutóbb 2022-ben, amikor a szankciós adok-kapok miatt Brüsszel mostani tervéhez hasonló mennyiségű orosz gáz esett ki a piacról, rövid távon tízszeres áremelkedés volt tapasztalható.