Ukrajna elismerte a támadást az orosz olajfinomító ellen

Ukrajna beismerte, hogy drónjaik csapódtak be a Moszkva közelében található olajfinomítóba és a Barátság kőolajvezetékhez kapcsolódó mérőállomásba az Orjoli területen. A vezérkar közleménye szerint az Acélló nevű létesítmény kulcsszerepet játszik az orosz kőolajexportban, így a támadás jelentős gazdasági következményekkel járhat.

Ukrajna célba vette az orosz olajipari infrastruktúrát

Fotó: Anadolu via AFP/2025 Anadolu

A közlemény arra is kitért, hogy a mérőállomás egyben a Leningrádi területen található Uszty-Luga kikötőbe irányuló szállításokban is fontos szerepet tölt be. A támadás pontos hatásairól egyelőre nem közöltek részleteket.

Ukrajnai támadások

Miközben Ukrajna támadást intézett orosz területen, Oroszország sem maradt tétlen. Kedden orosz légicsapásokban hat ember vesztette életét és heten megsebesültek Kelet-Ukrajnában. Az áldozatok között két gyermek is volt: egy 11 és egy 13 éves fiútestvér Rivnében.

Emellett Pokrovszk közelében egy felnőtt, Sziverszkben pedig három ember halt meg – közölte Vadim Filaskin, a Donyeck megyei közigazgatás vezetője a Telegramon.

A folyamatos támadások mindkét oldalon jelentős károkat okoznak, miközben a háború intenzitása továbbra sem csökken.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)