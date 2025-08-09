A Nyugat öngyilkossága

Ám itt még nincs vége a belügyminiszter vesszőfutásának, bár cseppet sem szánom, ugyanis a CDU és a CSU egyformán bűnrészes volt ebben az egész folyamatban, ebben az elmebajban, amely ide vezetett.

S hogy hová is vezetett?

Tessék: Bajorországban két „felekezet nélküli gimnáziumi diák” beperelte az iskoláját, mert az iskola bejáratánál egy másfél méter magas feszület állt már emberemlékezet óta. A bíróság pedig gyorsan döntött, a feszület „megsértette a diákok vallásszabadságát”, így azt el kell távolítani. Miután Dobrindt belügyminiszter nem kevés mellébeszéléssel és gyávasággal azt bírta mondani, hogy „ha az eredmény az, hogy egy bíróság azt mondja, de a kihelyezés nem lehetséges, akkor azt mondanám, helyezzük el máshol, egy másik helyen, és hagyjuk, hogy a bíróság újra foglalkozzon vele”.

Ennek így ugyan nincs semmi értelme, de azért ebből is botrány lett: Carsten Löbbert bíró megütközött ezen a válaszon: „Nos, nehéz ügy, amikor egy belügyminiszter ennyire polemikus módon kommentál egy határozott bírósági döntést”. Gisela Seidler szerint is ez nagyon rossz reakció: „Én ügyvéd vagyok. Kiállunk a jogokért, és kötve vagyunk a törvényhez. Nem tehetünk azt, amit akarunk. És a belügyminiszter sem mondhatja egyszerűen azt, hogy nem fogadom el a törvényt.”

Hát persze.

Amúgy normális időkben ez nem fordulhatna elő, ugyanis eleve nem akadna nemhogy kettő, de egy ilyen kártékony, idióta, eltakarítandó barom sem (fedőneve diák), aki előállna azzal itt, Európában, hogy őt zavarja a feszület, és egy feszület megsérti a vallásszabadságát. Ha pedig mégis akadna ilyen normális időkben, nem tudna befáradni a bíróságra, mert nem lenne rá ideje. Ám ha mégis, akkor a bíróság küldené el oda, ahová való.

De ma nincs normalitás és nincsen semmi, csak idióta önfeladás, identitásvesztés, üresség, elmebaj, képmutatás, farizeusság meg ilyen diák, az van. S hogy mi van még? Hát az, ami a feszület eltávolításából törvényszerűen következik:

„Kizárólag az iszlám vallás szabályai szerint főznek ezentúl egy német iskolában.

Egy gelsenkircheni általános iskolában az étkeztetést biztosító szolgáltató áttér a halal ételekre, amely az iszlám vallás előírásainak megfelelő ételeket jelöli.

A Gelsenkirchen városában található Erle nevű általános iskolában a szünet után már csak halal ételt fognak felszolgálni: az iskola étlapján sertéshús helyett halal vagy vegetáriá­nus fogások szerepelnek majd. A hagyományos német húsételek pedig eltűnnek a kínálatból – sem currywurst (főként sült kolbászból készült étel), sem kassler (füstölt és pácolt sertéshús) nem lesz többé.

Az iskola honlapján ez olvasható: »Minden nap frissen készített, változatos halal ételeket kínálunk, köztük egy vegetáriánus fogást, valamint tészta- és salátabár lehetőséget.« A halal szó arabul azt jelenti: »tiszta« vagy »megengedett« – az iszlám szabályai szerint ez annyit tesz: minden ehető, kivéve a sertést; a többi állatot pedig muszlim vágás szerint, teljes kivérzéssel kell feldolgozni.

Az étkeztetést a török tulajdonban lévő Müttis Küche nevű cég biztosítja, amely már kilenc gelsenkircheni iskolának szállít. A cég vezetője, Canan Celebi nem érti a felháborodást. A Welt megkeresésére írásos nyilatkozatban közölte:

»Sok iskolában, ahol jelen vagyunk, már jóval előttünk eltűnt a sertéshús az étlapról. Újdonság csak annyi, hogy mi nyíltan kimondjuk: egyes fogásaink halal-tanúsítvánnyal rendelkeznek.«

Ez szerinte semmit nem változtat az étel minőségén, de véleménye szerint úgy tűnik, már önmagában a halal szó is elég, hogy felzúdulást váltson ki. Még 2010-ben döntött úgy az önkormányzati étkezési tanács, hogy a város minden iskolájában mellőzni kell a sertéshúst. A Berliner Zeitung szerint a tanulók körülbelül 60 százaléka migrációs háttérrel rendelkezik, egyes városrészekben ez az arány jóval magasabb.”

Minden világos. És természetesen a keresztény vagy csak ateista, de német gyerekek vallási, illetve gasztronómiai érzékenysége pedig le van tojva. Ki fog itt kit integrálni meg eltüntetni?

Persze, félreértés ne legyen: ezek a németek pontosan ezt érdemlik…