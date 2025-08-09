A Nyugat öngyilkossága

A cím lopás, ugyanis ez a címe Jonah Goldberg nagyszabású művének (Alexandra Kiadó, 2019). S ha már elloptuk a címet, idézzünk is a műből egy részt, a Csoda születéséről:
„Képzeljük el, hogy idegen lények vagyunk, akit azzal bíztak meg, hogy az elmúlt 250 000 évben tartsuk szemmel a Homo sapienst. Minden tízezredik évben ellátogatunk ide. A noteszünkbe a következő bejegyzéseket tesszük:
1. látogatás: Részben szőrtelen, felegyenesedett, gyűjtögető és vadászó életmódot folytató nomád majomféle.
(…)
Eltekintve néhány, a vándorlásaikat, az étrendjükben bekövetkező változásokat, a kezdetleges eszközeik kialakítását és a Neander-völgyiekkel folytatott versengésüket érintő, érdekes részlettől, huszonhárom alkalommal nagyjából ugyanezt jegyezhetnénk fel, tehát 230 000 éven keresztül. A huszonnegyedik látogatás alkalmával viszont néhány lenyűgöző változásnak lehetnénk szemtanúi. Időközben számos, szétszórva élő emberi közösség fedezte fel a mezőgazdaság és az állattenyésztés alapjait. Egyesek közülük fémfegyvereket és -eszközöket használnak. Az agyagművesség is számottevő fejlődésen esett át. Bizonyos vidékeket kezdetleges sár- és fűkunyhók tarkítanak (bevezetve egy új fogalmat az emberiség történetébe: az otthont). De még nem léteznek olyan utak vagy kőépületek, amelyek valódi utak vagy kőépületek lettek volna. Ettől függetlenül ez lenyűgöző előrelépésnek számít ilyen rövid idő, mindössze 10 000 év leforgása alatt.
A 10 000 évvel később lelkesen visszatérő idegen látogatónk kétségkívül kiszúrná a NORAD-ot. Ha pedig éppen időben érkezik, akár még láthatja is Janet Jackson fellépését a Super Bowl félidei szünetében.”
Ennél plasztikusabban nehéz lenne leírni, hogy ez a mai világ, bár nyilván hosszú fejlődés eredménye, de gyakorlatilag a második világháború vége óta épült fel, és kellett hozzá a két „csoda”, a kapitalizmus és a liberális demokrácia „feltalálása”. Hiszen – írja később Goldberg – „az írott történelem egészét vizsgálva a pénz feltalálása volt az egyik legfontosabb momentum az ember felszabadítását illetően, tudniillik a pénz lebontja az előnyös emberi érintkezések közötti korlátokat.”