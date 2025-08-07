Pofon Dárdai Pálnak: az álommunkájára sokadik jelölt sem volt a Herthánál

A német futballszaklap, a Kicker írta meg , hogy a Hertha végre kinevezte az új sportigazgatóját, a befutó pedig a kevésbé ismert Peter Görlich lett. A háttérről annyit érdemes tudni, hogy a már zsinórban a harmadik idényben a német másodosztályban szenvedő berlini klub április óta kereste az új sportigazgatót, amikor Tom Herrich lemondott a posztról. Dárdai Pál nem sokkal korábban, februárban mondta ki nyíltan, hogy negyedszerre biztosan nem lesz a Hertha vezetőedzője, de sportigazgató szívesen lenne a klubnál. Ennek ellenére jelölt sem volt a posztra.

Dárdai Pál egyelőre nem tér vissza a Herthához fontos döntéshozói pozícióban (Fotó: DPA/Soeren Stache)

Legalábbis a német sajtóban több nevet is bedobtak az elmúlt hónapokban, de Dárdai Pál nem volt köztük. A legismertebb szakemberek közé tartozik Felix Magath, Oliver Kahn és Ralf Rangnick, akiknek a Hertha állítólag ajánlatot tett, ám egyikük sem vállalta el a feladatot.

A Wolfsburggal és a Bayen Münchennel is Bundesligát nyerő Magath 2022-ben beugró edzője is volt a Herthának, de már akkor sem vállalta tovább a munkát a csapatnál. Oliver Kahn legutóbb a Bayern München vezetője volt, ám a nevére égett Julian Nagelsmann valószínűleg hibás kirúgása, amibe végül ő is belebukott. Ralf Rangnick pedig korábban a Hoffenheimet és a Lipcsét is felfuttatta, de az osztrák válogatott szövetségi kapitányi posztját nem hagyta ott a Hertha kedvéért.

A Hertha sportigazgató-jelöltjei voltak továbbá: Jonas Boldt, a Hamburg korábbi sportigazgatója és Jochen Sauer, a Bayern München akadémiájának vezetője is. Dárdai Pál neve a sajtóban kiszivárgott információk alapján fel sem vetődött.

Kicsoda a Hertha új vezetője, aki megkapta Dárdai Pál álommunkáját?

Még Németországban is be kellett mutatni a Hertha új sportigazgatóját, mert Peter Görlich neve annyira nem ismert a futballberkekben. Van azért erős kötődése a sportághoz, 2015 és 2021 között a Hoffenheim ügyvezetője volt, de ott futballszakmai kérdésekért nem felelt.

Tapasztalt menedzser, korábban az egészségügyi szektorban tevékenykedő vállalatokat vezetett, júliusban pedig a Heidelbergi Egyetem ügyvezetője lett, ám ezt a munkáját hamar feladta a Hertha megkeresése után.

Vezetői készségei biztosan vannak, de sportigazgatóként komoly futballszakértelemmel is rendelkeznie kell, ami a korábbi munkakörei alapján megkérdőjelezhető. A Berliner Kurier azt írja, hogy Görlich jó kapcsolati tőkével rendelkezik, ami jól jöhet a Hertha építésében, ugyanakkor mélyreható sportismeretei nincsenek.