Oliver Kahn megalázása – ezt érdemelte a Bayern München legendája? + videó

Drámai végjátékot hozott szombaton a Bundesliga zárófordulója. A Thomas Tuchel vezetőedző és Lőw Zsolt másodedző által irányított Bayern München a címét megvédve sorozatban 11. alkalommal úgy lett bajnok, hogy Jamal Musiala 89. percben szerzett góljával 2-1-re nyert Kölnben, miközben a rivális Borussia Dortmund hazai pályán 0-2-ről 2-2-es döntetlent játszott a Mainz ellen, s egyenlíteni is csak a 96. percben tudott. A bajorok pontazonossággal, jobb gólkülönbségükkel kerültek a tabella élére. Erre a forgatókönyvre a Bayern München felügyelőbizottsága sem számíthatott, és a csapat szereplését elfogadhatatlannak minősítve már az utolsó forduló előtt meghozta a döntését, amit nagyjából egy órával a a klub története 33. Bundesliga-diadalát érő kölni sikere után jelentett be: menesztették Oliver Kahn vezérigazgatót és Hasan Salihamidzic sportigazgatót. A klub azt is közölte, hogy Kahn helyét az 55 éves Jan-Christian Dreesen veszi át, aki az elmúlt tíz évben az FC Bayern München AG igazgatótanácsának alelnöke volt.

Oliver Kahn már nem lehetett ott az ünneplésen Fotó: MTI/AP/DPA/Marius Becker

Kahn az elmúlt hetekben sok bírálatot kapott amiatt, mert a szezon közben menesztette Julian Nagelsmann vezetőedzőt, a csapat pedig ezután kiesett a Német Kupa negyeddöntőjében, a Freiburgtól hazai pályán 2-1-re kapott ki, majd a BL-ben is búcsúzott a nyolc között, itt a Manchester City verte ki (0-3, 1-1).

Azóta kiderült, hogy a klub korábbi legendás kapusával nem volt békés az elválás; olyannyira nem, hogy ezért nem is tarthatott a csapattal a kölni mérkőzésre.

A történtekről Herbert Hainer klubelnök a következőket mondta el a Bayern München sajtótájékoztatóján:

– A szezon nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, ebben egyetértettünk az ügyvezetésben és a felügyelőbizottságban. Ezért úgy döntöttünk, hogy a következő szezont tiszta lapokkal kezdünk, megválunk Oliver Kahntól és Hasan Salihamidzictól. Ezt Uli Hoenesszel (a klub tiszteletbeli elnöke – a szerk.) csütörtökön közöltük velük, hogy legyen elegendő idejük feldolgozni a helyzetet. Hasan elfogadta, vele közös megegyezésre jutottunk, és ő Kölnbe is elutazott. Olivérrel azonban a beszélgetésünk nagyon érzelmesen alakult, vele nem tudtunk békésen megegyezni. Ezért péntekre összehívtunk egy rendkívüli tanácsadói ülést, és úgy döntöttünk, hogy már nem utazik velünk Kölnbe, azonnal elbocsátjuk. Hasan számára fontos volt, hogy személyesen búcsúzhasson el a csapattól, ő jó példa arra, hogyan kell jól kezelni az ilyen helyzetet.

A két vezető kirúgásáról a csapat játékosai nem tudtak a hivatalos bejelentésig. Thomas Tuchel vezetőedző és több Bayern-játékos is arról beszélt, nagyon rossz megoldásnak tartja, hogy Kahnék menesztésének a híre éppen az ünneplés perceiben jutott el hozzájuk.

– Akárki akármit is gondol róluk, a klub várhatott volna két-három napot a bejelentéssel. Amikor bebiztosítod a bajnoki címet, aztán ilyen hírek érkeznek, érzelmileg hullámvasútra kerülsz – fogalmazott Joshua Kimmich.

Ami a Bayern München jövőjét illeti, Hainer közölte, hogy a következő idényben is Thomas Tuchel marad a vezetőedző, Karl-Heinz Rummenigge pedig visszatér az irányításába. Rummenigge, aki 2022 és 2021 között ügyvezető elnök volt, már ott lesz a felügyelőbizottság keddi ülésén.