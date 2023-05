Drámai végjáték, a Dortmund átengedte az aranyat a Bayernnek

Hamar felsejlett a dráma. A Dortmundnak annyi dolga volt a Bundesliga utolsó fordulójában, hogy otthon verje meg a középmezőnybe tartozó Mainzot, és ebben az esetben megtöri a Bayern München tíz éve tartó hegemóniáját. A bajorok esélyei nem voltak túl jók, hiszen számukra egy Kölnben aratott győzelem is kevés lehetett az újbóli címvédéshez, ha a Dortmund hozza a kötelezőt, és bizony a legtöbben egy fillért sem tettek volna fel a sikerükre.

Fotó: Ina Fassbender

Éppen ezért különösebb boldogságot nem okozott a Bayern híveinek, hogy Kingsley Coman vezetést szerzett egy 15 méteres, kapufát is érintő tekeréssel a 8. percben a csapatuknak, ám hét perccel később már felszökhetett bennük az adrenalin, ugyanis Dortmundban Andreas Hanche-Olsen vezetést szerzett a Mainznak! Négy perccel később a sárga-feketék tizenegyeshez jutottak, ezt azonban Sebastian Haller elhibázta… És még nem volt vége a dortmundiak vesszőfutásának: a 24. percben Karim Osiniwo már kettőre növelte a Mainz előnyét!

A Dortmund korábban kétszer is visszaadta az első helyet a Bayernnek, jó úton haladt afelé, hogy harmadszor is kiengedje a kezéből a bajnoki aranyérmet. A 69. percben a csereként beállt Reyna passza után Guerreiro kapufás gólja a szépítést és a halvány reményt jelentette, de még ekkor is két gól kellett a trónfosztáshoz. Illetve mégsem, mert érkezett az újabb fordulat: a Köln a 81. percben egyenlített Dejan Ljubicic találatával, ami visszahelyezte a Dortmundot a tabella élére. Csakhogy Musiala négy perccel a becserélése után ismét a bajorokat hozta előnybe a meccsen és a tabellán is. A Dortmund még ki tudott egyenlíteni a hosszabbításban, de ez kevés volt – a Bayern München zsinórban tizenegyedszer is bajnok lett.

Fotó: Sascha Schuermann

Ami a Bundesliga magyarjait illeti, az RB Leipzig kényelmes pozícióban fogadta a kiesés ellen harcoló Schalkét, hiszen sem jobb, sem rosszabb nem lehetett harmadiknál. Willi Orbán kezdett a lipcseieknél, Szoboszlai Dominik viszont a kispadra ült le, minden bizonnyal pihentette őt Marco Rose vezetőedző a jövő heti kupadöntő előtt. A csapata a 19. percben már két góllal vezetett Laimer és Nkunku góljaival, a vendégek a 28. percben szépítettek, majd a 49. percben Willi Orbán öngóljával ki is egyenlítettek. Szoboszlai Dominik a 69. percben beállt, majd a Leipzig szűk negyedórával később Poulsen révén megszerezte a győztes gólt, amit Nkunku megtoldott még eggyel – a Schalke ezzel kiesett az első osztályból.